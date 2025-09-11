Új fejezet kezdődik az MTK és Kozármisleny közötti együttműködésben

Mint arról az Nemzeti Sport is beszámolt, a labdarúgó NB II-ben szereplő Kozármisleny a honlapján tudatta 2025. augusztus 19-én, hogy 54 éves korában hosszan tartó betegség után elhunyt a csapat tulajdonosa, Feleki Attila, aki az elmúlt 36 évben alakította a labdarúgócsapat sorsát.

Az MTK és a kozármislenyi kék-fehérek között 2020-ban indult, majd 2023-ban kooperációs megállapodásban testet öltött szakmai együttműködés azonban nemcsak folytatódik, de erősödik is majd a közeljövőben.

„Feleki Attila tragikus halálát megelőző egyik utolsó döntése értelmében az NB II-ben szereplő HR-Rent Kozármislenyt működtető Gold-Sport Kft. vezetését többségi tulajdonosként és ügyvezetőként Kutyáncsánin Jevrem viszi tovább. Zakor Sándor, az MTK Budapest Zrt. tulajdonosa pedig kisebbségi tulajdonosként vállal szerepet a kozármislenyi labdarúgás jövőjében. A két tulajdonos munkakapcsolata évtizedes múltra tekint vissza: Zakor Sándor a piacvezető magyar HR-szolgáltató, a Prohuman cégcsoport többségi tulajdonosa, Kutyáncsánin Jevrem pedig a csoport részét képező HR-Rent Kft. ügyvezetője” – írta az MTK a közleményében.