Nemzeti Sportrádió

Új fejezet kezdődik az MTK és Kozármisleny közötti együttműködésben

R. P.R. P.
Vágólapra másolva!
2025.09.11. 19:36
null
Fotó: mtkbudapest.hu
Címkék
NB II MTK NB I Kozármisleny
A labdarúgó NB I-ben szereplő MTK a hivatalos honlapján megjelent közleményben bejelentette, hogy erősödik a szakmai együttműködés a klub és a Kozármisleny között. Feleki Attila, a Kozármisleny tulajdonosának halála után Kutyáncsánin Jevrem és Zakor Sándor vezeti tovább a kozármislenyt működtető Gold-Sport Kft. vezetését.

 

Mint arról az Nemzeti Sport is beszámolt, a labdarúgó NB II-ben szereplő Kozármisleny a honlapján tudatta 2025. augusztus 19-én, hogy 54 éves korában hosszan tartó betegség után elhunyt a csapat tulajdonosa, Feleki Attila, aki az elmúlt 36 évben alakította a labdarúgócsapat sorsát.

Az MTK és a kozármislenyi kék-fehérek között 2020-ban indult, majd 2023-ban kooperációs megállapodásban testet öltött szakmai együttműködés azonban nemcsak folytatódik, de erősödik is majd a közeljövőben.

„Feleki Attila tragikus halálát megelőző egyik utolsó döntése értelmében az NB II-ben szereplő HR-Rent Kozármislenyt működtető Gold-Sport Kft. vezetését többségi tulajdonosként és ügyvezetőként Kutyáncsánin Jevrem viszi tovább. Zakor Sándor, az MTK Budapest Zrt. tulajdonosa pedig kisebbségi tulajdonosként vállal szerepet a kozármislenyi labdarúgás jövőjében. A két tulajdonos munkakapcsolata évtizedes múltra tekint vissza: Zakor Sándor a piacvezető magyar HR-szolgáltató, a Prohuman cégcsoport többségi tulajdonosa, Kutyáncsánin Jevrem pedig a csoport részét képező HR-Rent Kft. ügyvezetője”írta az MTK a közleményében.

Labdarúgó NB II
2025.08.19. 18:18

Gyász: elhunyt a Kozármisleny tulajdonosa, Feleki Attila

A sportvezető több mint három évtizeden keresztül irányította a baranyai klubot.

 

 

NB II MTK NB I Kozármisleny
Legfrissebb hírek

Jelentős elitligás tapasztalattal rendelkező középpályást igazolt a DVSC

Labdarúgó NB I
Tegnap, 19:17

Oroszországba adta kölcsön örmény játékosát az FTC – hivatalos

Labdarúgó NB I
Tegnap, 18:01

Nigériai támadót igazolt a Kazincbarcika – hivatalos

Labdarúgó NB I
Tegnap, 16:30

Már a 16 között megismétlődik a bajnoki bronzcsata a női Magyar Kupában

Labdarúgó NB I
2025.09.09. 15:17

DVTK: Kovács Zoltán többet igazolt, mint ahogy előzetesen tervezte

Labdarúgó NB I
2025.09.08. 08:20

Lenzsér Bence hátvédként is gólveszélyes

Labdarúgó NB I
2025.09.07. 07:07

Szabó István: Nekem is van bőven hiányérzetem

Labdarúgó NB I
2025.09.06. 09:38

Rutinos támadóval lett teljes a Kozármisleny kerete

Labdarúgó NB II
2025.09.05. 19:14
Ezek is érdekelhetik