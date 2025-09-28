Többet vártunk – Thury Gábor jegyzete

A VENDÉGGYŐZELEMMEL végződő ETO FC–Ferencváros bajnoki előtt Robbie Keane a vendégek edzője hat helyen változtatott a Viktoria Plzen elleni Európa-liga-találkozón (1–1) kezdő együtteséhez képest. A felsorolás után a klubhoz kötődő közösségi oldalon feltett kérdés is dukált: „Szerinted elhozzuk a három pontot ezzel a kezdővel?” A szerkesztők nyilván azért tették fel, hogy forgalmat generáljanak a felületen, ám amire az ember elgondolkodott volna a válaszon, Jonathan Levi szabadrúgásgóljával igazolta, az ő szerepeltetése mindenképpen indokolt.



Ami kevésbé, az a Győr visszafogott játéka. A hazaiak képtelenek voltak azt a teljesítményt nyújtani, amelyet ebben az idényben a bajnoki és a nemzetközi meccseken megszokhattunk tőlük. Amíg a miérten gondolkodtunk, el is telt az első félidő. A szünetben meg azon tűnődhetett az ember, vajon Verebes József mit kezdene ezzel az együttessel; mert bár egykor a győri mérkőzések vége előtt néhány gólos hazai vezetésnél beszólt Szentes Lázárnak, hogy tegyenek rá még egy lapáttal, a Mágus sincs már közöttünk, se olyan karizmatikus spíler az ETO-ban, akinek szólni lehetne…



A gonoszkodást félretéve, de a realitásnál megmaradva: a második játékrész sem hozott pezsgést. Hazai részről nem sikerült felgyorsítani a játékot, Robbie Keane pedig úgy gondolhatta, a biztos győzelem érdekében jobb, ha cserél, a beálló Varga Barnabásnál nincs jobb csatár a magyar mezőnyben, fejes gólja gyakorlatilag pontot tett a meccs kimenetelére.



A Ferencváros játékosain látszott, a hazai és nemzetközi menetelés közepette nem nyomták meg az utolsó negyedórát, a győri pedig nem olyan erős csapat, hogy ezt kihasználta volna.



A találkozó nemcsak a nyolcvanas évek ETO–FTC mérkőzéseinek színvonalától maradt el, hanem a várakozástól is. A ferencvárosi szurkolók ezt persze aligha sajnálják, csapatuk magabiztosan megszerezte a három pontot, a győriekben viszont maradhatott hiányérzet: úgy kaptak ki, hogy nemigen volt esélyük.



A semleges nézők meg azzal vigasztalhatják magukat, hogy a fordulóban azért láthattak egy kitűnő játékot hozó meccset: a 3–2-es hazai győzelemmel végződő Paks–Puskás Akadémia találkozót.

