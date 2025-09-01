Sergio Navarro az FTC elleni vereség után: Sokszor előfordul, hogy nem tudunk magyarázatot találni a történésekre

LABDARÚGÓ NB I
6. FORDULÓ
Debreceni VSC–Ferencvárosi TC 0–3 (0–2)
Debrecen, Nagyerdei Stadion, 10 674 néző. Vezette: Rúsz Márton
Gólszerző: Varga B. (14., 40.), Gruber (87.)
Sergio NAVARRO, a DVSC vezetőedzője
– A felcsúti bravúr után ezúttal pont nélkül maradtak. Csalódott?
– Sajnálom a vereséget, hiszen sokat készültünk erre a mérkőzésre. Az első félidőt uralta a Ferencváros, szünet után aztán megmutattuk igazi önmagunkat. Akadtak helyzeteink, lőttünk egy gólt, amelyet sajnos visszavontak.
– Miben látja az okát, hogy ilyen nagy különbség volt a két félidőben mutatott csapatteljesítmény között?
– Sokszor előfordul, hogy nem tudunk magyarázatot találni a történésekre, ez is ilyen eset.
– A hat meccsen szerzett tíz ponttal elégedett?
– Örülünk a tíz pontnak, ezt nem volt könnyű összegyűjteni. Szeretnénk minden meccset megnyerni, ennek szellemében dolgozunk.
Robbie KEANE, a Ferencváros vezetőedzője
– Elégedett csapata teljesítményével?
– Az első félidő rendben volt, uraltuk a meccset, ezt szerettem volna látni a folytatásban is, ami aztán nem sikerült. De ez nem is csoda, amilyen hét áll mögöttünk.
– Sokan arra számítottak, hogy az utazás és a BL-selejtező után fáradt lesz együttese. Ehhez képest pazar első félidőt produkáltak.
– A felkészülés során jó munkát végeztünk, tudtam, hogy fittek lesznek a srácok.
– Válogatott szünet következik, Írország Magyarországot fogadja a vb-selejtezőben. Mire számít ezen a találkozón?
– Jó meccsre, mert két hasonló képességű csapat csap össze. A legjobbakat kívánom az összes futballistámnak, aki a magyar együttesben játszik, de természetesen nem hazám válogatottja, Írország ellen…
ETO FC–Nyíregyháza Spartacus FC 1–0 (Benbuali 85.)
Győr, ETO Stadion, 3340 néző. Vezette: Bogár Gergő
BORBÉLY Balázs, az ETO FC vezetőedzője
– Nehéz mérkőzés volt?
– Boldog vagyok, hogy meg tudtuk nyerni, számoltunk vele, hogy nem lesz egyszerű, féltettem is a csapatot, amelyről nem tudtam, milyen állapotban lesz a csütörtöki Kl-kiesés után. Hála az égnek, tudtuk kezelni a helyzetet. Erőnlétileg rendben voltunk, de az intenzitás nem európai szintű volt. Jól védekező, megszervezett csapat ellen játszottunk, nem igazán tudtunk helyzetbe kerülni az első félidőben. Nálunk volt többet a labda, a második félidőben feljavultunk, Tollár Imre és Nadir Benbuali lendületet hozott. A kulcs? Nem veszítettük el a fejünket és a hitünket, tartottuk magunkat a tervekhez.
– Mi volt az oka a megszokotthoz képest kevés lövésnek?
– Az egyik ok az volt, hogy szervezetten játszott az ellenfél, a másik pedig a fáradtság. Be kell vallani, voltak gyengébb teljesítmények, Daniel Stefuljnak és Claudiu Bumbának volt már jobb meccse. Olekszandr Piscsur még tanulófázisban lévő játékos, a pálya állapota és az egyszerűbb játék miatt helyettesítette Benbualit, aki egyébként be is lázasodott pénteken. Csapatként győztünk, az első és a második félidőben is igyekeztek a srácok.
– Csütörtöki nyilatkozatához kapcsolódva: felkelt a nap pénteken?
– Nehéz nap volt. Még mindig kis káosz, szomorúság és csalódottság van a fejemben. Szerencsére következik a válogatott miatti szünet, erőnlétileg és mentálisan is rendbe tesszük magunkat, új célokat tűzünk ki, és biztos vagyok benne, hogy a bajnokságban és a kupában is a lehető legjobb helyezésért harcolunk.
SZABÓ István, a Nyíregyháza Spartacus vezetőedzője
– Nem sokon múlt a pontszerzés.
– Nagyon csalódottak a vagyunk. A csapat maximálisan azt tette, amire készültünk egész héten. A játékosok fegyelmezetten zártak, hatástalanították a széleket. Készültünk a szabadrúgásokra is, tudtuk, hogy jól lövi be ezeket Paul Anton, és tessék, a győriek megbüntették a kihagyást. Nem az első meccs, hogy ilyenkor kapunk gólt, nagyobb koncentráció kell. Hajtós meccs volt, egy pontot megérdemeltünk volna, a srácokat csak dicsérni tudom, a Győrnek jöttek ki jobban azok a helyzetek, amelyeken eldől egy-egy mérkőzés.
– A szervezettség hátterében áll a váratlan formációváltás?
– Elsősorban a jelentős korkülönbségünk az oka, hogy nem tudja, korábban Tiszakécskén és még jó néhány helyen játszottak négy védővel a csapataim. Nem sértve vagy bántva vagyok, ne értsen félre. A mai világban rugalmasnak kell lenni, ezt a héten gyakoroltuk, és vártuk, hogy az ellenfelünk hogyan reagál rá. Úgy éreztem, a kreatív futballisták jobban elhelyezhetők a rendszerben, és nem kellett csalódnom a csapatban, helyzetünk is volt, de való igaz, sokak számára meglepetés lehetett a változtatás.
– Mit szól az aktívan futballozó és újra kezdőcsapatban játszó Manner Balázs teljesítményéhez?
– Már a Fradi ellen is kezdő volt, tehetséges, fiatal játékos, akinek minden héten ilyen keményen kell dolgoznia. Mivel így tett, megkapta a lehetőséget, és élt is vele, örülök, hogy ismét egy fiatalember játszhat az NB I-ben.
|AZ ÁLLÁS
|1. Paksi FC
6
|4
|2
|–
|18–9
|+9
|14
|2. Ferencvárosi TC
5
|3
|1
|1
|12–4
|+8
|10
|3. Puskás Akadémia
6
|3
|1
|2
|10–10
|0
|10
|3. Debreceni VSC
6
|3
|1
|2
|10–10
|0
|10
|5. Kisvárda
5
|3
|1
|1
|7–8
|–1
|10
|6. ETO FC Győr
5
|2
|3
|–
|13–7
|+6
|9
|7. Újpest FC
6
|2
|1
|3
|10–8
|+2
|7
|8. MTK Budapest
6
|2
|1
|3
|12–13
|–1
|7
|9. Diósgyőri VTK
6
|1
|3
|2
|10–14
|–4
|6
|10. Nyíregyháza Spartacus
6
|1
|1
|4
|7–14
|–7
|4
|11. Zalaegerszegi TE
6
|–
|4
|2
|10–14
|–4
|4
|12. Kazincbarcika
5
|–
|1
|4
|4–12
|–8
|1