Sergio Navarro az FTC elleni vereség után: Sokszor előfordul, hogy nem tudunk magyarázatot találni a történésekre

ETO FC–Nyíregyháza Spartacus FC 1–0 (Benbuali 85.)

Győr, ETO Stadion, 3340 néző. Vezette: Bogár Gergő

BORBÉLY Balázs, az ETO FC vezetőedzője

– Nehéz mérkőzés volt?

– Boldog vagyok, hogy meg tudtuk nyerni, számoltunk vele, hogy nem lesz egyszerű, féltettem is a csapatot, amelyről nem tudtam, milyen állapotban lesz a csütörtöki Kl-kiesés után. Hála az égnek, tudtuk kezelni a helyzetet. Erőnlétileg rendben voltunk, de az intenzitás nem európai szintű volt. Jól védekező, megszervezett csapat ellen játszottunk, nem igazán tudtunk helyzetbe kerülni az első félidőben. Nálunk volt többet a labda, a második félidőben feljavultunk, Tollár Imre és Nadir Benbuali lendületet hozott. A kulcs? Nem veszítettük el a fejünket és a hitünket, tartottuk magunkat a tervekhez.

– Mi volt az oka a megszokotthoz képest kevés lövésnek?

– Az egyik ok az volt, hogy szervezetten játszott az ellenfél, a másik pedig a fáradtság. Be kell vallani, voltak gyengébb teljesítmények, Daniel Stefuljnak és Claudiu Bumbának volt már jobb meccse. Olekszandr Piscsur még tanulófázisban lévő játékos, a pálya állapota és az egyszerűbb játék miatt helyettesítette Benbualit, aki egyébként be is lázasodott pénteken. Csapatként győztünk, az első és a második félidőben is igyekeztek a srácok.

– Csütörtöki nyilatkozatához kapcsolódva: felkelt a nap pénteken?

– Nehéz nap volt. Még mindig kis káosz, szomorúság és csalódottság van a fejemben. Szerencsére következik a válogatott miatti szünet, erőnlétileg és mentálisan is rendbe tesszük magunkat, új célokat tűzünk ki, és biztos vagyok benne, hogy a bajnokságban és a kupában is a lehető legjobb helyezésért harcolunk.

SZABÓ István, a Nyíregyháza Spartacus vezetőedzője

– Nem sokon múlt a pontszerzés.

– Nagyon csalódottak a vagyunk. A csapat maximálisan azt tette, amire készültünk egész héten. A játékosok fegyelmezetten zártak, hatástalanították a széleket. Készültünk a szabadrúgásokra is, tudtuk, hogy jól lövi be ezeket Paul Anton, és tessék, a győriek megbüntették a kihagyást. Nem az első meccs, hogy ilyenkor kapunk gólt, nagyobb koncentráció kell. Hajtós meccs volt, egy pontot megérdemeltünk volna, a srácokat csak dicsérni tudom, a Győrnek jöttek ki jobban azok a helyzetek, amelyeken eldől egy-egy mérkőzés.

– A szervezettség hátterében áll a váratlan formációváltás?

– Elsősorban a jelentős korkülönbségünk az oka, hogy nem tudja, korábban Tiszakécskén és még jó néhány helyen játszottak négy védővel a csapataim. Nem sértve vagy bántva vagyok, ne értsen félre. A mai világban rugalmasnak kell lenni, ezt a héten gyakoroltuk, és vártuk, hogy az ellenfelünk hogyan reagál rá. Úgy éreztem, a kreatív futballisták jobban elhelyezhetők a rendszerben, és nem kellett csalódnom a csapatban, helyzetünk is volt, de való igaz, sokak számára meglepetés lehetett a változtatás.

– Mit szól az aktívan futballozó és újra kezdőcsapatban játszó Manner Balázs teljesítményéhez?

– Már a Fradi ellen is kezdő volt, tehetséges, fiatal játékos, akinek minden héten ilyen keményen kell dolgoznia. Mivel így tett, megkapta a lehetőséget, és élt is vele, örülök, hogy ismét egy fiatalember játszhat az NB I-ben.