Nemzeti Sportrádió

Sergio Navarro az FTC elleni vereség után: Sokszor előfordul, hogy nem tudunk magyarázatot találni a történésekre

Vágólapra másolva!
2025.09.01. 09:16
null
Sergio Navarro szerint nem volt egyszerű összegyűjteni tíz pontot (Fotó: Czinege Melinda)
Címkék
NB I Sergio Navarro Szabó István Robbie Keane Borbély Balázs
A héten nemzetközi kupamérkőzést is vívó magyar csapatok nyertek a labdarúgó NB I 6. fordulójában, a Ferencváros 3–0-ra győzött Debrecenben, az ETO FC pedig 1–0-ra verte a Nyíregyházát. Mestermérlegek.
Labdarúgó NB I
17 órája

Ez sima volt – a Ferencváros három góllal győzött Debrecenben

Varga Barnabás duplázott, a bajnokságot remekül kezdő Loki a címvédő dolgát már nem tudta megnehezíteni.

LABDARÚGÓ NB I
6. FORDULÓ
Debreceni VSC–Ferencvárosi TC 0–3 (0–2) 
Debrecen, Nagyerdei Stadion, 10 674 néző. Vezette: Rúsz Márton
Gólszerző: Varga B. (14., 40.), Gruber (87.)

A MÉRKŐZÉS ONLINE KÖZVETÍTÉSE ITT ÉRHETŐ EL!

Sergio NAVARRO, a DVSC vezetőedzője

– A felcsúti bravúr után ezúttal pont nélkül maradtak. Csalódott?     
– Sajnálom a vereséget, hiszen sokat készültünk erre a mérkőzésre. Az első félidőt uralta a Ferencváros, szünet után aztán megmutattuk igazi önmagunkat. Akadtak helyzeteink, lőttünk egy gólt, amelyet sajnos visszavontak.

– Miben látja az okát, hogy ilyen nagy különbség volt a két félidőben mutatott csapatteljesítmény között?     
– Sokszor előfordul, hogy nem tudunk magyarázatot találni a történésekre, ez is ilyen eset.

– A hat meccsen szerzett tíz ponttal elégedett?     
– Örülünk a tíz pontnak, ezt nem volt könnyű összegyűjteni. Szeretnénk minden meccset megnyerni, ennek szellemében dolgozunk.

Robbie KEANE, a Ferencváros vezetőedzője

– Elégedett csapata teljesítményével?      
Az első félidő rendben volt, uraltuk a meccset, ezt szerettem volna látni a folytatásban is, ami aztán nem sikerült. De ez nem is csoda, amilyen hét áll mögöttünk.

– Sokan arra számítottak, hogy az utazás és a BL-selejtező után fáradt lesz együttese. Ehhez képest pazar első félidőt produkáltak.     
A felkészülés során jó munkát végeztünk, tudtam, hogy fittek lesznek a srácok.

– Válogatott szünet következik, Írország Magyarországot fogadja a vb-selejtezőben. Mire számít ezen a találkozón?     
Jó meccsre, mert két hasonló képességű csapat csap össze. A legjobbakat kívánom az összes futballistámnak, aki a magyar együttesben játszik, de természetesen nem hazám válogatottja, Írország ellen…

Labdarúgó NB I
20 órája

A csereként beálló Benbuali góljával megverte az ETO odahaza a Nyíregyházát

A fegyelmezetten védekező vendégek a hajrában kihagytak egy ziccert, és hamar jött a büntetés.

ETO FC–Nyíregyháza Spartacus FC 1–0 (Benbuali 85.)
Győr, ETO Stadion, 3340 néző. Vezette: Bogár Gergő

ONLINE KÖZVETÍTÉS, ÉRDEKESSÉGEK, STATISZTIKÁK ITT!

BORBÉLY Balázs, az ETO FC vezetőedzője

– Nehéz mérkőzés volt?
Boldog vagyok, hogy meg tudtuk nyerni, számoltunk vele, hogy nem lesz egyszerű, féltettem is a csapatot, amelyről nem tudtam, milyen állapotban lesz a csütörtöki Kl-kiesés után. Hála az égnek, tudtuk kezelni a helyzetet. Erőnlétileg rendben voltunk, de az intenzitás nem európai szintű volt. Jól védekező, megszervezett csapat ellen játszottunk, nem igazán tudtunk helyzetbe kerülni az első félidőben. Nálunk volt többet a labda, a második félidőben feljavultunk, Tollár Imre és Nadir Benbuali lendületet hozott. A kulcs? Nem veszítettük el a fejünket és a hitünket, tartottuk magunkat a tervekhez.

– Mi volt az oka a megszokotthoz képest kevés lövésnek?
Az egyik ok az volt, hogy szervezetten játszott az ellenfél, a másik pedig a fáradtság. Be kell vallani, voltak gyengébb teljesítmények, Daniel Stefuljnak és Claudiu Bumbának volt már jobb meccse. Olekszandr Piscsur még tanulófázisban lévő játékos, a pálya állapota és az egyszerűbb játék miatt helyettesítette Benbualit, aki egyébként be is lázasodott pénteken. Csapatként győztünk, az első és a második félidőben is igyekeztek a srácok.

– Csütörtöki nyilatkozatához kapcsolódva: felkelt a nap pénteken?
Nehéz nap volt. Még mindig kis káosz, szomorúság és csalódottság van a fejemben. Szerencsére következik a válogatott miatti szünet, erőnlétileg és mentálisan is rendbe tesszük magunkat, új célokat tűzünk ki, és biztos vagyok benne, hogy a bajnokságban és a kupában is a lehető legjobb helyezésért harcolunk.

SZABÓ István, a Nyíregyháza Spartacus vezetőedzője

– Nem sokon múlt a pontszerzés.
– Nagyon csalódottak a vagyunk. A csapat maximálisan azt tette, amire készültünk egész héten. A játékosok fegyelmezetten zártak, hatástalanították a széleket. Készültünk a szabadrúgásokra is, tudtuk, hogy jól lövi be ezeket Paul Anton, és tessék, a győriek megbüntették a kihagyást. Nem az első meccs, hogy ilyenkor kapunk gólt, nagyobb koncentráció kell. Hajtós meccs volt, egy pontot megérdemeltünk volna, a srácokat csak dicsérni tudom, a Győrnek jöttek ki jobban azok a helyzetek, amelyeken eldől egy-egy mérkőzés.

– A szervezettség hátterében áll a váratlan formációváltás?
– Elsősorban a jelentős korkülönbségünk az oka, hogy nem tudja, korábban Tiszakécskén és még jó néhány helyen játszottak négy védővel a csapataim. Nem sértve vagy bántva vagyok, ne értsen félre. A mai világban rugalmasnak kell lenni, ezt a héten gyakoroltuk, és vártuk, hogy az ellenfelünk hogyan reagál rá. Úgy éreztem, a kreatív futballisták jobban elhelyezhetők a rendszerben, és nem kellett csalódnom a csapatban, helyzetünk is volt, de való igaz, sokak számára meglepetés lehetett a változtatás.

– Mit szól az aktívan futballozó és újra kezdőcsapatban játszó Manner Balázs teljesítményéhez?
– Már a Fradi ellen is kezdő volt, tehetséges, fiatal játékos, akinek minden héten ilyen keményen kell dolgoznia. Mivel így tett, megkapta a lehetőséget, és élt is vele, örülök, hogy ismét egy fiatalember játszhat az NB I-ben.

   
AZ ÁLLÁS       
1. Paksi FC

6

4218–9+914
2. Ferencvárosi TC

5

31112–4+810
3. Puskás Akadémia

6

31210–10010
3. Debreceni VSC

6

31210–10010
5. Kisvárda

5

3117–8–110
6. ETO FC Győr

5

2313–7+69
7. Újpest FC

6

21310–8+27
8. MTK Budapest

6

21312–13–17
9. Diósgyőri VTK

6

13210–14–46
10. Nyíregyháza Spartacus

6

1147–14–74
11. Zalaegerszegi TE

6

4210–14–44
12. Kazincbarcika

5

144–12–81

 

NB I Sergio Navarro Szabó István Robbie Keane Borbély Balázs
Legfrissebb hírek

Kolo Muani Londonba tart; kapusok érkeznek Manchesterbe – zárul a transzferpiac az elitligákban

Minden más foci
1 órája

Polyák Balázs: Molnár Rajmund értékesítéséhez kellett az MTK brandértéke is

Labdarúgó NB I
1 órája

Schön Szabolcs kölcsönben az ETO FC-ben folytatja – hivatalos

Labdarúgó NB I
5 órája

Balhátvéd távozott a Liverpooltól; lemondott Jacksonról a Bayern – vasárnapi transzferhíradó

Minden más foci
16 órája

Ez sima volt – a Ferencváros három góllal győzött Debrecenben

Labdarúgó NB I
17 órája

„Ilyennel még nem találkoztam” – a Nyíregyháza légiósa megtagadta a játékot

Labdarúgó NB I
18 órája

Schön Szabolcs az ETO FC játékosa lehet – NS-infó

Labdarúgó NB I
22 órája

Nigériai támadót szerződtetett a Ferencváros – hivatalos

Labdarúgó NB I
22 órája
Ezek is érdekelhetik