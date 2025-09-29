NB I: holland-suriname-i szélsőt igazolt a Zalaegerszeg

Hivatalos bejelentés egyelőre nem történt az ügyben, de a Divaio Bobsont képviselő ügynökség a közösségi oldalán arról számolt be, hogy a szélső a ZTE-be igazolt – szúrta ki a Csakfoci.

A barcelonai születésű, holland-suriname-i játékos az előző idényben a Feyenoord U21-es csapatában szerepelt, ahol 27 mérkőzésen három gól és egy gólpassz fűződött a nevéhez. Idén nyáron azonban lejárt a szerződése, amelyet nem hosszabbítottak meg, így szabadon igazolható játékosként érkezett Zalaegerszegre. A klub hivatalosan egyelőre még nem jelentette be az átigazolást, a Facebookra feltöltött videóban azonban Bobson már új csapatának a mezével pózolt, és látható, hogy a szerződését is aláírta.

A 21 éves Bobson a Feyenoord előtt szerepelt a PEC Zwolle első csapatában is, s ugyancsak játszott az Eintracht Frankfurt II-ben is, egészen fiatalon pedig az Ajax utánpótlásában fejlődött.