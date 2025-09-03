NB I: a Loki hazai meccseit látogatták eddig legtöbben

A jó forma a jegybevételekben is kifizetődik – legalábbis ezt a tanulságot lehet levonni a pillanatnyilag az NB I 3. helyén álló Debreceni VSC eddigi hazai nézőszámaiból. A hajdúsági csapat a honlapján büszkén jelentette be, hogy az első hat fordulóban – ez a debreceniek estében három hazai mérkőzést jelent – átlagban 9851-en látogattak kis a Nagyerdei Stadionba, ezzel vezetik a listát az NB I-ben. A rangsorban a második helyen a Ferencváros áll 9502-es átlagnézőszámmal, míg a harmadik helyen az Újpest található – a Szusza Ferenc Stadionba meccsenként átlagosan 8063-an látogattak ki.

A debreceniek portálja ugyanakkor rendkívül tárgyilagosan megjegyzi, hogy a csapat három eddigi hazai találkozójából kettő (Nyíregyháza, FTC) kifejezetten rangadónak minősült.

A hazai és idegenbeli mérkőzések átlagnézőszámát tekintve elmondhatjuk, hogy összességében a Ferencváros meccseire voltak a legtöbben kíváncsiak (8389), a képzeletbeli dobogóra még az Újpest (7021) és a Nyíregyháza (6568) fért fel – ebben az összevetésben a DVSC (5942) a negyedik.

A magyarfutball.hu-n közzétett statisztikák szerint nézőszám tekintetében az idény eddigi „csúcsmeccse” 12 646 nézővel a Debrecen–Nyíregyháza derbi volt, a második legtöbben a Ferencváros–Puskás Akadémia mérkőzést látták (10 679), a harmadik helyen a Debrecen–Ferencváros összecsapás (10 674) áll, de több mint tízezren (10 011) látogattak ki az Újpest–Diósgyőrre is.