Mim Gergely: Fogalmam sincs, mikor térhetek vissza a pályára

– Kezdjük a legfontosabb kérdéssel: hogy van?

– Nehéz időszakon megyek keresztül… – mondta Mim Gergely, a ZTE 26 éves támadója. – Porcműtét után vagyok, a közelmúltban kimentem a pályára, de a terhelés hatására fájdalmat éreztem. Emiatt olyan munkát kezdtem el végezni, amellyel megpróbálom tehermentesíteni a térdet azáltal, hogy izmot növelek a combban, de sajnos nincs garantálva, hogy ettől elmúlik a fájdalom. A legrosszabb, hogy fogalmam sincs, mikor térhetek vissza a pályára. Egyszerűen nem tudom, hogyan készüljek, nem lehet tudni, hogy egy vagy két hónap múlva játszhatok, esetleg még több idő kell hozzá. Több mint négy hónapja nem léptem pályára, három hónapja volt a műtét, s nem könnyű kívülről nézni a srácokat. Rossz, hogy nem jönnek az eredmények, én pedig nem tudok segíteni… Jelentős változásokon ment át a klub, egyre profibb körülményeket teremtenek az új vezetők és stábtagok, jó az irány, de nehéz ezt kívülről nézni. Az biztos, hogy Zalaegerszegen jó kezekben vagyok, mindenki profin teszi a dolgát.

– Tudja már, hogy mi okozta a sérülést?

– A Paks elleni kupameccsen kezdődött, éreztem egy kis fájdalmat, ami egyre erősödött. A hétvégén még játszottam a Kecskemét ellen, de az azt követő héten már nem tudtam edzeni. Természetesen az akkori stáb is és én is azt szerettem volna, ha segítek a bennmaradásért folytatott harcban, de az elviselhetetlen fájdalom miatt nem tudtam vállalni a játékot. Az idény végeztével megműtöttek, de nem a meniszkusz sérült, hanem a patella mögötti porc. Korábban volt már meniszkuszsérülésem, abból hat hét után felépültem, és azóta sincs problémám vele. Ez most teljesen más, és sajnos jóval hosszabb időt vesz igénybe a felépülés.

Mim Gergely kálváriája még a tavasszal, a Paks elleni Mol Magyar Kupa-mérkőzésen kezdődött (Fotó: Szabó Miklós)

– Külföldön is kezelték: erről mit lehet tudni?

– A vezetőség indítványozta, hogy utazzak Hollandiába a korábbi erőnléti edzőnkhöz, Marco van der Steenhez, bízva abban, hogy felgyorsítjuk a felépülést. Két hetet töltöttem el nála, javult a helyzet, de sajnos nem sikerült teljes mértékben megoldani. Egyébként a vezetőség maximálisan mellettem van, mindenben segít. Nuno Campos vezetőedző és a többiek is folyamatosan érdeklődnek az állapotomról, és mondják, hogy várnak vissza. Jólesik, de mást nem tudok felelni, csak azt, hogy még nem állok készen…

– A sérülés sosem jön jókor, de ebben az esetben a lehető legrosszabbkor történt, hiszen nagyszerű formában futballozott…

– Én inkább a teljes kétezerhuszonnégyes évet mondanám jónak. Idén tavasszal nem úgy ment a játék, ahogy vártam, de lehet, ezt csak azért mondom, mert az előtte lévő időszakhoz hasonlítom. Tény, rosszkor jött a sérülés, de előrenézek, és azon vagyok, hogy minél hamarabb, erősebben térjek vissza.

– Elképzelhető, hogy az idényben már nem játszhat?

– Abban bízom, hogy legrosszabb esetben tavasszal már pályán leszek.

– Dénes Vilmos és Yohan Croizet távozott, ön sérült – sokak szerint a ZTE három legjobb játékosáról van szó…

– Tény, az előző idényben hárman szereztük a gólok jelentős részét, így nyilván nem egyszerű a helyzet. Azonban átalakuló csapat vagyunk, jönnek a fiatalok, az újaknak még időre van szükségük, de amint megszületik az első győzelem, könnyebb lesz minden. Egyre stabilabb lesz a játék, jó úton járunk. Távoztak fontos játékosok, de minőségi igazolások érkeztek. Mindenki beállt a sorba, és azon vagyunk, hogy tudásunk legjavával segítsük a ZTE-t.

