Váratlan hírek a Lokiról: akadozhatnak a fizetések a DVSC-nél

Pénzügyi gondok árnyékolhatják be a DVSC jó szereplését (Fotó: Czinege Melinda)

Várakozáson felül teljesít a Debreceni VSC az NB I-ben, hiszen az előző idény 9. helyezése után (az utolsó fordulóban székesfehérvári győzelmével tette biztossá élvonalbeli tagságát) nagyszerűen kezdte az évadot, hat fordulót követően harmadik a tabellán, játéka a nyáron vezetőedzőnek kinevezett Sergio Navarro irányításával biztató. Csakhogy a jelek szerint nincs minden rendben a klub háza táján, bizonytalanság ütötte fel a fejét.

Ike Thierry Zaengel (Fotó: Koncz Márton)

A debreceni szurkolók az utóbbi hónapokban reménykedhettek, miután a DVSC labdarúgócsapatának elnöke, Ike Thierry Zaengel áprilisban bejelentette: a nemzetközi multiklubhálózat kiépítésére törekvő Five Eleven Capital kisebbségi tulajdonosként lépett be az egyesület életébe, tízszázalékos tulajdonrészt szerzett a DVSC Futball Zrt.-ben, valamint a vállalat vezérigazgatója, Martin Ink a DVSC igazgatótanácsának tagja lett. Ekkortájt úgy tűnt, hogy a spanyol-amerikai hátterű beruházó hosszabb távon stabilitást biztosít a Lokinak, hiszen lapunk május végén úgy értesült, a felek olyan opcióban állapodtak meg, amely szerint bennmaradás esetén lehetősége lenne a cégcsoportnak a klub többségi tulajdonrészének megvásárlására.

Az nb1.hu cikke szerint azonban a vártnál nehezebben alakult az együttműködés, és a pénzügyi háttér körül kérdőjelek jelentek meg: a Five Eleven nem fizetett időben, így nem tudja megvalósítani a tervét, nem lesz többségi tulajdonos a DVSC-ben. A portál arról ír, hogy több, az első csapat keretéhez tartozó labdarúgó sem kapta meg az aktuális havi fizetését, ami azért is különösen érzékeny téma, mert ilyen nagyon régóta nem fordult elő az egyesületnél, amely híres arról, hogy mindig időben kifizeti alkalmazottai bérét.

A pénzügyi helyzet stabilitása kulcskérdés Debrecenben, hiszen ha valóban elhúzódnak a kifizetések, annak hatása lehet az öltözői hangulatra, a futballisták és a klubért dolgozók motivációjára és az átigazolási tervekre egyaránt. Az nb1.hu kiemeli, a többségi tulajdonos Ike Thierry Zaengel új befektetők bevonásán is dolgozik, e tárgyalások sikerességén is múlhat a klub jövője.

A DVSC nem kommentálta az nb1.hu-n megjelent hírt – lapunk megkereste a Loki sajtóosztályát, s azt a választ kaptuk: a klub – ahogy eddig – nem reagál sajtóhírekre.