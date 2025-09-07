Lenzsér Bence hátvédként is gólveszélyes

Lenzsér Bence több mint tíz éve a Paksi FC futballistája, és szeretne a mostani idényben is a bajnoki dobogón végezni a csapatával (Fotó: Czinege Melinda)

Nagyszerűen kezdte a bajnokságot a Paksi FC, az első hat bajnokijából négyet megnyert, kétszer döntetlenre végzett: hasonlóan jó indulásra tizenegy éve, a 2014–2015-ös idényben Csertői Aurél irányításával volt példa a klub történetében. A megszerzett 14 pont jelentős mértékben a sok szerzett gólnak köszönhető – tegyük hozzá, amióta Bognár György a vezetőedző, háromszor is a Paks volt a legeredményesebb a bajnoki esztendőben –, a tizennyolc találat hármas átlagot jelent, ennél gólerősebb az elmúlt húsz idényben csak a Videoton (2014–2015, 19) és a Ferencváros (2023–2024, 21) volt hat találkozót követően. A jó rajt egyik kulcsfigurája Lenzsér Bence, aki több mint tíz esztendeje, 2015 februárjában került a klubhoz, mind a 225 élvonalbeli meccsét paksi szerelésben játszotta, és bár a védelemben veszik számításba, négy bajnokin kétgólos.

„Természetesen aláírtuk volna, ha valaki azzal jön a rajt előtt, hat mérkőzés után tizennégy pontunk lesz és az első helyen állunk, de egymás között nem beszéltünk arról, hol kellene tartanunk, próbáltunk mérkőzésről mérkőzésre tervezni – árulta el lapunknak a paksiak 29 esztendős labdarúgója. – Ha visszanézek, úgy látom, a ZTE elleni bajnokiban több volt, hiszen rengeteg helyzetet alakítottunk ki, de nemhogy nem nyertünk, csak a hosszabbításban tudtunk egyenlíteni, ugyanakkor az MTK elleni győzelem alkalmával vendégként volt némi szerencsénk, szóval, valahol igazságos az élet. Sajnos nem indult jól az idényem, a CFR elleni hazai Európa-liga-mérkőzésen úgymond jelzett a hajlítóm, idő előtt le kellett mennem a pályáról. A tavasszal az ETO elleni találkozón hasonló problémám volt, az utolsó négy fordulóban nem is tudtam játszani, és ezúttal is ki kellett hagynom egy hónapot. Bosszús voltam, hogy csak a lelátóról vagy a televízióban nézhetem a meccseinket, a lehető leghamarabb újra egészséges akartam lenni, csak erre gondoltam. Újpesten játszhattam először a bajnokságban, és bár futballoztam már jobban is, győztes gólt fejeltem, úgyhogy jó visszaemlékezni arra a meccsre.”

A Paks pénteken Pusztaszabolcson játszott hírverő meccset, azt követi szeptember 13-án a Szajol KLK elleni Magyar Kupa-mérkőzés, egy héttel később pedig Nyíregyházán folytatódik a bajnokság. Nem kérdés, a Spartacus elleni találkozó rázós sorozat elő állomása lesz, hiszen utána a Puskás Akadémiát fogadja az együttes, majd a címvédő Ferencváros vendége lesz, ami előrevetíti, hogy jól meg kell dolgozni az újabb gólokért, győzelmekért. Lenzsér Bence amúgy eddig 11-szer talált be az első osztályban, ám kettőnél többször még egyszer sem egy idényen belül, nyilván csalódott lenne, ha most sem sikerülne kettőről háromra jutnia.

„Nem jött jókor a bajnoki szünet, három hét kihagyás után mindig nehezebben felpörögni – folytatta Lenzsér Bence. – Nehéz mérkőzésekkel folytatódik majd a bajnokság, de egyértelműen az a cél, hogy Nyíregyházán is nyerjünk. Még egyszer sem találtam be legalább háromszor a bajnokságban, csalódott lennék, ha ebben az idényben sem sikerülne, sőt háromnál is több góllal zárnék. De talán mondanom sem kell, a legfontosabb, hogy jól szerepeljünk, ott legyünk a dobogón.”