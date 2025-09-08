Lengyelországban folytatja a Ferencváros mellőzött szélsője – hivatalos

Alekszandar Csirkovicsot nagy reményekkel igazolta a Ferencváros a Topolyától, de a szerb szélső csak nagyon kevés lehetőséget kapott tavasszal, ötször vetette be őt Robbie Keane az NB I-ben.

A 24. születésnapjához közelítő labdarúgó helyzete az új idényben sem javult, a Kazincbarcika elleni bajnokin cserélték csak be az utolsó három percre.

Csirkovics az idény hátralévő részét kölcsönben tölti, a Lechia Gdansk szerezte meg őt, amely 2024–2025-ben a 14. helyen végzett a lengyel bajnokságban, az Ekstraklasában, jelenleg pedig az utolsó helyen áll, igaz, egy ötpontos büntetés miatt. A lengyel átigazolási időszak szeptember 8-án zárul.