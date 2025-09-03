Hazájában folytatja a Diósgyőr volt légiósa – sajtóhír

Ismerős terepen folyatja pályafutását a legutóbbi két évadot Diósgyőrben töltő Rudi Pozeg Vancas – írja a szlovén Planet Nogomet. A 31 éves, egyszeres szlovén válogatott labdarúgó a magyar csapatnál augusztusban a „magyarszabály” miatt létszámfelettivé vált, így a miskolciak szerződést bontottak a klub színeit 63 tétmeccsen viselő, 11 gólt szerző és 17 gólpasszt kiosztó játékossal. Pozeg Vancasra végül a 2025-ös szlovén kupagyőztes NK Celje csapott le, ahol a futballista 2016 januárjától 2019 júliusáig 102 tétmérkőzésen 26-szor talált be, és 13-szor szolgálta ki sikeresen a társakat.
A hazájában az NK Domzaléban és az NK Mariborban, légiósként az ukrán Csornomorecben és a kazah Tobolban is megforduló Pozeg Vancast a Planet Nogomet értesülései szerint a szlovén szövetség már regisztrálta, szerződtetését régi-új klubja hamarosan bejelentheti.
NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS A DIÓSGYŐRI VTK-NÁL
Érkezők: Yohan Croizet (francia, Zalaegerszeg), Anderson Esiti (nigériai, Zalaegerszegi TE FC, szabadon igazolhatóként), Kecskés Ákos (AEL Limassol – Ciprus, szabadon igazolhatóként), Megyeri Gábor (Bp. Honvéd), Mucsányi Márk (Újpest FC, szabadon igazolhatóként), Ante Roguljic (horvát, Anorthoszisz – Ciprus, szabadon igazolhatóként), Sajbán Máté (Zalaegerszegi TE FC, szabadon igazolható), Ivan Saponjics (szerb, Videoton FC Fehérvár), Tamás Márk (Sepsi OSK – Románia, szabadon igazolhatóként), Tuska Bálint (FTC U19)
Kölcsönbe érkezők: Babos Bence (Videoton FC Fehérvár), Babós Levente (Újpest FC), Mucsányi Miron (Újpest FC)
Kölcsönből visszatértek: Bokros Szilárd (FC Kosice – Kassa, Szlovákia), Derényi Nándor (Putnok FC). Kooperációs kölcsön után (Kolorcity Kazincbarcika): Bacsa Benjámin, Demeter Milán, Dojcsák Bence, Kristóf Márk, Lajcsik Vencel
Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek: –
Kiszemeltek: Aboubakar Keita (elefántcsontparti, Nyíregyháza)
Távozók: Benkő Péter (szlovák-magyar, Dorog), Csatári Gergő (Mezőkövesd Zsóry, szabadon igazolhatóként), Bozsidar Csorbadzsijszki (bolgár, szabadon igazolható), Braniszlav Danilovics (szerb-magyar, szabadon igazolható), Bright Edomwonyi (nigériai, Nyíregyháza Spartacus, szabadon igazolhatóként), Fekete Vince (putnoki kölcsön után Debreceni EAC), Ferencsik Bálint (békéscsabai kölcsön után Kolorcity Kazincbarcika), Kállai Kevin (Bp. Honvéd, szabadon igazolhatóként), Kállai Zalán (Szentlőrinc – szabadon igazolhatóként, onnan kölcsönbe Nagykanizsa), Vlagyiszlav Klimovics (fehérorosz, Torpedo Zsodino – Fehéroroszország, szabadon igazolhatóként), Artem Odincov (ukrán, FC Andijon – Üzbegisztán, szabadon igazolhatóként), Sinisa Sanicanin (bosnyák, szabadon igazolható), Szalai Bence (Kolorcity Kazincbarcika), Rudi Pozeg Vancas (szlovén, Celje – Szlovénia, szabadon igazolható)
Kölcsönbe távozók: Kristóf Márk (Békéscsaba), Lajcsik Vencel (Budafoki MTE), Szamosi Ádám (Bp. Honvéd, ismét kölcsön), Christ Tiéhi (elefántcsontparti-francia, Baník Ostrava – Csehország). Kooperációs kölcsön keretében (Mezőkövesd Zsóry): Dojcsák Bence, Bohdan Furdeckij, Nazar Kovalenko, Sáreczki Szabolcs
Kölcsönből visszatérnek klubjukhoz: Uros Drezgics (szerb, Rubin Kazany – Oroszország), Huszár Marcell (ETO FC), Marko Rakonjac (montenegrói, Lokomotiv Moszkva – Oroszország, onnan OFI – Görögország, szabadon igazolhatóként), Simon Barnabás (Paksi FC), Skribek Alen (Paksi FC, onnan Zalaegerszegi TE FC, kölcsönbe), Varga Zétény (Ferencvárosi TC)
Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: –