Hazájában folytatja a Diósgyőr volt légiósa – sajtóhír

Ismerős terepen folyatja pályafutását a legutóbbi két évadot Diósgyőrben töltő Rudi Pozeg Vancas – írja a szlovén Planet Nogomet. A 31 éves, egyszeres szlovén válogatott labdarúgó a magyar csapatnál augusztusban a „magyarszabály” miatt létszámfelettivé vált, így a miskolciak szerződést bontottak a klub színeit 63 tétmeccsen viselő, 11 gólt szerző és 17 gólpasszt kiosztó játékossal. Pozeg Vancasra végül a 2025-ös szlovén kupagyőztes NK Celje csapott le, ahol a futballista 2016 januárjától 2019 júliusáig 102 tétmérkőzésen 26-szor talált be, és 13-szor szolgálta ki sikeresen a társakat.

A hazájában az NK Domzaléban és az NK Mariborban, légiósként az ukrán Csornomorecben és a kazah Tobolban is megforduló Pozeg Vancast a Planet Nogomet értesülései szerint a szlovén szövetség már regisztrálta, szerződtetését régi-új klubja hamarosan bejelentheti.