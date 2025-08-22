Reagált a kritikákra a DVTK elnöke: „A játékosainknak támogatásra van szükségük”

A Diósgyőri VTK elnöke, Sántha Gergely megvédte a csapat játékosait és az őket felkészítő szakmai stábot:

„Az elmúlt három évben a szurkolók mindig labdarúgócsapatunk mögött álltak, így sokszor vert helyzetből fordítottunk. Tudom, hogy a bajnokság első négy fordulója után van csalódottság és feszültség bennük, így ha a személyemet, illetve a klub vezetését támadás vagy kritika éri, azt elfogadjuk. De labdarúgóinknak – különösen fiatal játékosainknak és a szakmai stábnak – támogatásra van szükségük. Ők azok, akik a pályán harcolnak a címerért, és az ő teljesítményükön múlik, hogy olyan eredményt érjünk el, amire méltán lehetünk büszkék.”

Sántha elmondása szerint a klub vezetősége rendíthetetlenül elkötelezett amellett, hogy a diósgyőri futball a DVTK több szakosztályához hasonlóan sikeressé váljon, és a magyar labdarúgás egyik legfontosabb vidéki fellegvára legyen.

„Az elmúlt idény második felében számos nehézséggel kellett szembenéznünk, a mostani kiírásra vonatkozó új szabályok és ajánlások, valamint a korábbi szakmai kihívások miatt csapatunk újjáépítése zajlik – ez a munka azonban lehetőséget is ad arra, hogy együtt, közösen még erősebbé váljunk” – tette hozzá Sántha.

AUGUSZTUS 23., SZOMBAT

NB I, 5. FORDULÓ

20.15: Nyíregyháza Spartacus FC–Diósgyőri VTK (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!