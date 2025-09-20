Nemzeti Sportrádió

Hárman is távoztak az ETO-tól, ketten kölcsönbe

M. D.M. D.
2025.09.20. 09:44
(Fotó: Földi Imre)
A labdarúgó NB I-ben szereplő ETO FC és középpályása, Vazsdi Szahli péntek este közös megegyezéssel szerződést bontott.

 

A tunéziai-francia játékos a győriek tavaly nyári nagy átigazolási hajrájának első szerzeménye volt, és az ősszel fontos szerepet játszott abban, hogy a csapat kimásszon a gödörből. Tavaszra kikerült a kezdőcsapatból, szinte a teljes nyári felkészülés során sérült volt, felépülése után az NB III-as együttesben játszott csak. 

Összesen 26 tétmérkőzésen lépett pályára, öt gól és négy gólpassz volt a mérlege, s szabadon igazolható játékosként visszatér korábbi klubjához, a szerb FK Radnicski 1923 Kragujevachoz.

Az ETO-hoz kapcsolódó hír, hogy kooperációs szerződés keretében a 18 éves Décsy Ádám és Herczeg Marcell az NB II-es Szentlőrincet erősíti a 2025–2026-os idényben. 

Borbély Balázs korábban lapunknak elmondta, hogy a jelenleg a győriek első csapatát erősítő Vingler László sokat fejlődött a baranyai együttesnél az elmúlt évadban, s erre jó lehetősége adódik a két még fiatalabb akadémistának is.

NB I 
7. FORDULÓ
16.00: Nyíregyháza Spartacus FC–Paksi FC (Tv: M4 Sport+) – élőben az NSO-n!
18.00: Kolorcity Kazincbarcika SC–Újpest FC, Mezőkövesd (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
20.15: Puskás Akadémia FC–ETO FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS AZ ETO FC-NÉL
Érkezők: Alexander Abrahamsson (svéd, Zaglebie Lubin – Lengyelország, szabadon igazolhatóként), Nadir Benbuali (algériai, Charleroi SC – Belgium, kölcsön után végleg), Zseljko Gavrics (szerb-bosnyák, FK DAC 1904 – Szlovákia, kölcsön után végleg), Megyeri Balázs (Debreceni VSC, szabadon igazolhatóként), Olekszandr Piscsur (ukrán, Gyirmót FC Győr, szabadon igazolhatóként), Daniel Stefulj (horvát, Dinamo Zagreb – Horvátország, kölcsön után végleg), Vitális Milán (FK DAC 1904 – Szlovákia, kölcsön után végleg), Stefan Vladoiu (román, Kolosz Kovalivka  – Ukrajna), Jovan Zivkovic (osztrák-szerb, SK Rapid – Ausztria) 
Kölcsönbe érkezők: Csinger Márk (FK DAC 1904 – Szlovákia), Schön Szabolcs (Bolton Wanderers – Anglia)
Kölcsönből visszatértek: Csóka Bálint (szlovákiai, FC STK 1914 Samorín – Somorja, Szlovákia), Huszár Marcell (Diósgyőri VTK), Koncz Dávid (FC STK 1914 Samorín – Somorja, Szlovákia), Matija Krivokapics (montenegrói, KFC Komárno – Komáromi FC, Szlovákia), Lacza Alex (magyar-szlovák, Kozármisleny). Kooperációs kölcsön után (Szentlőrinc): Vingler László
Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek: Brecska Dániel, Kocsis Botond, Csala Márkó, Tollár Imre 
Kiszemeltek: –
Távozók: Csáki Armand (Balatonfüredi FC), Csóka Bálint (szlovákiai, Komáromi FC – Szlovákia), Fábio Vianna (portugál, Sepsi OSK – Románia), Mamady Diarra (mali, Sheriff Tiraspol – Moldova, szabadon igazolhatóként), Gyurákovics Erik (szlovák-magyar, Komáromi FC – Szlovákia, szabadon igazolhatóként), Heitor dos Santos (brazil, Maccabi Tel-Aviv – Izrael), Filip Kasa (szlovák-cseh, MSK Zilina – Szlovákia), Matija Krivokapics (montenegrói, Bunyodkor – Üzbegisztán), Albion Marku (albán, FK Partizani Tirana – Albánia, szabadon igazolható), Samsindin Ouro (togói, FK DAC 1904 – Szlovákia), Ruisz Barnabás (Kecskeméti TE, szabadon igazolhatóként), Vazsdi Szahli (tunéziai-francia, FK Radnicski 1923 Kragujevac – Szerbia, szabadon igazolhatóként), Szépe János (szlovákiai, MTK Budapest, szabadon igazolhatóként), Tarcsi Róbert (szlovákiai, Nyíregyháza, onnan kölcsönben Karcag)
Kölcsönbe távozók: Ledio Beqja (albán, FC Dinamo City – Albánia), Farkas Balázs Kesző (kispesti kölcsön után BVSC-Zugló), Selyem Bálint (Budafoki MTE). Kooperációs kölcsön (Szentlőrinc): Décsy Ádám, Herczeg Marcell  
Kölcsönből visszatér klubjához: Eneo Bitri (albán, Valerenga – Norvégia, onnan Nyíregyháza Spartacus, szabadon igazolhatóként), Dino Grozdanic (horvát, Asztereasz Tripolisz – Görögország)
Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: Michal Skvarka (szlovák)

 

Ezek is érdekelhetik