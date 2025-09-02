Győrből igazolt válogatott védőt a Nyíregyháza

A háromszoros albán válogatott védő Bitri ebben az idényben nem lépett pályára a zöld-fehéreknél, tavaly viszont csapatkapitány volt, és 22 bajnokin öt gólt szerzett.

A Nyíregyháza Spartacus honlapjának tájékoztatása szerint a klubváltásnál első számú szempont volt, hogy a Spartacus két belső védője tíz nappal korábban megsérült, a Diósgyőr elleni bajnokin (1-4) Temesvári Attila combizomszakadást szenvedett, majd a helyére beállt Alaxai Áron vállficammal fejezte be a mérkőzést, a szakmai stáb pedig mindkét magyar játékosra hosszabb ideig nem számíthat.

Ugyancsak kedden jelent meg a nyíregyházi klub honlapján, hogy Zan Medved jövő nyárig kölcsönben a cseh élvonalban szereplő Slováckónál folytatja. A szlovén csatár 13 NB I-es mérkőzésen lépett eddig pályára, gólt nem nem szerzett.