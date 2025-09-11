Gruber Zsombort választották július és augusztus legjobb játékosának az NB I-ben

Július és augusztus legjobb játékosa a ferencvárosi Gruber Zsombor lett, aki öt bajnokin négy gólt szerzett és két gólpasszt adott.
A legjobb edzőnek járó elismerést a listavezető és eddig veretlen Paksi FC mestere, Bognár György kapta.
Az idény első bő hónapjának legszebb gólját a győri Vitális Milán szerezte az MTK Budapest otthonában aratott 7–2-es győzelem során.
A legszebb védésnek járó díjat a diósgyőri Karlo Sentic kapta. A horvát kapus a Nyíregyháza vendégeként 4–1-re megnyert bajnokin bemutatott bravúrjáért kapta meg az elismerést.
|1. Paksi FC
6
|4
|2
|–
|18–9
|+9
|14
|2. Ferencvárosi TC
5
|3
|1
|1
|12–4
|+8
|10
|3. Debreceni VSC
6
|3
|1
|2
|10–10
|0
|10
|Puskás Akadémia
6
|3
|1
|2
|10–10
|0
|10
|5. Kisvárda
5
|3
|1
|1
|7–8
|–1
|10
|6. ETO FC
5
|2
|3
|–
|13–7
|+6
|9
|7. Újpest FC
6
|2
|1
|3
|10–8
|+2
|7
|8. MTK Budapest
6
|2
|1
|3
|12–13
|–1
|7
|9. Diósgyőri VTK
6
|1
|3
|2
|10–14
|–4
|6
|10. Nyíregyháza
6
|1
|1
|4
|7–14
|–7
|4
|11. Zalaegerszegi TE
6
|–
|4
|2
|10–14
|–4
|4
|12. Kazincbarcika
5
|–
|1
|4
|4–12
|–8
|1