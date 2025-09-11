Gruber Zsombort választották július és augusztus legjobb játékosának az NB I-ben

Nemzeti Sportrádió

2025.09.11.
Gruber Zsombor lett az előző hónapok legjobbja
Az MLSZ és az M4 Sport ebben az idényben is díjazza labdarúgó NB I legjobbjait. A 2025–2026-os kiírás első elismeréseit Gruber Zsombor, Bognár György, Vitális Milán és Karlo Sentic nyerték el.

Július és augusztus legjobb játékosa a ferencvárosi Gruber Zsombor lett, aki öt bajnokin négy gólt szerzett és két gólpasszt adott.

A legjobb edzőnek járó elismerést a listavezető és eddig veretlen Paksi FC mestere, Bognár György kapta.

Az idény első bő hónapjának legszebb gólját a győri Vitális Milán szerezte az MTK Budapest otthonában aratott 7–2-es győzelem során.

A legszebb védésnek járó díjat a diósgyőri Karlo Sentic kapta. A horvát kapus a Nyíregyháza vendégeként 4–1-re megnyert bajnokin bemutatott bravúrjáért kapta meg az elismerést.

  1. Paksi FC

6

4218–9+914
  2. Ferencvárosi TC

5

31112–4+810
  3. Debreceni VSC

6

31210–10010
     Puskás Akadémia

6

31210–10010
  5. Kisvárda

5

3117–8–110
  6. ETO FC 

5

2313–7+69
  7. Újpest FC

6

21310–8+27
  8. MTK Budapest

6

21312–13–17
  9. Diósgyőri VTK

6

13210–14–46
10. Nyíregyháza 

6

1147–14–74
11. Zalaegerszegi TE

6

4210–14–44
12. Kazincbarcika

5

144–12–81
az állás

 

 

