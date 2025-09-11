Gruber Zsombort választották július és augusztus legjobb játékosának az NB I-ben

Július és augusztus legjobb játékosa a ferencvárosi Gruber Zsombor lett, aki öt bajnokin négy gólt szerzett és két gólpasszt adott.

A legjobb edzőnek járó elismerést a listavezető és eddig veretlen Paksi FC mestere, Bognár György kapta.

Az idény első bő hónapjának legszebb gólját a győri Vitális Milán szerezte az MTK Budapest otthonában aratott 7–2-es győzelem során.

A legszebb védésnek járó díjat a diósgyőri Karlo Sentic kapta. A horvát kapus a Nyíregyháza vendégeként 4–1-re megnyert bajnokin bemutatott bravúrjáért kapta meg az elismerést.