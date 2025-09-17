Csonka András: Lendületet adhat a kupában aratott győzelem

Megvan az első! A nyáron hatalmas átalakuláson áteső ZTE nem kezdte jól a bajnokságot, az első hat fordulóban nyeretlen maradt, négy döntetlen mellett kétszer kikapott. Múlt hétvégén aztán megtört a jég, a Mol Magyar Kupában a vármegyei I. osztályban szereplő Vásárosnamény ellen nyert a csapat 13–0-ra, ezzel megvan Nuno Campos vezetőedző irányításával az első győzelem tétmeccsen. A zalaegerszegiek hétvégén az MTK Budapest otthonában is nyernének – immár az NB I-ben.

„Mindenképp lendületet adhat a folytatásra a kupában aratott siker, s reméljük, ad is – mondta lapunknak Csonka András, a ZTE 25 éves középpályása. – Ránk férne a győzelem a bajnokságban, fontos lenne, ha a kupa után a ligában is nyerni tudnánk. Nyilván az MTK teljesen más szintet képvisel, mint a Vásárosnamény, de mindent megteszünk, hogy elhozzuk a három pontot. Mindenki éhes a sikerre. Régen nyertünk már, így nagyszerű érzés volt ismét győztes csapat tagjának lenni. Maximálisan komolyan vettük a meccset, fontos sikert arattunk. Örülök a gólomnak, az enyém volt a kilencedik a mérkőzésen, nyilván nem bírt olyan nagy jelentőséggel, de boldog vagyok, hogy megszereztem az első gólomat tétmeccsen a ZTE-ben. Remélem, ezt követi a többi, és mielőbb betalálok a bajnokságban is. Jól jönne már egy NB I-es gól zalaiként.”

Az MTK Budapest–ZTE FC bajnoki vasárnap 20 órakor kezdődik a Hidegkuti Nándor Stadionban, a fővárosiak hat forduló után hét, míg a zalaiak négy pontot gyűjtöttek, így vendéggyőzelem esetén pontazonosság alakulna ki a két együttes között.

„Minden meccsen győzni szeretnénk, így az MTK ellen is. Remek csapat lesz az ellenfelünk, de az NB I-ben nincs legyőzhetetlen ellenfél. Mindkét együttes játssza a futballt, a rövid passzos játékot szereti, remélem, ez most is így lesz és a szurkolók egy élvezetes, látványos mérkőzést látnak majd. Kiegyensúlyozottak az erőviszonyok, bízom benne, hogy el tudjuk hozni a három pontot.”

Vasárnap kisorsolták a Mol Magyar Kupa 4. fordulójának párosításait, s kiderült, hogy a ZTE Csonka András előző csapatát, az NB II-es Budafokot fogadja majd hazai pályán.

„Néztem a sorsolást, örültem, amikor először minket húztak ki, így hazai pályán játszhatunk. Gundel-Takács Bence és én is Budafokról jöttem Zalaegerszegre, érzelmes meccs vár ránk, jó lesz találkozni a régi társakkal. Remélem, jó mérkőzést játszunk, elvárható tőlünk a továbbjutás. Azonban addig még sok feladat vár ránk, mindenekelőtt az MTK elleni vasárnapi bajnoki.”

LABDARÚGÓ NB I

7. FORDULÓ

Szeptember 19., péntek

20.00: Ferencvárosi TC–Diósgyőri VTK (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

Szeptember 20., szombat

16.00: Nyíregyháza Spartacus FC–Paksi FC (Tv: M4 Sport+) – élőben az NSO-n!

18.00: Kolorcity Kazincbarcika SC–Újpest FC, Mezőkövesd (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

20.15: Puskás Akadémia FC–ETO FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

Szeptember 21., vasárnap

17.45: Kisvárda Master Good–Debreceni VSC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

20.00: MTK Budapest–Zalaegerszegi TE FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!