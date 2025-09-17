Csonka András: Lendületet adhat a kupában aratott győzelem

Megvan az első! A nyáron hatalmas átalakuláson áteső ZTE nem kezdte jól a bajnokságot, az első hat fordulóban nyeretlen maradt, négy döntetlen mellett kétszer kikapott. Múlt hétvégén aztán megtört a jég, a Mol Magyar Kupában a vármegyei I. osztályban szereplő Vásárosnamény ellen nyert a csapat 13–0-ra, ezzel megvan Nuno Campos vezetőedző irányításával az első győzelem tétmeccsen. A zalaegerszegiek hétvégén az MTK Budapest otthonában is nyernének – immár az NB I-ben.
„Mindenképp lendületet adhat a folytatásra a kupában aratott siker, s reméljük, ad is – mondta lapunknak Csonka András, a ZTE 25 éves középpályása. – Ránk férne a győzelem a bajnokságban, fontos lenne, ha a kupa után a ligában is nyerni tudnánk. Nyilván az MTK teljesen más szintet képvisel, mint a Vásárosnamény, de mindent megteszünk, hogy elhozzuk a három pontot. Mindenki éhes a sikerre. Régen nyertünk már, így nagyszerű érzés volt ismét győztes csapat tagjának lenni. Maximálisan komolyan vettük a meccset, fontos sikert arattunk. Örülök a gólomnak, az enyém volt a kilencedik a mérkőzésen, nyilván nem bírt olyan nagy jelentőséggel, de boldog vagyok, hogy megszereztem az első gólomat tétmeccsen a ZTE-ben. Remélem, ezt követi a többi, és mielőbb betalálok a bajnokságban is. Jól jönne már egy NB I-es gól zalaiként.”
Az MTK Budapest–ZTE FC bajnoki vasárnap 20 órakor kezdődik a Hidegkuti Nándor Stadionban, a fővárosiak hat forduló után hét, míg a zalaiak négy pontot gyűjtöttek, így vendéggyőzelem esetén pontazonosság alakulna ki a két együttes között.
„Minden meccsen győzni szeretnénk, így az MTK ellen is. Remek csapat lesz az ellenfelünk, de az NB I-ben nincs legyőzhetetlen ellenfél. Mindkét együttes játssza a futballt, a rövid passzos játékot szereti, remélem, ez most is így lesz és a szurkolók egy élvezetes, látványos mérkőzést látnak majd. Kiegyensúlyozottak az erőviszonyok, bízom benne, hogy el tudjuk hozni a három pontot.”
Vasárnap kisorsolták a Mol Magyar Kupa 4. fordulójának párosításait, s kiderült, hogy a ZTE Csonka András előző csapatát, az NB II-es Budafokot fogadja majd hazai pályán.
„Néztem a sorsolást, örültem, amikor először minket húztak ki, így hazai pályán játszhatunk. Gundel-Takács Bence és én is Budafokról jöttem Zalaegerszegre, érzelmes meccs vár ránk, jó lesz találkozni a régi társakkal. Remélem, jó mérkőzést játszunk, elvárható tőlünk a továbbjutás. Azonban addig még sok feladat vár ránk, mindenekelőtt az MTK elleni vasárnapi bajnoki.”
LABDARÚGÓ NB I
7. FORDULÓ
Szeptember 19., péntek
20.00: Ferencvárosi TC–Diósgyőri VTK (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
Szeptember 20., szombat
16.00: Nyíregyháza Spartacus FC–Paksi FC (Tv: M4 Sport+) – élőben az NSO-n!
18.00: Kolorcity Kazincbarcika SC–Újpest FC, Mezőkövesd (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
20.15: Puskás Akadémia FC–ETO FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
Szeptember 21., vasárnap
17.45: Kisvárda Master Good–Debreceni VSC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
20.00: MTK Budapest–Zalaegerszegi TE FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
|A LABDARÚGÓ NB I ÁLLÁSA
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Paksi FC
|6
|4
|2
|–
|18–9
|+9
|14
|2. Ferencvárosi TC
|5
|3
|1
|1
|12–4
|+8
|10
|3. Puskás Akadémia
|6
|3
|1
|2
|10–10
|0
|10
|3. Debreceni VSC
|6
|3
|1
|2
|10–10
|0
|10
|5. Kisvárda
|5
|3
|1
|1
|7–8
|–1
|10
|6. ETO FC Győr
|5
|2
|3
|–
|13–7
|+6
|9
|7. Újpest FC
|6
|2
|1
|3
|10–8
|+2
|7
|8. MTK Budapest
|6
|2
|1
|3
|12–13
|–1
|7
|9. Diósgyőri VTK
|6
|1
|3
|2
|10–14
|–4
|6
|10. Nyíregyháza Spartacus
|6
|1
|1
|4
|7–14
|–7
|4
|11. Zalaegerszegi TE
|6
|–
|4
|2
|10–14
|–4
|4
|12. Kazincbarcika
|5
|–
|1
|4
|4–12
|–8
|1