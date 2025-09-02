Csodás emlékek Újpestről és Hollandiából – Fehér Csaba ötvenéves

Nehezen hiszi az ember, mégis igaz: ötvenéves lett a 41-szeres válogatott Fehér Csaba, akit korának egyik legjobb hazai jobbhátvédjeként, jobb oldali középpályásaként tartanak számon. Bátyjához, a később Pakson ugyancsak NB I-es labdarúgóvá váló Attilához hasonlóan ő is Szekszárdon kezdett futballozni, a labdarúgás szeretete kódolva volt mindkettejükbe, hiszen nagyapjuk játékvezető volt Bácsalmáson, édesapjuk alacsonyabb szinten játszott és Szekszárdon klubigazgatóként dolgozott.
Mivel a nagyszülők háza közel volt a futballpályához, Csaba és Attila szabadideje nagy részét ott töltötte, máskor két melegítőfelső jelentette a kaput, de előfordult olyan is, hogy a szobában a csillár bánta a testvérek labdaimádatát. Egyszer csöngött a vonalas telefon, a vonal túlsó végén a legendás szakember, Garami József volt, Pécsre hívta Fehér Csabát. Eleinte nem érezte jól magát, hiszen kiszakadt a megszokott környezetéből, hiányzott neki a család, ám a későbbi élvonalbeli tréner Herke Imre remek közösséget kovácsolt össze, benne olyan később ismertté váló futballistákkal, mint Dárdai Pál, Győri János vagy Tököli Attila – persze hogy maradt.
1993. augusztus 28-án a 2–0-s hazai győzelmet hozó Siófok–PMSC bajnokin mutatkozott be az első osztályban, Koller Nándor vezetőedző Kocsis István helyére küldte pályára. Három évvel később Újpestre került, és alapembere volt az 1998-ban máig utolsó újpesti bajnokcsapatnak, abban az évben az Ausztria–Magyarország 2–3-as találkozón Bicskei Bertalan szövetségi kapitány küldte először pályára a válogatottban. Fél idényen keresztül erősítette az MTK-t, majd Belgiumba, a Geelhez került, újabb fél év elteltével Hollandiába igazolt korábbi Hungária körúti edzője, Henk ten Cate kérésére, javaslatára. Popovics Sándor (aki később Babos Gábor apósa lett) pótapjaként egyengette az útját, ám ahhoz már az ő alázatos futballja kellett, hogy legendává váljon a NAC Bredánál. Egyértelműen a klubnál töltött nyolc idénye volt karrierje legsikeresebb időszaka, még akkor is, ha közben játszott a PSV-ben is (valamint a Willem II-ben), mi több, kétszeres bajnok lett a csapattal. Az Újpesttel játékosként egyszeres, edzőként négyszeres bajnok Várhidi Pál betette minden idők legjobb Újpestjébe, ami jelzi, nyomot hagyott maga után a klubnál. Egyébként még 45 évesen is futballozott a BLSZ első osztályában, sőt, azóta sem szakadt el a labdarúgástól: volt az MLSZ alkalmazottja, manapság az NB III-as III. Kerületi TVE sportigazgatójaként dolgozik.
|Született: 1975. szeptember 2., Szekszárd
Posztja: hátvéd/középpályás
Válogatottság/gól (1998–2009): 41/0
Klubjai profi játékosként: PMSC (1992–1996), Újpest (1996–1999; 2005, kölcsönben; 2011), MTK (1999–2000), Geel (2000), NAC Breda (2000–2004; 2007–2011), PSV (2004–2007), Willem II (2005–2006, kölcsönben)
Kiemelkedő eredményei: magyar bajnok (1998), 2x holland bajnok (2005, 2007)