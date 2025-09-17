Bényei Ágoston: Görcsösség nélkül készülünk a Fradi ellen

A legszebb gól – az M4 Sport szavazásán a szurkolók szerint a 2024–2025-ös idényben Bényei Ágoston lőtte. Ez a bizonyos gól tavaly novemberben, a Ferencváros–DVTK bajnokin született. A mérkőzés szokatlanul alakult, Bényei Ágoston góljával már 3–0-ra vezetett a Diósgyőr, de a szünet után az FTC egyenlíteni tudott (3–3) – hat góllal, hasonlóan változatos összecsapással péntek este is kiegyeznének a szurkolók.

És a diósgyőri játékosok?

„Mindig bizakodó vagyok, most is, a csapatunk készen áll, így azt mondom, amit minden mérkőzés előtt: a győzelem a célunk – mondta lapunknak Bényei Ágoston, a Diósgyőr 22 éves középpályása. – Ugyanakkor nem vitás, mindenki tudja, milyen meccs vár ránk, ki az ellenfél, ezért a döntetlen is bravúros eredmény lenne a részünkről. Az előző idényben olvastam olyan értékelést, hogy a Ferencváros nem olyan erős, mint a korábbi években. Nem tudom, ez igaz volt-e, de egyfelől a Fradi így is bajnok lett, másrészt a mostani bajnokságban azt láttam, hogy jobb ez a csapat, mint a tavalyi – a szabályoknak megfelelve a fiatalok, a magyarok is minőségi játékosok. Mint például Gruber Zsombor – az utánpótlás-válogatottban találkoztunk, gyorsan megtaláltuk a közös hangot, ugyanúgy Esterházy Mátyás a menedzserünk, így jó kapcsolatban vagyunk. És amikor nézem a Ferencváros nemzetközi kupamérkőzését, külön figyelem Zsombit, örülök a sikereinek, a gólpasszainak, jó lesz találkozni vele is pénteken este.”

Fontosabb kérdés persze, milyen állapotban van a DVTK? Az első három fordulóban egyetlen pontot szerzett, a következő három körben ötöt, az előző hétvégén pedig a papírformának megfelelően Hódmezővásárhelyen továbbjutott a Magyar Kupában.

„Yohan Croizet és Aboubakar Keita néhány napja csatlakozott hozzánk, miattuk is jól jött a kupamérkőzés – mondta a futballista. – Az érkezésükkel tovább bővült a keret, van lehetősége rotálni a vezetőedzőnek. A kupameccs előtt arról beszélt Vladimir Radenkovics, azok kezdenek, akik az utóbbi időben kevesebb játéklehetőséget kaptak, de a többiek is pályára lépnek, hogy mindenki játékban legyen. Így egy félidő jutott nekem, de nem gondolom, hogy a teljesítményem miatt cserélt volna le az edző. Nyíregyházán győztünk, a Puskás Akadémia ellen döntetlent értünk el, két nehéz ellenféllel szemben négy pontot szereztünk, jó formába kerültünk, így a mi szempontunkból nem a legjobbkor jött a válogatott szünet, de a kupameccs jól sikerült, szeretnénk ott folytatni a bajnokságot, ahol augusztus végén abbahagytuk. A hét közben nem éreztem, hogy különleges lenne a hangulat csak azért, mert a Ferencváros otthonában lépünk fel, de ennek örülök, mert ezek szerint mindenki nyugodt, nem teszünk magunkra plusz nyomást. Azt mindenki tudja, mennyire nehéz mérkőzés vár ránk, de nincs bennünk görcsösség.”

Bényei Ágoston az eddig lejátszott hat bajnokin háromszor kezdett, háromszor csereként beállt – ezzel elégedett lenne a következő hat körben?

„Nem olyan könnyű kérdés – gondolkodott el a válaszon a középpályás. – Mindig mindenki végigjátszaná az összes tétmérkőzést, ezzel magam is így vagyok, így azt mondom, nem lehetek elégedett, azért dolgozom, hogy többet legyek pályán. A konkurencia bővült, de ez nem zavar, mert magamra figyelek, azon dolgozom, hogy mindennap jobb legyek és segíteni tudjam a csapatot, ha pályára kerülök. Az edzőnk sokat rotál, tudom, hogy megkapom a lehetőséget, rajtam múlik, tudok-e élni vele. És az a bizonyos gól? Néha feldobja az internet, magamtól ritkán keresek rá. Jó érzés visszanézni, de ma már fontosabbak az előttünk álló feladatok.”

NB I

7. FORDULÓ

Szeptember 19., péntek

20.00: Ferencvárosi TC–Diósgyőri VTK (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

Szeptember 20., szombat

16.00: Nyíregyháza Spartacus FC–Paksi FC (Tv: M4 Sport+) – élőben az NSO-n!

18.00: Kolorcity Kazincbarcika SC–Újpest FC, Mezőkövesd (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

20.15: Puskás Akadémia FC–ETO FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

Szeptember 21., vasárnap

17.45: Kisvárda Master Good–Debreceni VSC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

20.00: MTK Budapest–Zalaegerszegi TE FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!