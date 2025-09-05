Barátja szerint Abu Fani egész nyáron távozni akart az FTC-től

Még július végén írtunk arról izraeli sajtóértesülésekre hivatkozva, hogy az FTC-t 2023 óta erősítő Mohammed Abu Fani az orosz élvonalbeli CSZKA Moszkvánál folytathatja pályafutását, annak ellenére, hogy a válogatott középpályás iránt hazájából a Maccabi Haifa is érdeklődött. Akkor azt is megírtuk, hogy az NB I-ben címvédő FTC 3-3.5 millió euró körüli összegért lenne hajlandó megválni egyik legjobbjától, akit egyébként 2023-ban másfél millió euró ellenében szerzett meg épp a Maccabi Haifától.

Abu Fani előbb nem került be a Ferencváros Bajnokok Ligája-selejtezős keretébe, aztán a Qarabag elleni búcsú után az Európa-liga ligaszakaszára sem nevezték. Múlt héten az israelhayom.co.il portál meg nem nevezett forrásra hivatkozva írt arról, hogy az FTC hárommillió eurót kaphat Abu Faniért, de lesznek kompromisszumok az árát illetően. A lap szerint a játékos és a klub vágya is az volt, hogy csapatot találjanak Abu Faninak az átigazolási időszak végéig, ám az ablak azóta bezárult, Abu Fani pedig maradt a zöld-fehérek játékosa.

Az FTC szurkolói oldala, az ulloi129.hu szúrta ki, hogy Abu Fani egyik barátja adott interjút az izraeli sportrádiónak.

„Egy hónappal ezelőtt tájékoztatta a Maccabi Haifát, hogy Európában akar maradni, világos volt, hogy két év után nem fog visszatérni Izraelbe. Jobb, mint a Ferencváros bármelyik játékosa, ha ott akar játszani, akkor játszani fog. Egyelőre a Ferencvárosban marad, hacsak nem érkezik egy váratlan ajánlat. A nyár elején kérte, hogy engedjék el a Ferencvárostól, ők pedig túl magas árat kértek érte, amit a csapatok nem tudtak megfizetni. Januárban lejjebb megy az ára, és akkor egy másik csapathoz igazol. Ha Abu Fani eldönti, hogy játszani akar, akkor biztosan játszani fog a magyar bajnokságban. Ez mind az ő döntése. Még legalább három évig játszhat Európában. Nem hitegette a Maccabi Haifát egész nyáron, a komoly ajánlat a Maccabi Haifától csak két nappal ezelőtt érkezett. Voltak korábban puhatolózások, de két nappal ezelőttig nem volt ajánlat. Ő a legjobb Izraelben a posztján. Teljesen fitt, de nem akarja részletezni, hogy mi a helyzet Robbie Keane-nel. Teljesértékű edzésmunkát végez a Ferencvárosnál, nincs itt szó már sérülésről. Biztos vagyok benne, hogy visszatér a pályára. Ami most őt érdekli, az az, hogy újra játsszon” – mondta Abu Fani barátja, Musza Diab az izraeli sportrádiónak, amit az FTC szurkolói oldala szúrt ki.

Noha az FTC a 2025–2026-os idényben minden sorozatot figyelembe véve már 11 mérkőzést játszott, ezeken Abu Fani egypercnyi játéklehetőséget sem kapott, legutóbb a Karlsruhe elleni július közepén tartott felkészülési találkozón jutott neki 15 perc.