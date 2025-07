Izraelben úgy tudják, Abu Fani Moszkvában folytathatja

A sport5.co.il értesülése szerint hiába reménykednek a Maccabi Haifa szurkolói, hogy Mohammed Abu Fani visszatér, a középpályás vélhetően Oroszországban folytatja a pályafutását.

A 27 éves futballista a portál értesülései szerint a CSZKA Moszkva labdarúgója lehet, az oroszoknál a 115-szörös bosnyák válogatott Miralem Pjanicot kellene pótolnia, aki június végén jelentette be, hogy távozik a klubtól.

A cikk szerint Abu Fani már tavaly is a CSZKA kiszemeltjei közé tartozott, de akkor nem akarták megadni érte a négymillió eurót, amit állítólag a Ferencváros kért. Most a hírek szerint 3-3.5 millió euróval is megelégedne az FTC, amely másfél millióért szerződtette Abu Fanit. Ezt a Maccabi Haifa nem tudná kifizetni.

Abu Fani már nem is került be a Ferencváros Noa elleni BL-selejtezős keretébe sem, a klub pedig szerdán bejelentette Gavriel Kanikovszki megszerzését, ő pótolhatja honfitársát a középpályán.

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS A FERENCVÁROSNÁL

Érkezők: Daniel Arzani (ausztrál, Melbourne Victory – Ausztrália), Cadu (Carlos Eduardo Lopes Cruz, brazil, Viktoria Plzen – Csehország, szabadon igazolhatóként), Gavriel Kanikovszki (angol-izraeli, Maccabi Tel-Aviv – Izrael, szabadon igazolható), Jonathan Levi (svéd, Puskás Akadémia FC, szabadon igazolhatóként), Nagy Barnabás (Nyíregyháza Spartacus), Callum O’Dowda (ír, Cardiff City – Wales/angol Championship), Ötvös Bence (Paksi FC), Toon Raemaekers (belga, KV Mechelen – Belgium)

Kölcsönbe érkezők: –

Kölcsönből visszatérők: Baráth Péter (Raków Czestochowa – Lengyelország), Fortune Bassey (nigériai, DAC 1904 – Szlovákia), Botka Endre (Kecskeméti TE), Gruber Zsombor (MTK Budapest), Katona Bálint (Kecskeméti TE), Kenan Kodro (bosnyák, Gaziantep FK – Törökország), Pászka Lóránd (Kecskeméti TE), Edgar Szevikjan (örmény, Lokomotiv Moszkva – Oroszország), Varga Zétény (Diósgyőri VTK)

Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek: Komáromi Bálint, Daniel Kuznyecov (ukrán-magyar), Ledniczky Zalán, Skotner Zoltán, Tóth Máté

Kiszemeltek: Juan Alvina Bezerra (brazil, FK Olekszandrija – Ukrajna), Issouf Sissokho (mali, Maccabi Tel-Aviv – Izrael)

Távozók: Mohamed Ben Romdan (tunéziai, Al-Ahli – Egyiptom), Eldar Civic (bosnyák, FK Baltyika – Oroszország), Halmai Ádám (soroksári kölcsön után Szeged-Csanád GA), Virgil Roy Misidjan (suriname-i-holland, NEC – Hollandia), Owusu Kwabena (ghánai, legutóbb kölcsönben MKE Ankaragücü – Törökország), Matheus Saldanha (Matheus Bonifácio Saldanha Marinho, brazil, Al-Vaszl – Egyesült Arab Emírségek)

Kölcsönbe távozók: Bolgár Botond (FTC II – Kecskeméti TE), Isaac Pappoe (ghánai, Dundee United – Skócia), Varga Ádám (Debreceni VSC)

Kölcsönből visszatérhetnek klubjukhoz: –

Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: Mohammed Abu Fani (izraeli, Maccabi Haifa – Izrael, CSZKA Moszkva – Oroszország), Ismaël Aaneba (francia), Baráth Péter (Raków Czestochowa – Lengyelország), Fortune Bassey (nigériai), Katona Bálint (Nyíregyháza Spartacus), Tosin Kehinde (angol-nigériai), Kenan Kodro (bosnyák), Pászka Lóránd (FK Csíkszereda – Románia), Cristian Ramírez (ecuadori), Raul Gustavo (brazil, New York City FC – amerikai), Adama Traoré (mali)