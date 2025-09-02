A Ferencváros bejelentette, hogy milyen kerettel vág neki az Európa-ligának

A BL-rájátszásban még a keretben lévők közül Botka Endre, Kaján Norbert, Daniel Arzani és Szabó Szilárd nincs az El-keretben.

Nem számol a szakmai stáb az El-ben Mohamed Abu Fanival és Alekszandr Csirkoviccsal sem.

Júlio Romao sérült volt, most került vissza a keretbe.

Az újonnan igazolt nigériai támadó, Bamidele Yusuf, valamint Lisztes Krisztián is tagja a csapatnak.

FERENCVÁROS KERETE AZ EURÓPA-LIGÁRA

Kapusok: Dibusz Dénes, Gróf Dávid, Radnóti Dániel*, Tóth Zalán*

Védők: Stefan Gartenmann, Cadu, Szalai Gábor, Ibrahim Cissé, Toon Raemaekers, Nagy Barnabás

Középpályások: Naby Keita, Kristoffer Zachariassen, Ötvös Bence, Cebrail Makreckis, Gavriel Kanikovszki, Callum O’Dowda, Tóth Alex, Júlio Romao, Madarász Ádám*

Támadók: Alekszandar Pesics, Jonathan Levi, Bamidele Yusuf, Varga Barnabás, Gruber Zsombor, Lenny Joseph, Lisztes Krisztián, Gólik Benjámin*

A *-gal jelölt játékosok a B-listán szerepelnek.

EURÓPA-LIGA

A FERENCVÁROS PROGRAMJA

9.25., 21.00: Ferencváros–Viktoria Plzen (cseh)

10.02., 21.00: Genk (belga)–Ferencváros

10.23., 18.45: Salzburg (osztrák)–Ferencváros

11.06., 21.00: Ferencváros–Ludogorec (bolgár)

11.27., 18:45: Fenerbahce (török)–Ferencváros

12.11., 18:45: Ferencváros–Rangers (skót)

1.22., 21.00: Ferencváros–Panathinaikosz (görög)

1.29., 21.00: Nottingham Forest (angol)–Ferencváros