A Ferencváros bejelentette, hogy milyen kerettel vág neki az Európa-ligának

2025.09.02.
Fotó: Kovács Péter
FTC Európa-Liga
A Ferencváros labdarúgócsapata a hivatalos honlapján bejelentette, hogy mely játékosok alkotják az Európa-ligában résztvevő keretet.

A BL-rájátszásban még a keretben lévők közül Botka Endre, Kaján Norbert, Daniel Arzani és Szabó Szilárd nincs az El-keretben.

Nem számol a szakmai stáb az El-ben Mohamed Abu Fanival és Alekszandr Csirkoviccsal sem.

Júlio Romao sérült volt, most került vissza a keretbe.

Az újonnan igazolt nigériai támadó, Bamidele Yusuf, valamint Lisztes Krisztián is tagja a csapatnak.

FERENCVÁROS KERETE AZ EURÓPA-LIGÁRA
Kapusok: Dibusz Dénes, Gróf Dávid, Radnóti Dániel*, Tóth Zalán*
Védők: Stefan Gartenmann, Cadu, Szalai Gábor, Ibrahim Cissé, Toon Raemaekers, Nagy Barnabás
Középpályások: Naby Keita, Kristoffer Zachariassen, Ötvös Bence, Cebrail Makreckis, Gavriel Kanikovszki, Callum O’Dowda, Tóth Alex, Júlio Romao, Madarász Ádám*
Támadók: Alekszandar Pesics, Jonathan Levi, Bamidele Yusuf, Varga Barnabás, Gruber Zsombor, Lenny Joseph, Lisztes Krisztián, Gólik Benjámin*
A *-gal jelölt játékosok a B-listán szerepelnek.

EURÓPA-LIGA
A FERENCVÁROS PROGRAMJA
  9.25., 21.00: Ferencváros–Viktoria Plzen (cseh)
10.02., 21.00: Genk (belga)–Ferencváros
10.23., 18.45: Salzburg (osztrák)–Ferencváros
11.06., 21.00: Ferencváros–Ludogorec (bolgár)
11.27., 18:45: Fenerbahce (török)–Ferencváros
12.11., 18:45: Ferencváros–Rangers (skót)
  1.22., 21.00: Ferencváros–Panathinaikosz (görög)
  1.29., 21.00: Nottingham Forest (angol)–Ferencváros

 

