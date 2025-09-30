A válogatott szünet után vasárnapi játéknapon rendezik meg az Újpest–FTC derbit

A hétvégi, 9. forduló után válogatott szünet következik – a magyar nemzeti csapat október 11-én Örményországot fogadja, három nappal később Portugáliában lép pályára –, de az MLSZ már most közzétette, hogyan néz ki a további négy kör pontos programja az NB I-ben. Ezért aztán az is kiderült, hogy az idény első derbijét október 19-én 18 órától rendezik meg, amikor az Újpest fogadja a Ferencvárost.

LABDARÚGÓ NB I

10. FORDULÓ

Október 18., szombat

14.00: MTK Budapest–Nyíregyháza Spartacus FC (Tv: M4 Sport)

16.15: Paksi FC–Debreceni VSC (Tv: M4 Sport)

20.30: ETO FC–Diósgyőri VTK (Tv: M4 Sport)

Október 19., vasárnap

13.15: Kolorcity Kazincbarcika SC–Kisvárda Master Good (Tv: M4 Sport)

15.30: Zalaegerszegi TE FC–Puskás Akadémia (Tv: M4 Sport)

18.00: Újpest FC–Ferencvárosi TC (Tv: M4 Sport)

11. FORDULÓ

Október 25., szombat

14.30: Puskás Akadémia–MTK Budapest (Tv: M4 Sport)

17.00: Diósgyőri VTK–Paksi FC (Tv: M4 Sport)

19.30: Nyíregyháza Spartacus FC–Kolorcity Kazincbarcika SC (Tv: M4 Sport+)

Október 26., vasárnap

12.45: Kisvárda Master Good–ETO FC (Tv: M4 Sport)

15.00: Debreceni VSC–Újpest FC (Tv: M4 Sport)

17.30: Ferencvárosi TC–Zalaegerszegi TE FC (Tv: M4 Sport)

12. FORDULÓ

Október 31., péntek

20.00: Kisvárda Master Good–Nyíregyháza Spartacus FC (Tv: M4 Sport)

November 1., szombat

13.15: Kolorcity Kazincbarcika SC–Puskás Akadémia (Tv: M4 Sport)

15.30: ETO FC–Paksi FC (Tv: M4 Sport)

20.00: Ferencvárosi TC–MTK Budapest (Tv: M4 Sport)

November 2., vasárnap

15.30: Diósgyőri VTK–Újpest FC (Tv: M4 Sport)

18.00: Debreceni VSC–Zalaegerszegi TE FC (Tv: M4 Sport)

13. FORDULÓ

November 8., szombat

12.45: Újpest FC–ETO FC (Tv: M4 Sport)

14.45: Zalaegerszegi TE FC–Diósgyőri VTK (Tv: M4 Sport+)

19.15: Paksi FC–Kisvárda Master Good (Tv: M4 Sport+)

November 9., vasárnap

12.45: MTK Budapest–Debreceni VSC (Tv: M4 Sport)

15.15: Kolorcity Kazincbarcika SC–Ferencvárosi TC (Tv: M4 Sport)

17.30: Nyíregyháza Spartacus FC–Puskás Akadémia (Tv: M4 Sport+)