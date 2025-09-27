A DVTK ifjú támadója, Babos Bence kulcsember lehet a Loki ellen is

Immár 174 napja várnak Zalaegerszegen arra, hogy a Fehérvár FC április eleji idegenbeli 2–0-s legyőzése után (mindkét gólt az időközben Diósgyőrbe igazoló Yohan Croizet szerezte) a ZTE újabb sikeres bajnokin legyen túl: azóta 14 próbálkozásból kilenc döntetlen és öt vereség a mérleg. Persze az előző idénnyel már nem érdemes foglalkozni, a ZTE akkor sorozatban hét nyeretlen meccsel is kiharcolta a bennmaradást, sokkal aggasztóbb, hogy a mostani évad sem indult jól, a csapat egyedüliként nyeretlen a mezőnyben, ami nehéz folytatást ígér. Szombaton a Kazincbarcika ellen létfontosságú lenne otthon tartani a három pontot, már csak azért is, mert az újonc közvetlen riválisnak számít.

„A felkészülés alapján sokkal jobb indulásra számítottunk, érezzük, hogy bajban vagyunk, de mindent megteszünk a talpra állás érdekében – mondta lapunk érdeklődésére Skribek Alen, a ZTE 24 esztendős támadója. – Noha a győzelmek elmaradtak, az első három-négy fordulóban a játékunk nem nézett ki rosszul, sajnos azóta visszaesett a teljesítményünk, gödörbe kerültünk. Nincs mese, el kell kezdenünk gyűjteni a pontokat, kellenek a győzelmek, ki akarunk kecmeregni ebből a helyzetből. Mindegy, milyen futballal, meg kell vernünk a Kazincbarcikát! Ellenfelünk az előző fordulóban szerezte meg első győzelmét, és láthatóan egyre jobban összeáll a játéka. Egyetlen párharc megnyerését sem kapjuk ingyen, vissza kell térnünk ahhoz a futballhoz, ami az indulásnál jellemzett bennünket.”

Való igaz, a ZTE játéka nem nézett ki rosszul az első néhány fordulóban, kétszer is kevésen múlt a győzelem megszerzésére. A bajnoki rajton háromszor is vezetett a DVSC ellen, sokáig úgy tűnt, Skribek Alen fejesével otthon is tartja a három pontot, Bárány Donát azonban a 89. percben döntetlenre mentette a találkozót. Három héttel később Pakson még a 92. percben is a zalaiaknál volt az előny, ám nem sikerült megtartaniuk, mi több, még a 2–2-es döntetlennek is örülniük kellett.

„Ha valaki a Debrecen elleni ­meccs után azt mondja, eltelik majd újabb hat bajnoki, és nem lesz még győzelmünk, biztosan nem hiszem el – folytatta Skri­bek Alen. – Tény, azóta voltak változások a keretben és a stílusunkban is, de össze kell kapnunk magunkat, nehogy még nagyobb bajba kerüljünk. Az első győzelem sokakat megnyugtatna, és adhatna olyan lökést a folytatásra, ami elindítana bennünket felfelé.”

Skribek Alen szerint nem a lendületes játékkal, hanem a helyzetkihasználással van baj (Fotó: Unger Tamás)

Rosszul kezdte az idényt a DVTK: az első három fordulóban csupán egy pontot gyűjtött, az MTK-tól elszenvedett 5–0-s vereség megrendítő erejű pofon is volt egyben. A következő héten, a Kazincbarcika elleni találkozón is kétgólos hátrányba került a csapat, azonban Babos Bence első diósgyőri találatával meccsben maradt az együttes, és Ivan Saponjics hosszabbításos góljával lélektanilag fontos pontot szerzett. Babos Bence aztán a Nyíregyháza legyőzéséből (4–1) duplával vette ki a részét, s bár a Puskás ellen (1–1) nem talált be, a Ferencváros elleni idegenbeli, bravúros döntetlennel (2–2) végződő meccsen ismét eredményes volt. A szombati, Debrecen elleni hazai rendezésű keleti rangadót már alig várja az ifjú, s nem titkolt célja, hogy győzelemmel örvendeztesse meg a DVTK-drukkereket.

„Örülök, hogy lehetőséget kapok mostanság, igyekszem felvenni a tempót – mondta lapunk érdeklődésére az U21-es válogatott játékos. – Arra törekszem, hogy eleget tegyek az edzőnk elvárásainak, illetve próbálom hozzáadni a saját egyéni stílusomat a játékhoz, szerintem ez is egyre jobban sikerül, jól megy a futball. Nagyon jó a hangulat az öltözőben is, könnyedén beilleszkedtem, a pályán kívül is jól megértem magamat a társakkal. Sok érkezőnk volt a nyáron, kellett idő, míg összeszoktunk. Nagyon fontos mérkőzés áll előttünk, remélem, meggyőző játékkal otthon tartjuk a három pontot. A DVSC igen jó erőkből álló együttes, de biztos vagyok benne, hogy ha olyan fegyelmezetten játszunk, mint tettük a Fradi ellen, azaz keményen visszazárunk és támadásban hozzuk az extrát, akkor győzünk.”

Vízválasztó lehet ez a mérkőzés a miskolci klubnak, hiszen az esetleges győzelemmel tízpontos lehet, s felzárkózhat a középmezőnyhöz – főleg ennek tükrében lehet fontos ez a nyolcadik forduló az „alsóházban”. Ami a vendég Debrecent illeti, hét meccsen gyűjtött 13 pontjával a tabella második helyén áll, ám tíz kapott gólja bizonyítja, hogy zavarba hozható a védelme – a nagyszerű formában játszó Babos Bencének pedig mostanság elég, ha csak egy ütemet tévesztenek az őt őrző hátvédek.

LABDARÚGÓ NB I

8. FORDULÓ

Szeptember 26., péntek

Újpest FC–Nyíregyháza Spartacus FC 2–2

Szeptember 27., szombat

15.30: Zalaegerszegi TE FC–Kolorcity Kazincbarcika SC (Tv: M4 Sport+)

17.30: Diósgyőri VTK–Debreceni VSC (Tv: M4 Sport)

20.00: Paksi FC–Puskás Akadémia (Tv: M4 Sport)

Szeptember 28., vasárnap

14.15: MTK Budapest–Kisvárda Master Good (Tv: M4 Sport+)

18.00: ETO FC–Ferencvárosi TC (Tv: M4 Sport)