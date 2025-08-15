ZTE: Skóciából és Belgiumból is érdeklődnek a fiatal támadó iránt – sajtóhír

Az Öltözőn Túl Facebook-oldal szúrta ki, hogy az átigazolási ügyekre szakosodott újságíró, Rudy Galetti szerint a nagy múltú skót csapat, az Aberdeen hivatalos ajánlatot tett Dénes Család Vilmosért, a Zalaegerszeg azonban visszautasította azt.

Az M4Sport.hu megkereste a 20 éves támadót képviselő The Footballers Group Ltd. menedzserirodát, amelynek képviseletében a korábbi válogatott játékos, Sowunmi Thomas osztott meg részleteket: „Videohíváson keresztül egyeztettünk az Aberdeennel, meglátjuk, mi lesz. Nemcsak ők érdeklődnek Dénes iránt, Belgiumból is érkezett ajánlat” – fogalmazott Sowunmi.

Szintén a zalaiakhoz köthető hír, hogy a klub egyik kiszemeltje, Hugo Gil az Instagram-oldalán közzétett bejegyzésében már ZTE-mezben pózol, és éppen a szerződését írja alá – noha a Zalaegerszeg egyelőre hivatalosan még nem jelentette be az érkezését.

A 2005-ös születésű brazil védő legutóbb az Ibrachina FC-ben szerepelt, ahol a csapatkapitányi karszalagot is viselte. Amennyiben a klub bejelenti a szerződtetését, akkor ő lesz a Zalaegerszeg harmadik brazil új szerzeménye a nyári átigazolási szezonban Joao Victor és Maxsuell Alegria után.

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS A ZALAEGERSZEGI TE FC-NÉL

Érkezők: Maxsuell Alegria (Maxsuell Alexandre Alves Soares, brazil, Nova Iguacu – Brazília), Bakti Balázs (Puskás Akadémia FC, kölcsön után végleg), Zan Mauricio Lalovic (szlovén, NK Nafta – Szlovénia), Nagy Zsombor (MTK Budapest, szabadon igazolhatóként), Joao Victor (Joao Victor Vieira Ferreira Sousa, brazil, Ceará – Brazília)

Kölcsönbe érkezők: Fabricio Amato (argentin, Estudiantes de La Plata – Argentína, legutóbb kölcsönben: Independiente Rivadavia – Argentína), Krajcsovics Ábel (Bp. Honvéd, ismét kölcsön), Joseth Peraza (Costa Rica-i, AD San Carlos – Costa Rica), Skribek Alen (Paksi FC)

Kölcsönből visszatértek: Huszti András (Videoton FC Fehérvár), Klausz Milán (NK Nafta – Szlovénia), Papp Csongor (Szentlőrinc), Senkó Zsombor (NK Nafta – Szlovénia)

Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek: Wolf Gergő

Kiszemeltek: Hugo Gil (brazil, Ibrachina FC – Brazília)

Távozók: Marko Cubrilo (bosnyák, Radnik Bijeljina – Bosznia-Hercegovina), Anderson Esiti (nigériai, Diósgyőri VTK, szabadon igazolhatóként), Sztefanosz Evangelu (görög, Nyíregyháza Spartacus, szabadon igazolhatóként), Jack Ipalibo (nigériai, Torreense – Portugália, szabadon igazolhatóként), Medgyes Sinan (magyar-szlovák, Kisvárda, szabadon igazolhatóként), Bojan Szankovics (szerb-horvát, Nyíregyháza Spartacus, szabadon igazolhatóként), Olekszandr Szafronov (ukrán, Unirea Slobozia – Románia, szabadon igazolhatóként), Szalay Szabolcs (FK Csíkszereda – Románia, legutóbb kölcsönben NK Nafta – Szlovénia), Sajbán Máté (Diósgyőri VTK, szabadon igazolhatóként)

Kölcsönbe távozók: Németh Ervin (NK Nafta – Szlovénia)

Kölcsönből visszatért klubjához: Almási László (szlovákiai, Baník Ostrava – Csehország)

Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: –