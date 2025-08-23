Yohan Croizet: Nincs meg bennem a gyilkos ösztön

NYERETLEN ÉS VERETLEN a Zalaegerszeg négy fordulót követően: a kék-fehérek a Debrecen (3–3), a Diósgyőr (2–2), az ETO (1–1) és a Paks (2–2) ellen egyaránt döntetlent játszottak. Az elmúlt idényben a kiesés ellen küzdő együttes azonban erőt meríthet a veretlenségből, már csak azért is, mert szombaton az Újpest érkezik a ZTE Arénába, amely meglepő módon elveszítette az utóbbi két hazai mérkőzését. A lilák előbb a Pakstól szenvedtek 2–1-es vereséget, a múlt héten pedig a Kisvárda nyert 1–0-ra a Szusza Ferenc Stadionban.

Yohan Croizet, a Zalaegerszeg támadója 2021 és 2023 között az Újpest FC labdarúgója volt, korábban szerzett már gólt a lilák ellen, ezúttal nem ez lesz az elsődleges feladata.

„Az új vezetőedző, Nuno Campos érkezésével teljesen más pozícióban játszom, hátulról kell a támadások felépítését segítenem – mondta lapunknak a 33 éves francia támadó, aki az előző fordulóban betalált a paksiak kapujába. – Nem ez az igazi pozícióm, de ha megszokom, akár jól is érezhetem magam itt. Bennem nincs meg a gyilkos ösztön a kapu előtt, mint, mondjuk, Varga Barnabásban. Ha helyzetbe kerülök, de a társam jobb pozícióban van, gondolkodás nélkül lepasszolom neki a labdát. Ilyen vagyok.”

A négy mérkőzésen elért négy ponttal nem elégedett, nem vigasztalja az idénybeli veretlenség.

„Frusztrál, hogy nem nyertünk még, azonban pozitívan értékeljük az eddigi meccseket, és biztosak vagyunk benne, előbb-utóbb jönnek a győzelmek. Az újpestieknek ugyancsak négy pontjuk van, alighanem ők is többre vágytak. Az előző idényük nem úgy alakult, ahogy szerették volna, hiába vásároltak sok új játékost, nem ment a csapatnak. Az új kiírásban sem szárnyalnak eddig, kétszer is kikaptak odahaza. Ha valóban a dobogóra vágynak, ez nem fér bele.”

Nuno Camposszal hamar megtalálta a közös hangot, amiben segített, hogy a portugál tréner több nyelven beszél anyanyelvi szinten.

„Portugálul, spanyolul, olaszul és angolul is beszél, franciául nem. De nem is gond, az öltözőben úgyis az angol a közös nyelv. Teljesen más a futballról alkotott filozófiája, mint a korábbi edzőimnek, remekül kezeli a fiatalokat. Nem véletlenül dolgozott számos nagy klubnál korábban.”

A légiós Budapest után Zalaegerszeget is megszerette. Harmadik idényét kezdi a klubnál, és ahogyan fogalmazott, élvezi a nyugodt vidéki életet, jól érzi magát.

„Ebben az évadban nem a gólok száma alapján kell értékelni a játékomat, de ettől még nem leszek bosszús, ha az Újpest kapujába is betalálok.”

LABDARÚGÓ NB I

AZ 5. FORDULÓ MŰSORA

Augusztus 22., péntek

Puskás Akadémia–Debreceni VSC 1–3

Augusztus 23., szombat

17.45: ZTE FC–Újpest FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

20.15: Nyíregyháza Spartacus–DVTK (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

Augusztus 24., vasárnap

20.00: MTK Budapest–Paksi FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

A Kazincbarcika–ETO FC és a Kisvárda–Ferencváros mérkőzést a vendégcsapatok nemzetközi kupaszereplése miatt elhalasztották.