Szénási Béla az FC Baselnél nevelné ki a következő Yann Sommert

Hét év után elváltak Szénási Béla és az AZ útjai. A világ egyik legjobb labdarúgó-akadémiájának vezető kapusedzői posztját betöltő magyar szakember klubot és országot váltott: immár az FC Baselnél lát el hasonló feladatot. A 41 éves tréner a váltás körülményeiről és új kihívásairól beszélt lapunknak.

„Lezárult egy fejezet az életemben, szép sikerek után búcsúzom az AZ-től: megnyertük az UEFA Ifjúsági Ligát, Buenos Airesben a Boca Juniors ellen játszottunk az Interkontinentális Kupában, és sikerült kapust nevelnünk az első csapatnak, Rome Jayden Owusu-Oduro hétről hétre a felnőtteknél véd. Új kihívásra vágytam, erre azonban nem volt lehetőség a klubon belül. A párom a zürichi Operaházban kapott munkalehetőséget, amit elfogadott, és mielőtt kiköltöztünk volna Svájcba, váratlan hívást kaptam az FC Baseltől. Az elöljárók közölték, engem szemeltek ki a posztra, tisztáztuk, mik a célok és az elvárások, majd aláírtam. Svájc rekordbajnokához érkeztem, amely rendszeres résztvevője a nemzetközi kupasorozatoknak. Az utánpótlása is nagyon erős, az egyesületnél hasonlóan gondolkodnak a fiatalokról, mint az AZ-nél, a nevelésre fektetik a hangsúlyt. Kicsivel nehezebbnek tűnik felkerülnie egy-egy tehetséges kapusnak az U21-ből az első csapatba, mint Hollandiában, de azon dolgozik mindenki, hogy működjön a felfelé áramoltatás. Bázelben Yann Sommer volt az utolsó, aki saját nevelésűként nagy karriert futott be a klubnál és külföldön is, szóval az a cél, hogy hozzá hasonlóan felépítsük a kapustehetségeket. Úgy érzem, az AZ-nél szerzett tapasztalatommal tudok segíteni abban, hogy első számú kapust neveljünk. Hosszú távban gondolkodom, remélem, sikeres lesz az együttműködés.”