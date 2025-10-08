Nemzeti Sportrádió

Ismét a San Francisco nyerte meg az Árpád-kupát

2025.10.08. 15:10
A Toronto Fradi alulmaradt a döntőben
Az elmúlt hétvégén a floridai Miami adott otthont az Észak-Amerikában élő magyarok hagyományos labdarúgótornájának, az immár 27. alkalommal kiírt Árpád-kupának. A címvédő tizenegyesekkel győzött a döntőben.

Immár három évtizedes múltra tekint vissza az Árpád-kupa, amelyen a tengerentúlon élő magyarság csapatai mérik össze tudásukat, és mindig akad egy-két anyaországi együttes is. A tornának korábban sokáig Las Vegas adott otthont, aztán 2017-től minden esztendőben más város a rendező, ezúttal a napfényes Miamira esett a választás, amelynek Kendall városrészében remek sportkomplexum várta a nevező hat csapatot.

Az Árpád-kupát Szöllősi György és Csibi Loránd nyitotta meg

Csibi Loránd, a Clevelandi Magyarokért Alapítvány elnöke, az Árpád-kupa főszervezője hangsúlyozta, hogy a torna nemcsak a sport, hanem az összmagyarság ünnepe, lehetőség az amerikai magyar diaszpóra összetartozásának erősítésére. Szöllősi György, lapunk főszerkesztője, a Puskás-örökség nagykövete kiemelte, csak itt fordulhat elő, hogy Szekszárd–San Francisco összecsapással kezdődjön egy futballtorna, reményét fejezte ki, hogy jövőre a magyar válogatott is itt lehet a világbajnokságon, majd hosszasan sorolta azoknak a kiemelkedő tudású magyar játékosoknak az érdemeit Puskás Ferenctől kezdve Tóth Zoltánig és Gazdag Dánielig, akik letették a névjegyüket az amerikai kontinensen.

A serleg

A hatcsapatos viadal egyik csoportját megnyerte a korábbi NB I-es labdarúgókkal, Józsi Györggyel és Kenesei Zoltánnal megerősített San Francisco Hungarians a Cleveland Hungária FC és a Szekszárd előtt. A másik trióban a Toronto Fradi ikszelt a Hamilton Honvéddal, majd simán megverte a Chicago Gulyást, így lett csoportelső. Az elődöntőben nem volt kérdés: a San Francisco a Hamiltont, a Toronto a Clevelandet győzte le. A finálé színvonalas játékot hozott, gólt nem, tizenegyesekkel a nyugati parti alakulat nyert. Lapunk főmunkatársa, Bobory Balázs a Toronto színeiben pályára is lépett, a Chicagónak és a Clevelandnek is betalált.

Jövőre a kanadai Toronto várja az Árpád-kupa (és a labdarúgó-vb…) résztvevőit – és minden eddiginél népesebb mezőnyt várnak a rendezők.

Népes mezőny vett részt a tornán

 

