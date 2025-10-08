Téli olimpiára kerülhet a cyclo-cross és a mezei futás

Legalábbis az október elején a Guardiannek nyilatkozó Lord Sebastian Coe, az Atlétikai Világszövetség (WA) elnöke erről beszélt, hozzátéve, egyeztetett Kirsty Coventry NOB-elnökkel az ügyben, aki a Nemzetközi Kerékpáros-szövetség (UCI) elnökéhez, David Lappartienthez hasonlóan szintén támogatja a két sportág téli ötkarikás megjelenését.

Coe szerint egyébként a mezei futás és a cyclo-cross programba illesztése tulajdonképpen roppant gazdaságosan, már-már 2 in 1 megoldásként valósulhatna meg, hiszen a két sportág versenyeit ugyanazon a helyszínen, sőt akár ugyanazon a napon is lehetne rendezni.

„Szerettem volna, hogy a mezei futás visszatérjen az olimpia programjába, a magam szempontjából érzelmi okok miatt. Ugyanakkor ezzel Afrika lehetőséget kapna, hogy valóban részese legyen a téli játékoknak, mert – lássuk be – ez jelenleg nincs így. Ugyanakkor az is igaz, hogy ahhoz, hogy a cyclo-cross és a mezei futás a téli olimpián szerepelhessen, a NOB-nak változtatnia kellene a szabályzatán, mert jelenleg a téli olimpiai sportágaknak hóhoz vagy jéghez kötötteknek kell lenniük. Érdemes lenne alapból felülvizsgálni ezt a szabályt, mert ma már koránt sincs annyi hó, mint amikor ezt a szabályt meghozták. Viszont az is tény, hogy a cyclo-cross és a mezei futás is inkább téli sportnak tekinthető” – mondta Coe, aki hozzátette, hogy legkésőbb a jövő év során dönteni kell a két sportággal kapcsolatban, ha 2030-ban szeretnék őket a téli olimpián látni.