Várkonyi Bence: Ki vagyunk éhezve a sikerre

Minden labdarúgó pályafutásában vannak hullámvölgyek, ám a jellemét meghatározza, hogyan néz szembe a nehézségekkel – ez alól Várkonyi Bence sem kivétel. A ZTE hátvédje korábban bebizonyította, kiváló teljesítményre képes a védelem közepén, de az előző mérkőzéseken ő sem tudta a korábban látott stabil játékát nyújtani. Diósgyőrben piros lapot kapott, Pakson sárgát, míg legutóbb, az Újpest ellen tizenegyest hozott össze az ellenfélnek.

„Ami a diósgyőri piros lapot illeti, nem számítottam ki jól a labda ívét, majd ziccerben lerántottam a támadót, sajnos teljesen jogos volt – mondta lapunknak az egerszegiek 23 esztendős védője. – A paksi sárga nem probléma, azt nem érzem baklövésnek, míg az Újpest ellen nagy hibát követtem el, vállalom is érte a felelősséget. Minden ember hibázik, a célom, hogy a következő mérkőzésen már csak a saját csapatom segítségére legyek. Való igaz, a piros lappal és tizenegyessel nehéz helyzetbe hoztam, nem kell részleteznem, ezek után mennyire dolgozik bennem a bizonyítási vágy. Hogy sokat rágódom-e egy-egy hibán? Időnként visszanézem az eseteket, hogy jobban lássam, mi történt, de a legtöbbször pontosan megmaradnak bennem. A hétvégi, Újpest elleni tizenegyest is megnéztem, de már túlléptem rajta, nem jó, ha sokáig rágódik rajta az ember. Lapozni kell, és legközelebb lehetőleg nem hibázni.”

A FELJUTÓ KISVÁRDA már kétszer győzött a bajnoki idényben, a ZTE pedig egyelőre nyeretlen, ráadásul a múlt héten sima vereséget szenvedett az Újpesttől. Szombaton itt a nagy lehetőség a zalaiak előtt, s bár nem lesz egyszerű feladatuk az újonc ellen, megszületik idénybeli első győzelmük. NS-TIPP: JUDI Ádám

A ZTE négy döntetlennel kezdte a bajnokságot, a múlt hét végén pedig hazai pályán 4–1-re kikapott az Újpesttől.

„A múlt szombati volt talán az idénybeli legrosszabb meccsünk… Ebben közrejátszott, hogy kulcspillanatokban kaptunk gólokat, mindkét félidő legelején betalált az Újpest. Hamar kétgólos hátrányba kerültünk, de az első játékrész hajrájában szépítettünk, majd a szünetben azt beszéltünk, ki akarjuk használni a lélektani fölényünket és megfordítjuk az állást. A fordulás után jól is néztünk ki, mentünk előre az egyenlítésért, de egy kontra után gyorsan jött a vendégek harmadik gólja.”

A Zalaegerszeg Nuno Campos vezetőedzővel nem nyert még az idényben, így nem meglepő módon öt fordulót követően kieső helyen szerénykedik, szombaton pedig a Kisvárda érkezik a ZTE Arénába, amelyet a zalaiak még sosem múltak felül az élvonalban hazai környezetben.

„Állandó a nyomás rajtunk, mindig győzni akarunk. Az előző idényre is visszanyúlik a nyeretlenségünk, tizenkét bajnoki óta nem győztünk, de az is igaz, hogy az utóbbi tíz bajnokin csak egyszer kaptunk ki. Ki vagyunk már éhezve a sikerre, remélem, szombaton a Kisvárda ellen végre sikerül megszerezünk a három pontot. Ismerjük a szabolcsiakat, nem történt jelentős változás a két évaddal ezelőtti csapatukhoz képest, stabil együttes, amelyet nem szabad engedni futballozni. Irányítani akarjuk a mérkőzést és persze győzni, ehhez pedig nem szabad megint buta hibákat elkövetnünk – beleértve természetesen engem is.”

6. FORDULÓ

Augusztus 29., péntek

Paksi FC–Kolorcity Kazincbarcika SC 3–0

Augusztus 30., szombat

14.45: Zalaegerszegi TE FC–Kisvárda Master Good (Tv: M4 Sport+)

17.00: Diósgyőri VTK–Puskás Akadémia (Tv: M4 Sport)

19.30: Újpest FC–MTK Budapest (Tv: M4 Sport)

Augusztus 31., vasárnap

17.30: ETO FC–Nyíregyháza Spartacus FC (Tv: M4 Sport)

20.00: Debreceni VSC–Ferencvárosi TC (Tv: M4 Sport)