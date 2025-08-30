Szappanos Péter: Inkább most legyen hullámzó a játékunk, mint a tavasszal





Igazi Fradi-specialista Szappanos Péter, aki azután, hogy május 14-én a Puskás Arénában megrendezett Magyar Kupa-döntőben klasszisteljesítménnyel járult hozzá akkori csapata, a Paksi FC sikeréhez (1–1, 11-esekkel 5–4 az FTC ellen), új klubjánál, a Puskás Akadémiánál is a Ferencváros ellen tette le névjegyét – magyar pályákon ritkán látható bravúrokkal, kilenc védéssel segítette a felcsúti együttest a három ponthoz (2–1). A címvédő elleni zajos siker akár győzelmi sorozat alapja is lehetett volna, csakhogy a múlt héten a DVSC ellen hazai pályán semmi sem jött össze a bajnoki ezüstérmesnek

(1–3). Messze még az évad vége, de az tény, hogy a PAFC az előző három bajnokijából kettőt is elveszített (kikapott Kisvárdán is, Szappanos Péterrel a kapuban), jóllehet így is a tabella harmadik helyén áll. A rutinos kapus mindenesetre nem görcsöl a formaingadozás miatt.

„Mindenkiben ég a bizonyítási vágy a Debrecen elleni kisiklást követően – mondta lapunk érdeklődésére a felcsúti klubot egy hónapja erősítő 34 éves játékos. – Sajnos kikaptunk, pedig ha kicsit dörzsöltebbek vagyunk, legalább egy pontot szerezhettünk volna. De nincs gond, sőt, így még motiváltabban várjuk a DVTK elleni szombati találkozót. A diósgyőrieknek legutóbb minden bejött a Nyíregyháza ellen, biztosan önbizalomtól duzzadva készülnek ellenünk, de engem sohasem foglalkoztat különösebben az ellenfél, mindig a saját feladataimra összpontosítok, meccsről meccsre készülök.”

A Puskás Akadémiát alapvetően a kemény, határozott védekezés jellemzi, ebben a bajnokságban viszont öt meccs után kilenc kapott gól áll a neve mellett. Szappanos Péter szerint összeszedett csapatmunkával jelentősen lehet javítani ezen a statisztikán. „Furcsa a sok kapott gól, hiszen jó nevekből álló, összeszokott védelem futballozik előttem – folytatta a kétszeres válogatott játékos. – Csapatszinten kell nagyobb erőbedobással és lelkesedéssel teljesítenünk, hiszen ne feledjük, a támadásépítés a kapussal kezdődik, a védekezés pedig a csatárral. Könnyű gólokat kapunk rögzített helyzetekből, ami talán a megfelelő koncentráció hiányára vezethető vissza, előfordul ilyesmi a csapatok életében. Nem azt mondom, hogy minden labda befelé pattan a kapufáról, mert ez nem igaz, de azért remélem, innentől az összes kifelé megy majd. Mindenesetre nem aggódom a szereplésünk miatt, működik az alapkoncepciónk, jó futballisták alkotják a keretet. És különben is, inkább az idény elején legyen hullámzó a teljesítményünk, mint a tavasszal, amikor a bajnokságban eldőlnek a lényegi kérdések.”

6. FORDULÓ

Augusztus 29., péntek

Paksi FC–Kolorcity Kazincbarcika SC 3–0

Augusztus 30., szombat

14.45: Zalaegerszegi TE FC–Kisvárda Master Good (Tv: M4 Sport+)

17.00: Diósgyőri VTK–Puskás Akadémia (Tv: M4 Sport)

19.30: Újpest FC–MTK Budapest (Tv: M4 Sport)

Augusztus 31., vasárnap

17.30: ETO FC–Nyíregyháza Spartacus FC (Tv: M4 Sport)

20.00: Debreceni VSC–Ferencvárosi TC (Tv: M4 Sport)