Szappanos Péter: Inkább most legyen hullámzó a játékunk, mint a tavasszal

Igazi Fradi-specialista Szappanos Péter, aki azután, hogy május 14-én a Puskás Arénában megrendezett Magyar Kupa-döntőben klasszisteljesítménnyel járult hozzá akkori csapata, a Paksi FC sikeréhez (1–1, 11-esekkel 5–4 az FTC ellen), új klubjánál, a Puskás Akadémiánál is a Ferencváros ellen tette le névjegyét – magyar pályákon ritkán látható bravúrokkal, kilenc védéssel segítette a felcsúti együttest a három ponthoz (2–1). A címvédő elleni zajos siker akár győzelmi sorozat alapja is lehetett volna, csakhogy a múlt héten a DVSC ellen hazai pályán semmi sem jött össze a bajnoki ezüstérmesnek
(1–3). Messze még az évad vége, de az tény, hogy a PAFC az előző három bajnokijából kettőt is elveszített (kikapott Kisvárdán is, Szappanos Péterrel a kapuban), jóllehet így is a tabella harmadik helyén áll. A rutinos kapus mindenesetre nem görcsöl a formaingadozás miatt.
„Mindenkiben ég a bizonyítási vágy a Debrecen elleni kisiklást követően – mondta lapunk érdeklődésére a felcsúti klubot egy hónapja erősítő 34 éves játékos. – Sajnos kikaptunk, pedig ha kicsit dörzsöltebbek vagyunk, legalább egy pontot szerezhettünk volna. De nincs gond, sőt, így még motiváltabban várjuk a DVTK elleni szombati találkozót. A diósgyőrieknek legutóbb minden bejött a Nyíregyháza ellen, biztosan önbizalomtól duzzadva készülnek ellenünk, de engem sohasem foglalkoztat különösebben az ellenfél, mindig a saját feladataimra összpontosítok, meccsről meccsre készülök.”
A Puskás Akadémiát alapvetően a kemény, határozott védekezés jellemzi, ebben a bajnokságban viszont öt meccs után kilenc kapott gól áll a neve mellett. Szappanos Péter szerint összeszedett csapatmunkával jelentősen lehet javítani ezen a statisztikán. „Furcsa a sok kapott gól, hiszen jó nevekből álló, összeszokott védelem futballozik előttem – folytatta a kétszeres válogatott játékos. – Csapatszinten kell nagyobb erőbedobással és lelkesedéssel teljesítenünk, hiszen ne feledjük, a támadásépítés a kapussal kezdődik, a védekezés pedig a csatárral. Könnyű gólokat kapunk rögzített helyzetekből, ami talán a megfelelő koncentráció hiányára vezethető vissza, előfordul ilyesmi a csapatok életében. Nem azt mondom, hogy minden labda befelé pattan a kapufáról, mert ez nem igaz, de azért remélem, innentől az összes kifelé megy majd. Mindenesetre nem aggódom a szereplésünk miatt, működik az alapkoncepciónk, jó futballisták alkotják a keretet. És különben is, inkább az idény elején legyen hullámzó a teljesítményünk, mint a tavasszal, amikor a bajnokságban eldőlnek a lényegi kérdések.”
6. FORDULÓ
Augusztus 29., péntek
Paksi FC–Kolorcity Kazincbarcika SC 3–0
Augusztus 30., szombat
14.45: Zalaegerszegi TE FC–Kisvárda Master Good (Tv: M4 Sport+)
17.00: Diósgyőri VTK–Puskás Akadémia (Tv: M4 Sport)
19.30: Újpest FC–MTK Budapest (Tv: M4 Sport)
Augusztus 31., vasárnap
17.30: ETO FC–Nyíregyháza Spartacus FC (Tv: M4 Sport)
20.00: Debreceni VSC–Ferencvárosi TC (Tv: M4 Sport)
|AZ ÁLLÁS
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Paksi FC
|6
|4
|2
|–
|18–9
|+9
|14
|2. Debreceni VSC
|5
|3
|1
|1
|10–7
|+3
|10
|3. Puskás Akadémia
|5
|3
|–
|2
|9–9
|0
|9
|4. Ferencvárosi TC
|4
|2
|1
|1
|9–4
|+5
|7
|5. Újpest FC
|5
|2
|1
|2
|9–6
|+3
|7
|6. Kisvárda
|4
|2
|1
|1
|5–7
|–2
|7
|7. ETO FC Győr
|4
|1
|3
|–
|12–7
|+5
|6
|8. Diósgyőri VTK
|5
|1
|2
|2
|9–13
|–4
|5
|9. MTK Budapest
|5
|1
|1
|3
|10–12
|–2
|4
|10. Nyíregyháza Spartacus
|5
|1
|1
|3
|7–13
|–6
|4
|11. Zalaegerszegi TE
|5
|–
|4
|1
|9–12
|–3
|4
|12. Kazincbarcika
|5
|–
|1
|4
|4–12
|–8
|1