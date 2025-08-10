Reszkethetnek a Megyeri úton, érkezik Tóth Barna!

Ez teljesen más helyzet, mint az előző héten. A Paksi FC július 31-én kitűnő teljesítményt nyújtva 1–1-es döntetlent játszott az NK Maribor vendégeként, és mivel az első meccsen 1–0-ra legyőzte, bejutott a Konferencialiga-selejtező harmadik fordulójába. Három nappal később Kisvárdán szerepelt az együttes, sokan arra számítottak, a rengeteg utazás nyomot hagy a futballján, ám a továbbjutás adott akkora lökést, hogy az újonc ellen is jól játszott, mi több, 5–1-re kiütötte. Csütörtökön a Polisszja Zsitomir ellen a szlovákiai Eperjesen lépett pályára Bognár György vezetőedző csapata, s 3–0-s vereséget szenvedett a Kl-párharc első találkozóján ukrán riválisától, így a vasárnapi, Újpest elleni rangadóra sikerélmény nélkül utaznak Tóth Barnáék. A paksiak harmincéves támadójáról tudni érdemes, hogy Újpesten nevelkedett, első NB I-es gólját olyan színű szerelésben szerezte, amilyenben mindig is szerette volna, élete legjobb meccsét pedig Pakson játszotta, éppen az Újpest ellen.
„Csalódott vagyok, hogy a Zsitomir elleni mérkőzésünk így alakult, de el kell ismerni, ellenfelünk jobb volt nálunk – tekintett vissza a hétközi kupamérkőzésre Tóth Barna. – Nem egyszerű jó teljesítményt nyújtani, ha folyamatosan úton vagyunk, de nem fognám erre a három nullás vereséget. Nyilván más lelkiállapotban vagyunk, amikor sikeres mérkőzés után jön a következő feladat, ugyanakkor mindkét helyzetből lehet erőt meríteni. Biztos vagyok benne, vasárnap pörgős bajnoki meccset játszunk, az Újpest jól erősített, hasonló erőt képvisel, mint azok a csapatok, amelyekkel a nemzetközi porondon találkoztunk. Hogy az első NB I-es gólom a lilákhoz köthető? Emlékszem, kétezerhuszonkettő őszén már a tizedik fordulónál járt a bajnokság, türelmetlen voltam, hiszen támadóként még nem volt gólom, és úgy készültem, majd Újpesten betalálok, ahol gyerekként felnőttem, és vágyakoztam arra a gólra. Lila-fehérben találtam be, de nem az Újpestben, hiszen a KTE játékosa voltam – emlékezetes mérföldkő volt az a pályafutásomban. Az első duplázásom is az Újpest ellen jött össze még abban az idényben: télies időjárási körülmények között játszottunk Kecskeméten, kétgólos hátrányba kerültünk, és a hosszabbításban sikerült döntetlenre mentenem a találkozót. Életem meccse is az Újpesthez köthető: tavasszal hazai pályán hátrányba kerültünk a Pakssal, és bár a szünetben egy–egy volt az állás, már akkor érezni lehetett, az történik a pályán, amit mi akarunk. A fordulás után még ötször betaláltunk, én négy góllal zártam a bajnokit, kell-e mondanom, örök emlék marad.”
Hogy milyen emlék lesz neki a vasárnapi összecsapás, kiderül, mindenesetre az Újpest jó bajnoki rajtja (3–1 a DVTK ellen, 1–1 az ETO otthonában) azt sejteti, sokan lesznek a stadionban.
„Újpesten sosincs probléma a hangulattal, szeretek a lilák szurkolói előtt futballozni – folytatta Tóth Barna. – A Szusza Ferenc Stadionban mindig nagy eredmény a győzelem, nyilván nem könnyű a három pont megszerzése, de ha összekapjuk magunkat, sikerül.”
NB I
3. FORDULÓ
20.00: Újpest FC–Paksi FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
|AZ ÁLLÁS
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Ferencvárosi TC
|3
|2
|1
|–
|8–2
|+6
|7
|2. Debreceni VSC
|3
|2
|1
|–
|6–4
|+2
|7
|3. Puskás Akadémia
|2
|2
|–
|–
|5–3
|+2
|6
|4. Paksi FC
|2
|1
|1
|–
|8–4
|+4
|4
|5. MTK Budapest
|3
|1
|1
|1
|6–2
|+4
|4
|6. Újpest FC
|2
|1
|1
|–
|4–2
|+2
|4
|7. Zalaegerszegi TE
|2
|–
|2
|–
|5–5
|0
|2
|8. ETO FC Győr
|2
|–
|2
|–
|4–4
|0
|2
|9. Nyíregyháza Spartacus
|3
|–
|1
|2
|4–8
|–4
|1
|10. Kisvárda
|2
|–
|1
|1
|2–6
|–4
|1
|11. Diósgyőri VTK
|3
|–
|1
|2
|3–10
|–7
|1
|12. Kazincbarcika
|3
|–
|–
|3
|2–7
|–5
|0