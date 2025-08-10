NB I: Papp Csongor és a ZTE egyre jobb formában, jöhet az ETO

Amikor a Magyar Labdarúgó-szövetség vezetősége kialakította a fiatal futballisták szerepeltetésére vonatkozó 3+2-es ajánlását, épp az olyan akadémisták fejlődését kívánta segíteni, mint amilyen Papp Csongor, a ZTE FC balhátvédje. Ki tudja, a régi rendszerben mikor és mennyi játékpercet, lehetőséget kapott volna a húszéves védő, de ezen kár is morfondírozni – mindenesetre kezdőként számol vele Nuno Campos vezetőedző, s a játékos él is a lehetőséggel.

Már a nyitó fordulóban, a Debrecen ellen (3–3) felhívta magára a figyelmet egy gólpasszal, a múlt héten a Diósgyőr ellen (2–2) szintén adott egyet, s akkor védekezésben is sokkal magabiztosabb teljesítményt nyújtott. Nagy kihívás előtt áll ő és a csapat is, vasárnap az előző évad mumusa – három összecsapáson, köztük két hazain mindössze egy szerzett pont –, a győzelemre szintén kiéhezett ETO FC érkezik a ZTE Arénába.

„Nagyon örülök, hogy Nuno Campos vezetőedző kezdőként számol velem – mondta lapunknak a mérkőzést megelőzően Papp Csongor. – Igyekszem mindig a maximumot nyújtani, csakúgy, mint a társaim. Sokat fejlődött a csapat az előző idényhez vagy akár a felkészülés heteihez képest is. Másfajta futballt igyekszünk játszani, mint korábban, határozottan jó irányba tartunk. Az ETO ellen még nem játszottam felnőttszinten, de a tavaszi eredményei és az európai kupaporondon mutatott nagyszerű helytállása jelzi, hogy erős csapat. Az, hogy néhány napja Stockholmban léptek pályára a győriek, nem lesz döntő tényező, elég mély a keretük, biztosan tudnak megfelelően rotálni. Mindenesetre a csapat és én sem foglalkozom az ellenfelünkkel – persze elemeztük őket, de a saját futballunkat játsszuk majd. Megnéztük, hol sebezhetők, sok nagyszerű figurát begyakoroltunk az edzéseken, az a célunk, hogy magabiztos, látványos játékkal szórakoztassuk a nézőinket, és itthon tartsuk mindhárom pontot.”

A közönségszórakoztató futball jószerével garantálva van, elvégre mindkét együttes játszott már hatgólos döntetlent az évadban, s izgalom is várható, mert a zalaiak és a győriek sem nyertek még bajnoki meccset, igaz, nem is kaptak ki. Papp Csongorra mozgalmas kilencven perc várhat, Bánáti Kevin, az ETO húszéves jobbszélsője rutinos hátvédek életét is megkeserítette már az elmúlt időszakban.

Vékony Bence: Lendületet adhat a két bajnokin szerzett hat pontunk

Idénybeli első idegenbeli NB I-es mérkőzésén is a győzelem a célja a Puskás Akadémiának. A felcsúti szakmai stáb még keresi az optimális támadósort, de az biztos, hogy tehetséges magyar fiatalok is a rendelkezésére állnak.

Eddig száz százalék. Az NB I-es idényben két hazai győzelemmel rajtoló Puskás Akadémia az első idegenbeli mérkőzésére készül az élvonalban, vasárnap az újonc Kisvárda otthonában lép pályára. Az előző fordulóban, a Nyíregyháza elleni 3–2-es siker alkalmával először volt kezdő Vékony Bence, a felcsútiak saját nevelésű 19 éves labdarúgója, aki csereként korábban már tizenhétszer jutott játéklehetőséghez a csapatban.

„Nagyon nehéz volt a Nyíregyháza ellen futballozni, rendkívül kellemetlen a stílusa, ráadásul a második percben vezetést szerzett – mondta lapunk megkeresésére a Puskás Akadémia támadó középpályása, Vékony Bence. – Vezetése birtokában felállt védelem ellen kellett játszanunk, mélységben nagyon nehéz volt feltörni a hátsó alakzatát, ezért a szélről kellett bontani. Annak ellenére, milyen nehéz feladat volt, sikerült elég sok helyzetet kialakítva három gólt szereznünk, így megérdemelten nyertünk.”

A saját játékáról ezt mondta: „Jól éreztem magam a pályán, minden lehetőségnek és játékpercnek örülök, próbálom ilyenkor kihozni magamból a lehető legtöbbet. Igyekeztem a szélről összekötő kapocs lenni a csapatrészek között.”

Nagy kérdés, Kisvárdán hogyan áll fel elöl a PAFC, mert amíg a múlt hét közepén az Arisz Limassol elleni Konferencialiga-selejtező hazai visszavágóján a támadónégyest Mikael Soisalo, Dárdai Pál, Nagy Zsolt és Lamin Colley alkotta, a Nyíregyháza ellen a Vékony Bence, Lukács Dániel, Nagy Zsolt, Németh András kvartett. Vagyis egyedül Nagy Zsolt maradt a kezdőben.

„Nincs még kialakult fix kezdőcsapatunk így a bajnokság elején – mondta ennek kapcsán Vékony Bence. – Edzőnk, Hornyák Zsolt próbálgatja a variációkat, és ebben közrejátszott, hogy nemzetközi kupameccset is játszottunk, a terhelés miatt rotálni kellett a keretet. Sajnáljuk, hogy búcsúztunk az Arisz ellen, most azonban már kizárólag a hazai szereplésre tudunk összpontosítani. Több variáció is van elöl, de mivel sok a változás az előző idényhez képest, még tart az összecsiszolódás folyamata.”

És vajon milyen ellenfélre lehet számítani? A Kisvárda az előző körben hazai pályán kapott ki 5–1-re a Pakstól.

„Ugyanúgy készülünk, mint bármelyik együttes ellen, a tizenkét csapatos NB I-ben nincsenek gyengébb és erősebb ellenfelek – vélekedik Vékony Bence. – Balszerencséje is volt a Kisvárdának az előző meccsen. Újonccsapatként biztos, hogy felszívja magát ellenünk, de mi is ugyanúgy elszántak vagyunk, idegenben is a három pont megszerzése a célunk. A két mérkőzésen megszerzett hat pont lendületet adhat nekünk az első idegenbeli találkozóra.”

LABDARÚGÓ NB I

3. FORDULÓ

17.45: Zalaegerszeg–ETO FC Győr (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

17.45: Kisvárda Master Good–Puskás Akadémia (Tv: M4 Sport+) – élőben az NSO-n!