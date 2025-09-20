Kovácsik Ádám: Mintha ezer éve nem futballoztunk volna

Nemzeti Sportrádió

2025.09.20. 09:37
Kovácsik Ádám alig várja, hogy három hét után újra bajnoki mérkőzésen álljon a Paksi FC kapujában (Fotó: Czinege Melinda)
Tíz pont a Nyíregyháza Spartacus hátránya a Pakssal szemben az NB I-ben, ám nagy kérdés, a háromhetes bajnoki szünet melyik csapatra miként hatott. Kovácsik Ádám, a tolnaiak kapusa reméli, megmarad az eddigi hat fordulóban látott lendület.

Csalóka helyzet: a Nyíregyháza Spartacus hat forduló alatt csak négy pontot szerzett, ez a 10. helyre elegendő, ugyanakkor a játékoskerete erősebb annál, mint amit kihozott az idény elejéből. Az előző bajnoki évet ezüstérmesként záró Puskás Akadémia otthonában úgy maradt pont nélkül a Spartacus, hogy a 83. percben még vezetett, s arra is volt esélye a bajnoki szünetet megelőző fordulóban, hogy a Konferencialigában jól szereplő ETO vendégeként pontot szerezzen, ám ez a 85. percben kapott gól miatt ez meghiúsult. Tegyük hozzá, a labdarúgók önbizalmát aligha erősítette, hogy a Magyar Kupában már az első akadály a végállomást jelentette (0–0 után tizenegyesekkel nyert a Békéscsaba), ugyanakkor  a listavezető Paks elleni siker lökést adhatna. Persze a paksiak éppen ezt akarják elkerülni…

„A neveket nézve erős középcsapat a Nyíregyháza, valami hasonlóra kell készülnünk, mint az Újpest elleni bajnokin. Várhatóan ezúttal is sokan lesznek a stadionban, a hazai pálya mindenképpen az ellenfelünket segíti, ugyanakkor semmi olyanra nincs szükség tőlünk, amit eddig nem csináltunk – mondta lapunknak a pénteki elutazás előtt Kovácsik Ádám, a paksiak kapusa. – Fontos, hogy ne akkor ébredjünk, ha már hátrányba kerülünk, úgy kell ráhangolódnunk a mérkőzésre, hogy már az első pillanattól kezdve élesek legyünk! Sokat dolgoztunk a szünetben, célunk, hogy három hét kihagyás után jól folytassuk a bajnokságot. A lendületünk hozta az eredményeket az előző hat fordulóban, ennek megfelelően készülünk.”

Való igaz, Pakson senki sem bánkódott volna, ha nincs szünet a bajnokságban, már csak azért sem, mert két-három hetes kihagyás sokszor megtöri a dinamizmust, hullámvölgybe lehet kerülni. Nem vitás, az együttes biztatóan rajtolt, a hat bajnokin megszerzett 14 pontra lehet építeni, ám nehéz sorozat vár Böde Dánielékre. Nyíregyházán sohasem könnyű pontokat szerezni, majd következik két rangadó, előbb hazai pályán a Puskás Akadémia ellen, aztán idegenben a Ferencvárosnál. 

„Nagyon várom a találkozót, olyan érzésem van, mintha már ezer éve nem futballoztunk volna – folytatta a Paks egyszeres válogatott kapusa. – A magam részéről nem bántam volna, ha, mondjuk, csak két hét telik el a legutóbbi és a mostani bajnoki között, ám ezen már felesleges agyalni, mindenki tisztában volt vele, mi a program. A Nyíregyháza nem rajtolt jól a bajnokságban, a kupától is búcsúzott, nem lennék meglepve, ha saját pályáján, a szurkolói támogatásával nekünk esne. Mi a kupában alacsonyabb osztályban szereplő együttes ellen játszottunk, s ahogy illik, továbbjutottunk, de egy ilyen siker sohasem adja meg azt a lökést, mint egy NB II-es vagy élvonalbeli csapat elleni továbbjutás. Jól kell belemennünk a hétvégi bajnokiba, extra motivációra van szükség, és akkor minden esélyünk megvan a jó eredmény elérésére.”

LABDARÚGÓ NB I
7. FORDULÓ
Szeptember 19., péntek
Ferencvárosi TC–Diósgyőri VTK 2–2
Szeptember 20., szombat
16.00: Nyíregyháza Spartacus FC–Paksi FC (Tv: M4 Sport+)
18.00: Kolorcity Kazincbarcika SC–Újpest FC (Tv: M4 Sport)
20.15: Puskás Akadémia–ETO FC (Tv: M4 Sport)
Szeptember 21., vasárnap
17.45: Kisvárda Master Good–Debreceni VSC (Tv: M4 Sport)
21.00: MTK Budapest–Zalaegerszegi TE FC (Tv: M4 Sport)

AZ ÁLLÁS

M

Gy

D

V

L–K

Gk

P

  1. Paksi FC

6

4

2

18–9

+9

14

  2. Ferencvárosi TC

6

3

2

1

14–6

+8

11

  3. Puskás Akadémia

6

3

1

2

10–10

0

10

      Debreceni VSC

6

3

1

2

10–10

0

10

  5. Kisvárda

5

3

1

1

7–8

–1

10

  6. ETO FC

5

2

3

13–7

+6

9

  7. Újpest FC

6

2

1

3

10–8

+2

7

  8. MTK Budapest

6

2

1

3

12–13

–1

7

  9. Diósgyőri VTK

7

1

4

2

12–16

–4

7

10. Nyíregyháza Spartacus

6

1

1

4

7–14

–7

4

11. Zalaegerszegi TE

6

4

2

10–14

–4

4

12. Kazincbarcika

5

1

4

4–12

–8

1

 

 

