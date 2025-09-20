Kovácsik Ádám: Mintha ezer éve nem futballoztunk volna

Csalóka helyzet: a Nyíregyháza Spartacus hat forduló alatt csak négy pontot szerzett, ez a 10. helyre elegendő, ugyanakkor a játékoskerete erősebb annál, mint amit kihozott az idény elejéből. Az előző bajnoki évet ezüstérmesként záró Puskás Akadémia otthonában úgy maradt pont nélkül a Spartacus, hogy a 83. percben még vezetett, s arra is volt esélye a bajnoki szünetet megelőző fordulóban, hogy a Konferencialigában jól szereplő ETO vendégeként pontot szerezzen, ám ez a 85. percben kapott gól miatt ez meghiúsult. Tegyük hozzá, a labdarúgók önbizalmát aligha erősítette, hogy a Magyar Kupában már az első akadály a végállomást jelentette (0–0 után tizenegyesekkel nyert a Békéscsaba), ugyanakkor a listavezető Paks elleni siker lökést adhatna. Persze a paksiak éppen ezt akarják elkerülni…
„A neveket nézve erős középcsapat a Nyíregyháza, valami hasonlóra kell készülnünk, mint az Újpest elleni bajnokin. Várhatóan ezúttal is sokan lesznek a stadionban, a hazai pálya mindenképpen az ellenfelünket segíti, ugyanakkor semmi olyanra nincs szükség tőlünk, amit eddig nem csináltunk – mondta lapunknak a pénteki elutazás előtt Kovácsik Ádám, a paksiak kapusa. – Fontos, hogy ne akkor ébredjünk, ha már hátrányba kerülünk, úgy kell ráhangolódnunk a mérkőzésre, hogy már az első pillanattól kezdve élesek legyünk! Sokat dolgoztunk a szünetben, célunk, hogy három hét kihagyás után jól folytassuk a bajnokságot. A lendületünk hozta az eredményeket az előző hat fordulóban, ennek megfelelően készülünk.”
Való igaz, Pakson senki sem bánkódott volna, ha nincs szünet a bajnokságban, már csak azért sem, mert két-három hetes kihagyás sokszor megtöri a dinamizmust, hullámvölgybe lehet kerülni. Nem vitás, az együttes biztatóan rajtolt, a hat bajnokin megszerzett 14 pontra lehet építeni, ám nehéz sorozat vár Böde Dánielékre. Nyíregyházán sohasem könnyű pontokat szerezni, majd következik két rangadó, előbb hazai pályán a Puskás Akadémia ellen, aztán idegenben a Ferencvárosnál.
„Nagyon várom a találkozót, olyan érzésem van, mintha már ezer éve nem futballoztunk volna – folytatta a Paks egyszeres válogatott kapusa. – A magam részéről nem bántam volna, ha, mondjuk, csak két hét telik el a legutóbbi és a mostani bajnoki között, ám ezen már felesleges agyalni, mindenki tisztában volt vele, mi a program. A Nyíregyháza nem rajtolt jól a bajnokságban, a kupától is búcsúzott, nem lennék meglepve, ha saját pályáján, a szurkolói támogatásával nekünk esne. Mi a kupában alacsonyabb osztályban szereplő együttes ellen játszottunk, s ahogy illik, továbbjutottunk, de egy ilyen siker sohasem adja meg azt a lökést, mint egy NB II-es vagy élvonalbeli csapat elleni továbbjutás. Jól kell belemennünk a hétvégi bajnokiba, extra motivációra van szükség, és akkor minden esélyünk megvan a jó eredmény elérésére.”
LABDARÚGÓ NB I
7. FORDULÓ
Szeptember 19., péntek
Ferencvárosi TC–Diósgyőri VTK 2–2
Szeptember 20., szombat
16.00: Nyíregyháza Spartacus FC–Paksi FC (Tv: M4 Sport+)
18.00: Kolorcity Kazincbarcika SC–Újpest FC (Tv: M4 Sport)
20.15: Puskás Akadémia–ETO FC (Tv: M4 Sport)
Szeptember 21., vasárnap
17.45: Kisvárda Master Good–Debreceni VSC (Tv: M4 Sport)
21.00: MTK Budapest–Zalaegerszegi TE FC (Tv: M4 Sport)
|AZ ÁLLÁS
M
Gy
D
V
L–K
Gk
P
|1. Paksi FC
6
4
2
–
18–9
+9
14
|2. Ferencvárosi TC
6
3
2
1
14–6
+8
11
|3. Puskás Akadémia
6
3
1
2
10–10
0
10
|Debreceni VSC
6
3
1
2
10–10
0
10
|5. Kisvárda
5
3
1
1
7–8
–1
10
|6. ETO FC
5
2
3
–
13–7
+6
9
|7. Újpest FC
6
2
1
3
10–8
+2
7
|8. MTK Budapest
6
2
1
3
12–13
–1
7
|9. Diósgyőri VTK
7
1
4
2
12–16
–4
7
|10. Nyíregyháza Spartacus
6
1
1
4
7–14
–7
4
|11. Zalaegerszegi TE
6
–
4
2
10–14
–4
4
|12. Kazincbarcika
5
–
1
4
4–12
–8
1