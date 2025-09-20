Kovácsik Ádám: Mintha ezer éve nem futballoztunk volna

Csalóka helyzet: a Nyíregyháza Spartacus hat forduló alatt csak négy pontot szerzett, ez a 10. helyre elegendő, ugyanakkor a játékoskerete erősebb annál, mint amit kihozott az idény elejéből. Az előző bajnoki évet ezüstérmesként záró Puskás Akadémia otthonában úgy maradt pont nélkül a Spartacus, hogy a 83. percben még vezetett, s arra is volt esélye a bajnoki szünetet megelőző fordulóban, hogy a Konferencialigában jól szereplő ETO vendégeként pontot szerezzen, ám ez a 85. percben kapott gól miatt ez meghiúsult. Tegyük hozzá, a labdarúgók önbizalmát aligha erősítette, hogy a Magyar Kupában már az első akadály a végállomást jelentette (0–0 után tizenegyesekkel nyert a Békéscsaba), ugyanakkor a listavezető Paks elleni siker lökést adhatna. Persze a paksiak éppen ezt akarják elkerülni…

„A neveket nézve erős középcsapat a Nyíregyháza, valami hasonlóra kell készülnünk, mint az Újpest elleni bajnokin. Várhatóan ezúttal is sokan lesznek a stadionban, a hazai pálya mindenképpen az ellenfelünket segíti, ugyanakkor semmi olyanra nincs szükség tőlünk, amit eddig nem csináltunk – mondta lapunknak a pénteki elutazás előtt Kovácsik Ádám, a paksiak kapusa. – Fontos, hogy ne akkor ébredjünk, ha már hátrányba kerülünk, úgy kell ráhangolódnunk a mérkőzésre, hogy már az első pillanattól kezdve élesek legyünk! Sokat dolgoztunk a szünetben, célunk, hogy három hét kihagyás után jól folytassuk a bajnokságot. A lendületünk hozta az eredményeket az előző hat fordulóban, ennek megfelelően készülünk.”

Való igaz, Pakson senki sem bánkódott volna, ha nincs szünet a bajnokságban, már csak azért sem, mert két-három hetes kihagyás sokszor megtöri a dinamizmust, hullámvölgybe lehet kerülni. Nem vitás, az együttes biztatóan rajtolt, a hat bajnokin megszerzett 14 pontra lehet építeni, ám nehéz sorozat vár Böde Dánielékre. Nyíregyházán sohasem könnyű pontokat szerezni, majd következik két rangadó, előbb hazai pályán a Puskás Akadémia ellen, aztán idegenben a Ferencvárosnál.

„Nagyon várom a találkozót, olyan érzésem van, mintha már ezer éve nem futballoztunk volna – folytatta a Paks egyszeres válogatott kapusa. – A magam részéről nem bántam volna, ha, mondjuk, csak két hét telik el a legutóbbi és a mostani bajnoki között, ám ezen már felesleges agyalni, mindenki tisztában volt vele, mi a program. A Nyíregyháza nem rajtolt jól a bajnokságban, a kupától is búcsúzott, nem lennék meglepve, ha saját pályáján, a szurkolói támogatásával nekünk esne. Mi a kupában alacsonyabb osztályban szereplő együttes ellen játszottunk, s ahogy illik, továbbjutottunk, de egy ilyen siker sohasem adja meg azt a lökést, mint egy NB II-es vagy élvonalbeli csapat elleni továbbjutás. Jól kell belemennünk a hétvégi bajnokiba, extra motivációra van szükség, és akkor minden esélyünk megvan a jó eredmény elérésére.”

LABDARÚGÓ NB I

7. FORDULÓ

Szeptember 19., péntek

Ferencvárosi TC–Diósgyőri VTK 2–2

Szeptember 20., szombat

16.00: Nyíregyháza Spartacus FC–Paksi FC (Tv: M4 Sport+)

18.00: Kolorcity Kazincbarcika SC–Újpest FC (Tv: M4 Sport)

20.15: Puskás Akadémia–ETO FC (Tv: M4 Sport)

Szeptember 21., vasárnap

17.45: Kisvárda Master Good–Debreceni VSC (Tv: M4 Sport)

21.00: MTK Budapest–Zalaegerszegi TE FC (Tv: M4 Sport)