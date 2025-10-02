Gyurkits Gergőt nem teszi görcsössé, hogy gólt kell szereznie

Aki ott volt szombaton a Paksi FC–Puskás Akadémia mérkőzésen, biztosan nem bánta meg. Az előző idényben a bajnoki címért az utolsó pillanatig versenyben lévő felcsúti együttes rögtön az első lehetőségét kihasználta, mi több, volt esélye előnye növelésére, ám Lukács Dániel ziccerben rosszul vette át a labdát. Sohasem derül ki, a vendégek 2–0-s vezetésénél miként alakult volna a találkozó, mindenesetre a Paks annak ellenére fordítani tudott, hogy 1–1 után újra az ellenfele szerezte meg a vezetést – ebben elévülhetetlen érdemeket szerzett Gyurkits Gergő, aki pályafutása első dupláját jegyezte az első osztályban.

A paksiak középpályása, Gyurkits Gergő abban reménykedik, hogy emlékezetes lesz a csapat idénye (Fotó: Kovács Péter)

„Nincs hiányérzetem, hiszen megnyertük a meccset, és ezzel elléptünk egyik riválisunktól – mondta lapunknak a paksiak 23 esztendős középpályása. – Nem kezdtünk jól, elkerülhető gólt kaptunk, ugyanakkor húsz-huszonöt perc után felvettük a ritmust, jobban futballoztunk a Puskás Akadémiánál. Lélektanilag jól jött, hogy még a szünet előtt egyenlítettünk, más kérdés, hogy a fordulás után, amikor ellenfelünk először jött el a kapunkig, mindjárt gólt kaptunk. Nyilván sok minden megfordul a fejünkben, miért alakul úgy, hogy nekünk van helyzetünk, mégis hátrányba kerülünk, de ilyenkor nem tehetünk mást, menni kell tovább előre, és ez meg is hozta az eredményt. Nagyon örülök, hiszen kétszer is betaláltam, a szombati győzelmünk örökre emlékezetes marad a pályafutásomban, akárcsak a Ferencváros ellen megnyert Magyar Kupa-döntő.”

A nyáron volt négy éve, hogy a Bajáról induló, a Vasas utánpótlásában is megforduló Gyurkits Gergő profi szerződést kapott Pakson, fél évvel később, 2022. január 29-én a ZTE elleni 3–2-es bajnokin pedig bemutatkozott az NB I-ben. Amikor először kapott kezdőként lehetőséget Bognár György vezetőedzőtől (annak az idénynek az utolsó fordulójában, a Fehérvár elleni 2–2-es mérkőzésen), rögtön megszerezte első gólját, a következő bajnoki év pedig már 13 meccset hozott neki az élvonalban. A 2023–2024-es évadot kölcsönben az NB II-es Pécsnél, illetve Siófoknál töltötte, állítja, az az időszak feltétlenül szükséges volt ahhoz, hogy mostanra rendszeres játéklehetőséget kapjon és gólokat szerezzen Pakson.

„Még a rajt előtt megfogalmaztam magamban célokat, de nem görcsölök rá, mennyi gólt kellene szereznem vagy hány gólpasszt lenne jó adni – folytatta Gyurkits Gergő. – Pakson nagyon jó a közösség, az idősebb játékosok, a vezetők sokat segítenek, nincs miért stresszelnünk. Eddig hat gólom van az első osztályban, a legszebbnek az ETO-nak lőttet tartom – a Horváth Kevintől visszagurított labdát húsz méterről tekertem a bal sarokba –, de a második helyen ott van a szombati, Puskás Akadémia elleni. Amikor Zeke Márió a beívelés után átvette a labdát, éreztem, üresben vagyok, intettem neki, pontosan játszott meg, és amikor ellőttem, már tudtam, Szappanos Péter nem éri el a labdát. Hogy elég jó lövés volt a gyengébb lábammal? Azt is igyekszem használni, és talán mondhatom, viszonylag jó is, legalábbis ahhoz képest, hogy a bal a gyengébbik. Ami pedig a tizenegyest illeti, a kijelöltek közül ketten voltunk a pályán Windecker Józseffel, ő nem sokkal korábban állt be, én pedig játékban voltam. Ha szólt volna, hogy elvégezné, természetesen övé a lehetőség, de nem így történt, én pedig éreztem, megoldom. Huszonhárom éves vagyok, ez nem az a kor, amikor azt mondják valakire, fiatal tehetség, eljutottam arra a szintre, hogy kezdőként segítsem a Paksot. Nagyon jót tett nekem az NB II-ben töltött idény, sok lehetőséget kaptam, a legtöbbször kezdőként, türelmes voltam, kivártam a soromat. Szeretném ezt a szintet tartani, sőt még magasabbra jutni, bízom benne, megint jó idényt futunk, és ebben nekem is szerepem lesz. Vasárnap újabb rangadó következik, a Ferencváros ellen azon leszünk, hogy megerősítsük első helyünket a bajnokságban.”

Öt hónapot kell kihagynia Vas Gábornak Vezéráldozattal járt a Paks szombati győzelme (3–2) a Puskás Akadémia ellen, hosszú időre elvesztette egyik alapemberét, Vas Gábort. A huszonkét esztendős középhátvédnek az első félidő hajrájában egy párharcot követően kiugrott a válla, és bár még a játéktéren magától visszacsúszott a helyére, nem tudta folytatni a játékot. Mivel nem érzett fájdalmat, a hét elején a csapattal edzett, ám az MRI-vizsgálat megállapította a vállában tok-és tokszalagszalag-szakadása, valamint ínszakadása van. Műtét, valamint várhatóan öt hónapos kihagyás vár rá.

LABDARÚGÓ NB I, 9. FORDULÓ

Október 3., péntek

20.00: Kolorcity Kazincbarcika SC–MTK Budapest, Mezőkövesd (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

Október 4., szombat

14.15: Nyíregyháza Spartacus FC–Zalaegerszegi TE FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

17.00: Puskás Akadémia FC–Újpest FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

19.30: Debreceni VSC–ETO FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

Október 5., vasárnap

16.30: Ferencvárosi TC–Paksi FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

19.00: Kisvárda Master Good–Diósgyőri VTK (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!