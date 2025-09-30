Előbb-utóbb gondot okozhat a Ferencvárosnak a „magyarszabály” betartása

A FORDULÓ DILEMMÁJA

Meglepő, hogy Tóth Alex és Varga Barnabás nevét csak a cserék között lehetett felfedezni vasárnap este az ETO FC–Ferencváros összecsapás (0–2) előtt. Ahogyan Robbie Keane vezetőedző mérkőzés utáni nyilatkozatából kiderült, félti magyar kulcsembereit a kiégéstől, a Viktoria Plzen elleni Európa-liga-döntetlent követően is hangsúlyozta, ha a magyar válogatott ki is jut a világbajnokságra, kizsigerelt játékosok képviselhetik a Ferencvárost Észak-Amerikában.

„Vannak olyan légiósok, akik megdolgoztak a lehetőségért és megérdemelnék, hogy a hétvégén pályára lépjenek, nekem viszont kötelességem betartani az előírást” – mondta csütörtök este, vasárnap pedig nem meglepő módon a lapunkban a mérkőzés legjobbjának választott Jonathan Leviről nyilatkozta, hogy többet játszana, ha nem kellene rotálnia. A svéd középpályás gyönyörű szabadrúgásgólt szerzett és kulcsszerepet vállalt a második gólban is.

Jonathan Levire (jobbra) nem lehetett panasz az ETO elleni mérkőzésen (Fotó: Csapó Balázs/Mediaworks)

Borbély Balázs (Fotó: Török Attila)

De mit tehet az ír edző, ha az ötmagyaros ajánlás miatt nem mindenkit játszathat úgy és annyit, amennyit szeretne? A győri együttest irányító Borbély Balázs, ha közvetve is, de a saját sajtótájékoztatóján válaszolt a felvetésre: „Mi a fiataloknak is lehetőséget adunk, beépítjük őket, és ez időnként pontokba kerül.”

Az ETO szakvezetője a Puskás Akadémia elleni mérkőzés előtt a lapunknak adott interjújában elmondta, a légiósok többnyire a magyar játékosok előtt járnak – mi sem bizonyítja ezt jobban, mint hogy a Konferencialigában Miljan Krpics, Claudiu Bumba, Csinger Márk és Vitális Milán volt csak alapember a magyarszabály kritériumai alá tartozó futballisták közül, de a hazai porondon még a 2005-ben születetteknek is biztosítani kell a játékperceket. Mivel Stefan Vladoiu képességeire a Ferencváros ellen szükség volt a jobbhátvéd posztján, Bíró Barnabás kikerült, emiatt pedig Bánáti Kevin szerepelt a csapatban, akit azonban szinte észre sem lehetett venni. Vingler László profilja a játék szinte minden elemében hasonlít Paul Antonéra, s mivel a román válogatott szerződése lejár 2026 nyarán, a saját nevelésű középpályás szerepeltetésével még inkább a jövőt építené a klub. Ezzel együtt persze padoztatnia kellene a bajnokság egyik legjobb középpályását, de ott a másik ígéretes fiatal, Tóth Rajmund is, akinek a fejlődése szempontjából szüksége lenne a folyamatos játékra. Vitális Milán pedig jobb teljesítményt nyújt a védelem előtt, mint a csatár mögött, így kis túlzással minden meccs előtt az a kérdés, melyik ujjába harapjon a győri vezetőedző, ha a középpályát állítja össze.

Robbie Keane-nek ügyesen kell sakkoznia a játékosokkal, hiszen az FTC az európai kupaporondon is szerepel (Fotó: Kovács Péter)

A Ferencváros keretének erősségéről (és a többi csapat bajnoki címről szőtt álmairól) sokat elmond, hogy a válogatott két meghatározó játékosa, Tóth Alex és Varga Barnabás nélkül is vezetett (s pályára lépésük után nyert is) az egyik legjobb formában játszó magyar együttes ellen, és még így is betartotta az előírást. Úgy tűnhet tehát, hogy Robbie Keane talán túlontúl borúlátón nyilatkozik, hiszen még azt is megtehette, hogy fegyelmezési megfontolásból lecserélje a félidőben Ötvös Bencét. Ugyanakkor meg kell jegyezni, hogy rajtuk kívül az idényben a csak Soroksáron lehetőséget kapó Madarász Ádám, valamint a kapus Gróf Dávid maradt a kispadon az ETO ellen, így rendkívül nehéz helyzetbe került volna az FTC, ha valaki megsérül a magyarok közül. Botka Endre a Puskás Akadémia elleni vereség (1–2) óta nem játszott egy percet sem, így összesen nyolc felnőtt magyar játékosa maradt Robbie Keane-nek a rotálásra, közülük kettő kapus.

A Ferencváros esetében ráadásul ellenkező a helyzet, mint a nyáron az ETO-nál, hiszen a magyarok az Európa-ligában (és többen a válogatottban) is kulcsemberek, így nincs lehetőség a pihenésre, hacsak az FTC mestere nem vált koncepciót, és tölti fel fiatalokkal a kezdőt. Noha valóban jó légiósok futballoznak a Ferencvárosban, a keret kialakításakor szűkre szabták a magyar játékosok számát. Amíg Európában viszonylag könnyen megoldható egy sérüléshullám, hiszen Lenny Joseph, Yusuf Bamidele, Alekszandar Pesics támadásban, Jonathan Levi, Mohamed Abu Fani, Kristoffer Zachariassen vagy Daniel Arzani a középpályán, Ibrahim Cissé pedig a védelemben jelent minőségi alternatívát, a bajnokságban nagyon sokba kerülhet, ha januárban nem érkeznek olyan magyar játékosok, akik azonnali segítséget nyújthatnak.

A FORDULÓ PASSZAI

Bognár István: A megterhelő sorozat miatt is jól jött ez a siker

A hétvégén az újonc Kisvárda ellen aratott 4–0-s győzelem ellenére nem elégedett az első félidőben nyújtott támadójátékkal Bognár István, de az MTK eredményességével az lehet: csapata az utóbbi három meccsét egyaránt megnyerte.

Négyből három gólból kivette a részét, kettőnél gólpasszt adott. Remek formában futballozott a Kisvárda ellen 4–0-ra megnyert mérkőzésen Bognár István, aki kulcsszerepet vállalt a sikerből. Az MTK irányítója hétfő délelőtt kikapcsolódásképpen bútort szerelt odahaza, de mintha a kék-fehérek futballjában is egyre inkább minden a helyére kerülne.

Bognár István ezúttal is kiemelkedően futballozott, nem tudták tartani vele a lépést a kisvárdaiak (Fotó: Földi Imre)

„Az utóbbi három mérkőzésünket megnyertük, így nem panaszkodhatunk – mondta lapunk érdeklődésére a 34 éves középpályás. – A Kisvárda elleni első félidővel nem voltam elégedett, nem működött a támadójátékunk, két kontrából szereztünk gólt. Más kérdés, hogy így is megérdemelten vezettünk, miután a vendégeknek jószerével az egész mérkőzésen nem volt helyzetük. Két eshetőségre készültünk: a Kisvárda vagy beássa magát a kapuja elé, vagy nagyobb területek nyílhatnak előttünk – ez utóbbi történt. Több jó egyéni teljesítmény volt a csapatunkban, ezért is győztünk. A magas, jó felépítésű várdai védőket a földön vertük meg, a gyors ellencsapásainkkal nem tudtak mit kezdeni.”

A lefújást követően a kispadjánál családjával beszélgetett, és miután hétfőre a szakmai stábtól szabadnapot kaptak, a hét első napját is otthon töltötte.

„A gyerekek mellett nem lehet unatkozni. Délelőtt bútort szereltem, aztán a gyerekekkel közös csendes pihenő következett. A hétvégén az újonc Kazincbarcika otthonába látogatunk, amivel megterhelő sorozat kezdődik, szóval kell majd az erő. A következő nyolc mérkőzésünkből hatot idegenben játszunk: utazunk a Kazincbarcika otthonába Mezőkövesdre, aztán a Puskás Akadémiához, a Ferencvároshoz, Diósgyőrbe, Győrbe és Paksra is. Éppen ezért is volt fontos a vasárnapi győzelem, hiszen így az élmezőny tagjaként veselkedhetünk neki az előttünk álló időszaknak. Az elmúlt hetekben az Újpest elleni idegenbeli siker alkalmával játszottunk visszafogottabban, azóta a játékunk rendben van, úgy tűnik, ismét jó úton járunk.”

A FORDULÓ MEGMOZDULÁSA

Windecker József: Pakson büntetés jár az ellenfélnek a kihagyott helyzetekért

Pazar gólt szerzett a Puskás Akadémia ellen Windecker József, aki azt mondja, ösztönös mozdulat volt, hogy külsővel lőtt.

Nagyszerű meccset hozott a Puskás Akadémia paksi fellépése, sokáig úgy tűnt, a listavezető hazai csapat elszenvedi első vereségét a bajnokságban. A vendégek kétszer is megszerezték a vezetést, és még öt perccel a rendes játékidő letelte előtt is előnyben voltak, ám előbb Gyurkits Gergő tizenegyesből egyenlített, majd következett a nem sokkal korábban beálló Windecker József, és pazar mozdulattal, jobb külsővel a jobb alsó sarokba lőtt – ritkán látható gyönyörű gólt volt, ráadásul három pontot ért.

Windecker Józsefnek (balra) paksi csapattársa, Osváth Attila is gratulált látványos góljához

(Fotó: Kovács Péter)

„Az első félidőben nem játszottunk jól, ültek a Puskás Akadémia kontrái, de amikor egy csapat ennyi lehetőséget kihagy, azért Pakson rendre ráfizet – mondta lapunk érdeklődésére Windecker József. – A szünet után már egyértelműen jobbak voltunk, még akkor is, ha újra hátrányba kerültünk: ellenfelünk őrizte az eredményt, mi viszont éreztük, ha sikerül egyenlítenünk, a győzelem is meglesz. Hogy mi járt a fejemben Tóth Barna két meg nem adott góljánál? Már az első is gyanús volt, de bizakodtunk, talán nem érintette a labda Böde Dani kezét, a másodiknál már én is a pályán voltam, és úgy érzékeltem, Barna minden bizonnyal lesen van. Balszerencsések voltunk, de jogos mindkét ítélet. Ebben az idényben már többször előfordult, hogy a hajrában, hátrányban léptem pályára, nem jelentett ez újdonságot szombaton sem. Az egyenlítés után is mentünk előre, Barna passzánál láttam, Böde Daninak jobb lehet az átadás, az már az ő klasszisát mutatja, ahogyan átvette a labdát, és nem a pálya szélét játszotta meg, hanem engem, méghozzá a legjobb ütemben. Nyugodt maradtam, a külsővel lövés volt az első gondolatom, és jól sikerült a kivitelezés. Ennek a lövésfajtának Luka Modric az etalonja, hihetetlen átadásokat, gólokat láttunk már külsővel tőle. Nem mondanám, hogy nekem is ez a specialitásom, inkább jó helyzetfelismerésről van szó: ösztönös megmozdulás volt, amikor kiléptem.”

A paksiak 32 éves középpályását amúgy nem először láttuk külsővel gólt szerezni: 2024. szeptember 29-én Székesfehérváron a 96. percben 1–1-nél, a tizenhatosról bombázott a hazai kapu jobb alsó sarkába.

„Hasonló találat volt az is, igaz, messzebbről lőttem: Silye Erik ívelése után Böde Dániel fejjel lekészítette a labdát, Varga Roland indított, én pedig az átvétel után tizenhat méterről találtam be jobb külsővel – idézte fel a gólt Win­­de­cker József. – A héten újabb rangadó, a Ferencváros elleni következik, nincs rajtunk nyomás, de csak akkor érhetünk el jó eredményt, ha nem adunk félidőnyi előnyt a Fradinak. Fel kell kötnünk a gatyánkat és végig koncentrálnunk kell!”

A FORDULÓ GÓLJA

Windecker József találata a Puskás Akadémia ellen

A FORDULÓ KIÜTÉSE

Feszült volt a ZTE FC a nyeretlen időszakban

A ZTE 174 nap elteltével győzött ismét az NB I-ben, miután szombaton 5–0-ra kiütötte a Kazincbarcikát. Nem csoda, hogy nagy kő esett le a játékosok szívéről.

Kinyílt a gólzsák Zalaegerszegen. A ZTE a 8. fordulóban szerezte meg idénybeli első győzelmét az NB I-ben, 5–0-ra megverte a Kazincbarcikát. A zalaiak előzőleg április 6-án nyertek az élvonalban (Fehérvár 2–0), azóta 14 meccsen kilenc döntetlent és öt vereséget könyveltek el.

„Nagy kő esett le a szívünkről, s ha hozzávesszük, hogy az előző idény utolsó hét bajnokiján sem nyertünk, 14 NB I-es meccset követően szereztünk három pontot – mondta lapunknak Szendrei Norbert, a ZTE 25 éves csapatkapitánya. – Sok játékos feszült volt a sikertelenség miatt, én is.”

Szendrei Norbert (balra) szerint a Barcika padlóra küldése után is két lábbal a földön kell maradni (Fotó: Szabó Miklós)

A ZTE elsősorban braziljainak köszönheti győzelmét, Joao Victor, Maxsuell és Daniel Lima egyaránt gólt szerzett, mellettük a csereként pályára lépő Kiss Bence duplázott.

„Ragyogóan játszottak a brazilok, egyénileg kiemelkedőt nyújtottak, sőt, taktikailag is. Nem csupán gólok fűződnek a nevükhöz, a letámadásban is főszerepet játszottak. Ez a teljesítmény az önbizalmuknak is jót tett, reméljük, így folytatják majd. Kiss Bence? Nagyszerű játékos, örülök, ha a pályán van, sokat segít a csapatnak.”

Korábban felvetődött, hogy a brazil játékosok nem beszélnek angolul, így nehézkes a kommunikáció, ám Szendrei Norbert szerint e téren is jobb már a helyzet.

„Szorgalmasan tanulják az angolt, de az argentin Fabricio Amato és a Costa Rica-i Joseth Peraza, illetve a szakmai stáb segítségével megoldjuk a kommunikációt. Az elején nem volt egyszerű, okozott némi problémát, hogy a pályán belül és kívül nem tudunk közvetlenül beszélni velük, de most már jobban állunk.”

Az idényt négyvédős szerkezetben kezdte a ZTE, de az elmúlt bajnokikon már három belső védővel játszott. Szendrei szerint egyre inkább összeszokik a hátsó alakzat, így stabilabb lesz az együttes, amely szombaton Nyíregyházán lép pályára.

„Bíztam benne, hogy megverjük a Kazincbarcikát, jót tenne a lelkünknek, ha a válogatott szünet előtt a Spartacust is legyőznénk, de tudjuk, kemény kihívás lesz Nyíregyházán sok szurkoló előtt futballozni. A hétvégén öt-nullára nyertünk, de két lábbal a földön maradunk, megpróbálunk a Szpari ellen is jó teljesítményt nyújtani, és három ponttal hazatérni.”

LABDARÚGÓ NB I

8. FORDULÓ

Szeptember 26., péntek

Újpest FC–Nyíregyháza Spartacus FC 2–2

Szeptember 27., szombat

Zalaegerszegi TE FC–Kolorcity Kazincbarcika SC 5–0

Diósgyőri VTK–Debreceni VSC 0–0

Paksi FC–Puskás Akadémia 3–2

Szeptember 28., vasárnap

MTK Budapest–Kisvárda Master Good 4–0

ETO FC–Ferencvárosi TC 0–2

9. FORDULÓ

Október 3., péntek

20.00: Kolorcity Kazincbarcika SC–MTK Budapest (Tv: M4 Sport)

Október 4., szombat

14.15: Nyíregyháza Spartacus FC–Zalaegerszegi TE FC (Tv: M4 Sport+)

17.00: Puskás Akadémia–Újpest FC (Tv: M4 Sport)

19.30: Debreceni VSC–ETO FC (Tv: M4 Sport)

Október 5., vasárnap

16.30: Ferencvárosi TC–Paksi FC (Tv: M4 Sport)

19.00: Kisvárda Master Good–Diósgyőri VTK (Tv: M4 Sport)

AZ ÁLLÁS M Gy D V L–K Gk P 1. Paksi FC 8 5 3 – 22–12 +10 18 2. Ferencvárosi TC 7 4 2 1 16– 6 +10 14 3. Debreceni VSC 8 4 2 2 11–10 +1 14 4. MTK Budapest 8 4 1 3 17–13 +4 13 5. ETO FC 7 3 3 1 15– 9 +6 12 6. Puskás Akadémia 8 3 1 4 12–15 –3 10 7. Kisvárda 7 3 1 3 7–13 –6 10 8. Újpest FC 8 2 2 4 12–12 0 8 9. Diósgyőri VTK 8 1 5 2 12–16 –4 8 10. Zalaegerszegi TE 8 1 4 3 15–15 0 7 11. Nyíregyháza 8 1 3 4 10–17 –7 6 12. Kazincbarcika 7 1 1 5 6–17 –11 4

Az 5. fordulóból a Kazincbarcika–ETO FC és a Kisvárda–FTC mérkőzést december 3-ra halasztották.