Dobogó az NB I-ben, világbajnokság a válogatottal? – Vitális Milán-interjú
BOBORY BALÁZS
SZABÓKY ZSOLT
2025.09.29. 12:09
videó
ETO FC
Vitális Milán
A magyar válogatott és az ETO FC középpályása, Vitális Milán videós interjúban mesélt életútjáról, céljairól a Nemzeti Sportnak.
Tegnap, 11:23
„Ha nem játszom, nem vagyok boldog” – interjú az ETO középpályásával, Vitális Milánnal
Nyíregyházáról indult, de Győrben, saját nevelésű játékosként lett meghatározó futballista, majd 23 évesen bemutatkozhatott a magyar válogatottban is.
videó
ETO FC
Vitális Milán
