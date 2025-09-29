Nemzeti Sportrádió

Dobogó az NB I-ben, világbajnokság a válogatottal? – Vitális Milán-interjú

Vágólapra másolva!
2025.09.29. 12:09
Címkék
videó ETO FC Vitális Milán
A magyar válogatott és az ETO FC középpályása, Vitális Milán videós interjúban mesélt életútjáról, céljairól a Nemzeti Sportnak.

 

Képes Sport
Tegnap, 11:23

„Ha nem játszom, nem vagyok boldog” – interjú az ETO középpályásával, Vitális Milánnal

Nyíregyházáról indult, de Győrben, saját nevelésű játékosként lett meghatározó futballista, majd 23 évesen bemutatkozhatott a magyar válogatottban is.


 

 

videó ETO FC Vitális Milán
Legfrissebb hírek

Borbély Balázs: Megérdemelten nyert a Ferencváros, jobb volt

Labdarúgó NB I
14 órája

Már nem veretlen az ETO, a Ferencváros nyerte meg a rangadót

Labdarúgó NB I
16 órája

„Ha nem játszom, nem vagyok boldog” – interjú az ETO középpályásával, Vitális Milánnal

Képes Sport
Tegnap, 11:23

Már most aranyrangadó lehet a győriek és a ferencvárosiak meccse

Labdarúgó NB I
Tegnap, 7:04

Szerződést hosszabbított az ETO FC sportigazgatója

Labdarúgó NB I
2025.09.24. 11:06

Három hónappal a kinevezése után távozott a Magyar Kupa-győztes edzője

Labdarúgó NB I
2025.09.23. 14:45

Tíz éve állított fel négy Guinness-rekordot egy meccsen Lewandowski

Német labdarúgás
2025.09.22. 12:29

Hárman is távoztak az ETO-tól, ketten kölcsönbe

Labdarúgó NB I
2025.09.20. 09:44
Ezek is érdekelhetik