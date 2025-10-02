Polgár Kristóf úgy érzi, a masszív védekezés vezethet sikerre a Kazincbarcikánál

Az NB I újonca, a Kazincbarcika a múlt héten 5–0-ra kikapott a ZTE Arénában, pénteken pedig azt az MTK-t fogadja. A fővárosi kék-fehérek az előző négy tétmeccsüket megnyerték, legutóbb 4–0-ra győzték le a Kisvárdát.

„Egy-két napig még benne volt a fejekben ez a súlyos vereség, nem volt egyszerű feldolgozni, de tudtuk, hogy jön a következő meccs, nincs sok időnk ezen merengeni – mondta Polgár Kristóf, a Kazincbarcika védője. – A szakmai stáb elemezte a részleteket, visszanéztük a felvételeket, igyekszünk kijavítani a hibákat. Próbálunk előre nézni és a pénteki MTK elleni összecsapásra koncentrálni, s tudjuk, hogy nem lesz könnyű a remek formában lévő csapat ellen. A ZTE elleni mérkőzést leszámítva eddig masszívan védekeztünk, ehhez kell visszatalálnunk. A saját teljesítményem? Az idény elején volt egy sérülésem, ami miatt kimaradt a felkészülés, kellett egy-két meccs, hogy visszanyerjem a formám, egyre jobban érzem magam.”

Polgár Kristóf megfordult az MTK utánpótlásában, majd Liverpoolba került, és onnan hazatérve szerepelt a Haladásban, Diósgyőrben, Gyirmóton, jelenleg pedig a Kazincbarcika játékosa.

„Nagyon szerettem az MTK-ban játszani, akkor még Agárdon volt az akadémia, két és fél évet töltöttem el ott. Remek időszak volt a pályafutásomban, sokat köszönhetek a klubnak, ráadásul onnan kerültem a Liverpoolhoz. Közel három évet töltöttem az angol klub utánpótlásában, minden gyerek ilyen lehetőségről álmodik. Sajnos, nem kezdődött jól, elszakadt a keresztszalagom, s ráment egy év a felépülésre. Nehéz volt visszatérni, ráadásul sok konkurenciát kaptam a posztomra, említhetném a Real Madridban játszó Trent Alexander-Arnoldot. Habár fiatalabb, mint én, már akkor is a négy-öt évnél idősebbeknél játszott, látszott, hogy nagy jövő előtt áll. Tizenhat évesen szerepelt az U21-ben, ami sokat sejtetett… Kettős érzések vannak bennem azzal az időszakkal kapcsolatban, jó volt átélni, de sajnálom, hogy nem lett belőle több. Sajnos a sérülés keresztülhúzta a számításaimat. Hazatérve hullámzó volt minden klubnál az elöltött időszakom, mindenhol voltak jó és rossz periódusok, de összességében valamennyi volt csapatomra szépen gondolok vissza.”

A Kazincbarcika négy ponttal az utolsó helyen áll, de mutat biztató jeleket, elég csak az Újpest legyőzésére gondolni.

„Megértem, hogy sokan azt gondolták, mi biztos kiesők leszünk, de szeretnénk a vélekedésre rácáfolni. Osztályváltás után mindig nehéz, ráadásul újraépült a csapat, idő kell, de a vezetőség és a stáb részéről is megvan a türelem. Bízom benne, hogy egyre jobb formában futballozunk majd, még akkor is, ha sajnos lehetnek olyan kirívó meccsek, mint a ZTE elleni. Az mutatja meg egy csapat erejét, hogy egy-egy ilyen vereségből miként tud felegyenesedni.”

LABDARÚGÓ NB I

9. FORDULÓ

20.00: Kolorcity Kazincbarcika SC–MTK Budapest, Mezőkövesd (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!