Lengyel sajtóhír: Pululu az erősebb bajnokságba készülő Varga Barnabás helyére érkezhet az FTC-be

A napokban lengyelországi forrás alapján már beszámoltunk arról, hogy a Jagiellonia elnöke, Ziemowit Deptula egy interjúban megerősítette: a Ferencvárostól is kaptak ajánlatot az angolai-kongói csatáráért, a 26 éves Afimico Pululuért, aki a Konferencialiga előző kiírásában nyolc góllal gólkirály lett, és aki nem először került képbe az FTC-nél.

Az említett Weszlo legfrissebb cikke szerint a labdarúgót szintén szerződtetni kívánó Lech Poznan nem tud versenyezni a Ferencváros ajánlatával, amely állítólag bónuszok nélkül 850 ezer eurós fizetést tartalmaz. (Érdemes jelezni, hogy az FTC ügyeire rálátó Üllői129 portál már a korábbi hírekben megjelenő, az említett összegnél alacsonyabb fizetésre is azt írta, hogy nem igaz.)

A Weszlo szerint Pululu eredetileg szívesen igazolt volna a Lechbe, csakhogy időközben befutott az FTC ajánlata, amely az anyagiakon túl szakmai szempontból is vonzóbb – az Európa-liga-szereplés garantálva van, és még a BL-ligaszakaszba jutás kiharcolása sem reménytelen.

A lengyel portál a történetbe beleszőtte azt is, hogy Pululura nem kisebb feladat várna a Fradinál, mint Varga Barnabás pótlása; a Weszlo szerint Varga szívesen kipróbálná magát a magyarnál erősebb bajnokságban, és életkoránál fogva erre az utolsó esélyei egyike nyílna most.

A Nemzeti Sport úgy tudja, hogy a két ügylet nem függ össze: Pululu akkor is érkezhet, ha Varga marad.

Varga esetleges távozásáról menedzsere, Paunoch Péter néhány napja – amikor még olasz klubokkal (Cagliari, Cremonese, Udinese, Napoli), illetve az arab emírségekbeli Al-Dzsazírával boronálták össze a Ferencváros első számú csatárát – azt nyilatkozta, hogy konkrétumokról egyelőre nem lehet beszélni; ehhez az őt megkereső M4 Sport hozzátette az ulloi129.hu információját, mely szerint „az biztos, hogy a Fradi senkinek sem ajánlotta be a kétszeres NB I-es gólkirályt”.

Pululu az előző idényben összesen 53 tétmeccsen lépett pályára a bialystoki bajnokcsapat színeiben, s 21 gólja mellett 4 gólpasszt is kiosztott. A labdarúgó az FC Basel nevelése, amellyel 2019-ben Svájci Kupát nyert, majd a Greuther Fürth érintésével került a lengyel klubba 2023-ban.