Kovács Patrik nem duzzogott, inkább edzett

2025.08.30. 12:23
Kovács Patrik úgy érzi, csapatával, az MTK-val jó teljesítményt nyújt majd az Újpest ellen (Fotó: Árvai Károly)
Az Újpest idegenbeli győzelemmel, az MTK Budapest két hazai vereséggel készül a fővárosi csapatok szombati ütközetére.

Nem keresne felelőst – ezt az MTK Budapest húszéves védője, Kovács Patrik mondta lapunknak, aki ötvenedik élvonalbeli mérkőzését játszhatja szombat este Újpesten. Kérdés, pályára lép-e, hiszen a Ferencváros (1–1) és a DVTK (5–0) elleni bajnokit végigjátszotta, Debrecenben a 73. percben cserélték le (ott kikapott az MTK 1–0-ra). Majd jött az ETO FC elleni 2–7, azon a meccsen a szünetben hívta le a pályáról Horváth Dávid vezetőedző, a Paks ellen (2–3) pedig már nem kapott szerepet.

„ A szünetben mondta az edzőnk, hogy nem volt megfelelő a teljesítményünk – mondta Kovács Patrik. – Sajnos nem lepett meg, mert én is így éreztem. Ezek után az sem volt váratlan, hogy a következő fordulóban csak a pálya széléről szurkoltam a többieknek. Onnan is nehéz volt megélni, hogy pont nélkül maradtunk, pedig kétgólos hátrányból felálltunk, kettő kettő után nyerhettünk volna. Két tizenegyest ítéltek ellenünk, bosszantó vereséget szenvedtünk.”  

A futballista elmondta, az ETO elleni 2–7 után megpróbáltak összezárni, öltözőn belül megoldani a gondokat. Igyekeztek gyorsan túllépni a kudarcon, s a közösség abban maradt, hogy a csapat vesztette el a mérkőzést, ennek megfelelően csak egységes csapatként lehetnek újra sikeresek. A Paks elleni összecsapás sokkal biztatóbb volt, a vereség ellenére az MTK játékban előrelépett.

„ Nincsenek bérelt helyek a kezdőben – mondta a védő –, így nem lehet tudni, hogy Újpesten ki lesz ott a kezdőcsapatban. Hogy őszinte legyek, a győriek elleni első félidő után én is kivettem volna magam a kezdőből, nem duzzogtam, nem vagyok megsértődve, inkább próbáltam mindennap keményen dolgozni, hogy ha visszakerülök, jó teljesítménnyel tudjam segíteni a csapatot. Ahogy láttam, mindenki így volt ezzel: dolgozni kell, sőt ezek szerint még több kell, és akkor csapatként kijövünk ebből a helyzetből.”

Kovács Patrik szerint ez a hét már sokkal jobb hangulatban telt, mint az előző. A kék-fehérek úgy érzik, az ETO nyilván jobban játszott aznap, de nincs ekkora különbség a két csapat játékereje között, azon a vasárnapon nekik semmi sem sikerült.

Két hazai vereség után javított az Újpest – két hazai vereség után javítana az MTK Budapest is, amely márciusban 5–1-re nyert a Megyeri úton, de most talán a döntetlennel is elégedett lenne. A ZTE otthonában elért 4–1 után bizakodnak a lilák, de a kék-fehérekkel mindig meggyűlik a bajuk…
NS-TIPP: SOMOGYI Zsolt

S jön az Újpest. A lila-fehérek a Szusza-stadionban kikaptak a Pakstól (1–2) és a Kisvárdától (0–1), de a két hazai vereségre ragyogóan reagáltak, 4–1-re nyertek Zalaegerszegen. Intő jel Damir Krznar csapatának: március első napján az MTK Budapest 5–1-re nyert a Megyeri úton.

„Nos, arra biztosan nem lehet alapozni – tiltakozott Kovács Patrik. – Régi igazság, hogy minden mérkőzés más, ám azóta az Újpest átalakult, valamennyire a mi csapatunk is, szóval az akkori győzelem tényétől nem nyerünk szombat este is. Nem volt téma az a mérkőzés, ez most más lesz. Az Újpest megerősödött, de mi sokkal többre vagyunk képesek, mint amennyit az előző hetekben mutattunk. Az önbizalmunknak jót tenne egy kapott gól nélkül záruló bajnoki, a győzelem pedig lendületet adna. Jók leszünk Újpesten!” 

6. FORDULÓ
Augusztus 29., péntek
Paksi FC–Kolorcity Kazincbarcika SC 3–0
Augusztus 30., szombat
14.45: Zalaegerszegi TE FC–Kisvárda Master Good (Tv: M4 Sport+) 
17.00: Diósgyőri VTK–Puskás Akadémia (Tv: M4 Sport) 
19.30: Újpest FC–MTK Budapest (Tv: M4 Sport) 
Augusztus 31., vasárnap
17.30: ETO FC–Nyíregyháza Spartacus FC (Tv: M4 Sport) 
20.00: Debreceni VSC–Ferencvárosi TC (Tv: M4 Sport) 

   
AZ ÁLLÁSMGyDVL–KGkP
1. Paksi FC64218–9+914
2. Debreceni VSC531110–7+310
3. Puskás Akadémia5329–909
4. Ferencvárosi TC42119–4+57
5. Újpest FC52129–6+37
6. Kisvárda42115–7–27
7. ETO FC Győr41312–7+56
8. Diósgyőri VTK51229–13–45
9. MTK Budapest511310–12–24
10. Nyíregyháza Spartacus51137–13–64
11. Zalaegerszegi TE5419–12–34
12. Kazincbarcika5144–12–81

 

 

