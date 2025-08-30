Kovács Patrik nem duzzogott, inkább edzett

Nem keresne felelőst – ezt az MTK Budapest húszéves védője, Kovács Patrik mondta lapunknak, aki ötvenedik élvonalbeli mérkőzését játszhatja szombat este Újpesten. Kérdés, pályára lép-e, hiszen a Ferencváros (1–1) és a DVTK (5–0) elleni bajnokit végigjátszotta, Debrecenben a 73. percben cserélték le (ott kikapott az MTK 1–0-ra). Majd jött az ETO FC elleni 2–7, azon a meccsen a szünetben hívta le a pályáról Horváth Dávid vezetőedző, a Paks ellen (2–3) pedig már nem kapott szerepet.

„ A szünetben mondta az edzőnk, hogy nem volt megfelelő a teljesítményünk – mondta Kovács Patrik. – Sajnos nem lepett meg, mert én is így éreztem. Ezek után az sem volt váratlan, hogy a következő fordulóban csak a pálya széléről szurkoltam a többieknek. Onnan is nehéz volt megélni, hogy pont nélkül maradtunk, pedig kétgólos hátrányból felálltunk, kettő kettő után nyerhettünk volna. Két tizenegyest ítéltek ellenünk, bosszantó vereséget szenvedtünk.”

A futballista elmondta, az ETO elleni 2–7 után megpróbáltak összezárni, öltözőn belül megoldani a gondokat. Igyekeztek gyorsan túllépni a kudarcon, s a közösség abban maradt, hogy a csapat vesztette el a mérkőzést, ennek megfelelően csak egységes csapatként lehetnek újra sikeresek. A Paks elleni összecsapás sokkal biztatóbb volt, a vereség ellenére az MTK játékban előrelépett.

„ Nincsenek bérelt helyek a kezdőben – mondta a védő –, így nem lehet tudni, hogy Újpesten ki lesz ott a kezdőcsapatban. Hogy őszinte legyek, a győriek elleni első félidő után én is kivettem volna magam a kezdőből, nem duzzogtam, nem vagyok megsértődve, inkább próbáltam mindennap keményen dolgozni, hogy ha visszakerülök, jó teljesítménnyel tudjam segíteni a csapatot. Ahogy láttam, mindenki így volt ezzel: dolgozni kell, sőt ezek szerint még több kell, és akkor csapatként kijövünk ebből a helyzetből.”

Kovács Patrik szerint ez a hét már sokkal jobb hangulatban telt, mint az előző. A kék-fehérek úgy érzik, az ETO nyilván jobban játszott aznap, de nincs ekkora különbség a két csapat játékereje között, azon a vasárnapon nekik semmi sem sikerült.

Két hazai vereség után javított az Újpest – két hazai vereség után javítana az MTK Budapest is, amely márciusban 5–1-re nyert a Megyeri úton, de most talán a döntetlennel is elégedett lenne. A ZTE otthonában elért 4–1 után bizakodnak a lilák, de a kék-fehérekkel mindig meggyűlik a bajuk… NS-TIPP: SOMOGYI Zsolt

S jön az Újpest. A lila-fehérek a Szusza-stadionban kikaptak a Pakstól (1–2) és a Kisvárdától (0–1), de a két hazai vereségre ragyogóan reagáltak, 4–1-re nyertek Zalaegerszegen. Intő jel Damir Krznar csapatának: március első napján az MTK Budapest 5–1-re nyert a Megyeri úton.

„Nos, arra biztosan nem lehet alapozni – tiltakozott Kovács Patrik. – Régi igazság, hogy minden mérkőzés más, ám azóta az Újpest átalakult, valamennyire a mi csapatunk is, szóval az akkori győzelem tényétől nem nyerünk szombat este is. Nem volt téma az a mérkőzés, ez most más lesz. Az Újpest megerősödött, de mi sokkal többre vagyunk képesek, mint amennyit az előző hetekben mutattunk. Az önbizalmunknak jót tenne egy kapott gól nélkül záruló bajnoki, a győzelem pedig lendületet adna. Jók leszünk Újpesten!”

6. FORDULÓ

Augusztus 29., péntek

Paksi FC–Kolorcity Kazincbarcika SC 3–0

Augusztus 30., szombat

14.45: Zalaegerszegi TE FC–Kisvárda Master Good (Tv: M4 Sport+)

17.00: Diósgyőri VTK–Puskás Akadémia (Tv: M4 Sport)

19.30: Újpest FC–MTK Budapest (Tv: M4 Sport)

Augusztus 31., vasárnap

17.30: ETO FC–Nyíregyháza Spartacus FC (Tv: M4 Sport)

20.00: Debreceni VSC–Ferencvárosi TC (Tv: M4 Sport)