Kórházba került a Fradi-legenda, az intenzív osztályon kezelik

A korábbi labdarúgó fia, Mucha Bálint a Borsnak elmondta, az FTC-ben 252 tétmérkőzésen 35 gólt szerző édesapja balszerencsésen elesett, megütötte a lábát és a csuklóját, utóbbi csúnyán bedagadt, s vérmérgezést gyanítanak nála.

„Szepszis a kórisme, vérmérgezés gyanúja áll fenn, egyfajta baktériummal fertőződhetett meg a szervezete – nyilatkozta Mucha Bálint. – Ez főként azért veszélyes, mert korábban csípőprotézis-műtéten esett át, és azt a területet is veszélyeztetheti a szepszis. Az Uzsoki Utcai Kórház orvosi és ápolói személyzete nagy odafigyeléssel viseli a gondját, mivel egyelőre nem tud felkelni az ágyából. Szerencsére a szervezete jól reagál az alkalmazott antibiotikum-kúrára, ezért bízom mihamarabbi felépülésében. Pénteken reggel kilenckor beszéltem a kórházzal, van esély rá, hogy délután az intenzívről átkerül egy másik osztályra.”

A 73 éves Mucha József Dorogon szerepelt először a felnőttek között labdarúgó-pályafutása során, majd 1970-től 11 éven át futballozott a Ferencvárosban, míg karrierje utolsó két évében a belga KSV Waregemet erősítette. Az egykori középpályás két bajnoki címet nyert, négy MNK-győzelmet ünnepelhetett, illetve 1975-ben KEK-döntőt játszhatott a Dinamo Kijev ellen, az UEFA-kupában pedig az elődöntőig jutott a Fradival a 1971–72-es idényben. Később a klubnál az utánpótlásban dolgozott, majd Nyilasi Tibor pályaedzője lett, de 1996-ban és 1999-ben megbízott vezetőedzőként is ült a kispadon.