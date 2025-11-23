A hajrában mentett meg egy pontot a Kövesd a KTE ellen

LABDARÚGÓ NB II

14. FORDULÓ

MEZŐKÖVESD ZSÓRY–KECSKEMÉTI TE 1–1 (0–1)

Mezőkövesd, Városi Stadion, 400 néző. Vezette: Takács Ákos (László István Sándor, Vrbovszki Pál)

MEZŐKÖVESD: Deczki – Csirmaz, Csörgő, Keresztes B., Vajda S. – Zachán (Lőrinczy, 76.) – Pintér Á. (Varjas Z., 69.), Vidnyánszky, Bertus (Zvekanov, 87.), Vörös (Kovalenko, 69.) – Szalai J. Vezetőedző: Csertői Aurél

KECSKEMÉT: Varga B. – Győrfi (Derekas, 86.), Szabó A. (Bocskay, 82.), Belényesi, Debreceni Á., Bolgár – Haris – Banó-Szabó (Eördögh, 75.), Kovács B., Merényi (Czékus, a szünetben) – Pálinkás (Farkas B-., 87.). Vezetőedző: Tímár Krisztián

Gólszerző: Varjas Z. (85.), ill. Banó-Szabó (44.)

MESTERMÉRLEG

Csertői Aurél: – Végig nagyon brusztolós meccs volt, hullámzó játékkal, hullámzó teljesítménnyel. Az ellenfélnek és nekünk is voltak lehetőségeink, reális eredmény született. Masszív csapat a Kecskemét, de az utolsó negyedórában föléjük kerekedtünk, a frissítések, a cserék jót tettek a csapatunknak, de ez összességében egy ikszes mérkőzés volt.

Tímár Krisztián: – Ez egy küzdelmes, jó színvonalú mérkőzés volt, a nagy hidegben. Mindkét csapat győzelemre játszott, és a mérkőzés nagy részében mi irányítottunk, annak ellenére, hogy hazai csapatnak is volt egy-egy lehetősége. Sajnos, volt egy a mecset befolyásoló játékvezetői ítélet, nem kaptunk meg egy tizenegyest, Czékus esése után, és ezt követően a játékosaim vehemensebbek lettek, sok volt a sárga lap. Az ellenfél edzője jól változtatott, az utolsó tíz perc az övék volt, mi nem tudtunk megújulni, a hajrában nem a mi akartunk érvényesült. Sajnálom, hogy nem sikerült nyerni, a rivális otthonában az egy pont nem rossz, igaz, úgy, hogy mi vezettünk, és a végén kaptunk gólt, nem is jó.

Ha kellett, a kecskeméti Kovács Barnabás (11) keményen odalépett a kövesdi támadóknak (Fotó: Csendes Szonja/Mezőkövesd)



ÖSSZEFOGLALÓ

Az élcsapatok rangadójának elején a vendégek ragadták magukhoz a kezdeményezést, és az első félidőben ebből nem is engedtek. A hazaiak a labdaszerzések után gyors támadásokkal próbáltak a kecskeméti kapu elé kerülni, és ez néhányszor sikerült is nekik, ám amikor kellett, Varga Bence kapus jó védéseket mutatott be. A lila-fehérek mezőnyfölénye az első félidő hajrájában érett góllá, ekkor Banó-Szabó Bence talált a kapuba (0–1). A látottak alapján a játékrész végén megérdemelten állt jobban a KTE.

A fehér mezes kövesdieknek a hajrában jött össze az egyenlítés (Fotó: Csendes Szonja/Mezőkövesd)

A meccs második félidejében agilisabban játszott a Mezőkövesd, de a vendégek sem tettek le arról, hogy újabb gólt szerezzenek. Nyitott volt a találkozó, nagy csata dúlt a pályán, helyzetek itt is, ott is adódtak, de a kapusok és a védők többnyire jól dolgoztak. A mérkőzés hajrájában nagyobb nyomást fejtettek ki a gólszerzés érdekében a kövesdiek, és a 85. percben egy szöglet után a csereként beállt Varjas Zoltán révén be is találtak (1–1). Az ezt követő időszak is izgalmasan telt, a hosszabbításban akár a második gólt is megszerezhette volna a hazai együttes, de Varjas Zoltán nagy helyzete kimaradt, így maradt a döntetlen.

PERCRŐL PERCRE

