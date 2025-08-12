Katona Levente közel a Nyíregyházához – NS-info

Korábban már írtunk róla, hogy a Nyíregyháza Spartacus FC szerződtetné a Kecskeméti TE védőjét, de akkor még nem tudtak megállapodni a klubok.

Értesüléseink szerint előrelépés történt az ügyben, és Katona Levente szerződtetését hamarosan, akár már kedden bejelentheti a Szpari.

Katona Levente iránt a nyár elején a DVSC és az Újpest is érdeklődött.