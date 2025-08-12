Katona Levente közel a Nyíregyházához – NS-info

Korábban már írtunk róla, hogy a Nyíregyháza Spartacus FC szerződtetné a Kecskeméti TE védőjét, de akkor még nem tudtak megállapodni a klubok.
Értesüléseink szerint előrelépés történt az ügyben, és Katona Levente szerződtetését hamarosan, akár már kedden bejelentheti a Szpari.
Katona Levente iránt a nyár elején a DVSC és az Újpest is érdeklődött.
|AZ ÁLLÁS
M
Gy
D
V
L–K
P
|1. Ferencváros
3
2
1
–
8–2
7
|2. Paksi FC
3
2
1
–
10–5
7
|3. Debrecen
3
2
1
–
6–4
7
|4. Puskás Akadémia
3
2
–
1
6–5
6
|5. MTK
3
1
1
1
6–2
4
|6. Újpest
3
1
1
1
5–4
4
|7. Kisvárda
3
1
1
1
4–7
4
|8. Zalaegerszeg
3
–
3
–
6–6
3
|9. ETO FC
3
–
3
–
5–5
3
|10. Nyíregyháza
3
–
1
2
4–8
1
|11. Diósgyőr
3
–
1
2
3–10
1
|12. Kazincbarcika
3
–
–
3
2–7
0