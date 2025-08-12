Sportrádió

Katona Levente közel a Nyíregyházához – NS-info

2025.08.12. 12:45
Katona Levente (Fotó: Kovács Péter)
A Nemzeti Sport keddi értesülései szerint megszületett az egyezség, Katona Levente (Kecskeméti TE) a Nyíregyháza Spartacus labdarúgója lehet.

Korábban már írtunk róla, hogy a Nyíregyháza Spartacus FC szerződtetné a Kecskeméti TE védőjét, de akkor még nem tudtak megállapodni a klubok. 

Értesüléseink szerint előrelépés történt az ügyben, és Katona Levente szerződtetését hamarosan, akár már kedden bejelentheti a Szpari.

Katona Levente iránt a nyár elején a DVSC és az Újpest is érdeklődött.

   
AZ ÁLLÁS

M

Gy

D

V

L–K

P

  1. Ferencváros

3

2

1

8–2

7

  2. Paksi FC

3

2

1

10–5

7

  3. Debrecen

3

2

1

6–4

7

  4. Puskás Akadémia

3

2

1

6–5

6

  5. MTK

3

1

1

1

6–2

4

  6. Újpest

3

1

1

1

5–4

4

  7. Kisvárda

3

1

1

1

4–7

4

  8. Zalaegerszeg

3

3

6–6

3

  9. ETO FC

3

3

5–5

3

10. Nyíregyháza

3

1

2

4–8

1

11. Diósgyőr

3

1

2

3–10

1

12. Kazincbarcika

3

3

2–7

0

 

 

Ezek is érdekelhetik