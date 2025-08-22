Nemzeti Sportrádió

Hornyák Zsolt: Az egyenlítés után bíztam a győzelemben

2025.08.22. 22:42
Hornyák Zsolt sokáig hitt csapata győzelmében (Fotó: Török Attila)
Mindkét játékrész végén betalált, így megérdemelten győzött Felcsúton a Debrecen a labdarúgó NB I 5. fordulójának nyitányán. A találkozó után Sergio Navarro, a vendégek mestere szerint az első negyvenöt perc volt a csapat eddigi legjobb félideje, míg Hornyák Zsolt, a Puskás Akadémia vezetőedzője az egyenlítés után hitt abban, hogy együttese otthon tartja a három pontot.

„Nagyon örülök annak, ahogy ma játszott a csapatom, hiszen a bajnokság egyik legjobbja ellen nyertünk – kezdte Sergio Navarro a találkozó utáni értékelését. – Az első félidőben látszott a fejlődésünk, mivel a múlt heti mérkőzésünk első félidejére azt mondtam, az volt a legjobb, most azt mondom, hogy ez. A második félidőben egyenlített a Puskás, de nem adtuk fel, meccsben maradtunk, és győztünk.”


 

„Döntetlennél úgy éreztem, hogy megnyerhetjük a meccset – árulta el Hornyák Zsolt. – A végén egy szerencsés góllal megszerezték a vezetést, sőt egy fejessel a harmadik gólt is. Egy egynél is úgy cseréltünk, hogy nyerni szerettünk volna. Nem voltam elégedett a párharcokkal, és a helyzetkihasználással sem. Lukács Dániel hozta, amit kell, de várjuk a többieket. Az látszik, hogy ha nincs Duarte, akkor nagy a baj.”

NB I
5. FORDULÓ
Puskás Akadémia FC–Debreceni VSC 1–3 (Lukács D. 61., ill. Dzsudzsák 45., Szűcs T. 86., Kulbacsuk 90+1.) 
Felcsút, Pancho Aréna, 1200 néző. V: Zierkelbach

 

