„Egyből kinéztem apukámra, láttam, nagyon büszke” – Horváth Kevin első gólját lőtte az élvonalban

PUSZTAI VIOLAPUSZTAI VIOLA
2025.08.11. 09:38
Horváth Kevin megszerezte az első gólját az NB I-ben (Fotó: Árvai Károly)
Újpest Horváth Kevin Paks labdarúgó NB I
Horváth Kevin megfogadta csapattársai tanácsát, és ennek is köszönhetően megszerezte első NB I-es gólját a Paksi FC Újpest elleni, 2–1-re megnyert bajnokiján. A 20 éves középpályással beszélgettünk a mérkőzés után.

„Először apukámék jutottak eszembe, egyből kinéztem rájuk, láttam, hogy nagyon büszkék. Én is az vagyok magamra, hogy végre meg tudtam szerezni az első gólomat” – mondta Horváth Kevin a távoli lövésből született bombájáról, amely vezetést eredményezett a Paksnak az Újpest ellen.

Videónkban bővebben is beszél a találatról, elárulja, a lefújást követően tudott-e néhány szót váltani az édesapjával, illetve összességében is értékeli a 2–1-re megnyert mérkőzést. Továbbá szóba kerül az is, hogy a lecserélésekor kicsit magára haragította az újpesti szurkolókat. 

Labdarúgó NB I
13 órája

Lenzsér fejese döntött – kikapott az Újpest a Pakstól a Megyeri úton

Bognár György csapata a Konferencialiga-selejtezőben elszenvedett vereség után javított. Az Újpest elszenvedte első vereségét.

LABDARÚGÓ NB I
3. FORDULÓ
Újpest FC–Paksi FC 1–2 (1–1)
Budapest, Szusza Ferenc Stadion, 8650 néző. Vezette: Berke
Gólszerző: Matko (43.), ill. Horváth Kevin (38.), Lenzsér (76.)

ONLINE KÖZVETÍTÉS ITT!

   
AZ ÁLLÁSMGyDVL–KGkP
  1. Ferencváros3218–2+67
  2. Paksi FC32110–5+57
  3. Debreceni VSC3216–4+27
  4. Puskás Akadémia3216–5+16
  5. MTK Budapest31116–2+44
  6. Újpest FC31115–4+14
  7. Kisvárda31114–7–34
  8. Zalaegerszeg336–603
  9. ETO FC Győr335–503
10. Nyíregyháza3124–8–41
11. Diósgyőri VTK3123–10–71
12. Kazincbarcika332–7–50

 

Újpest Horváth Kevin Paks labdarúgó NB I
