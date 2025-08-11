„Egyből kinéztem apukámra, láttam, nagyon büszke” – Horváth Kevin első gólját lőtte az élvonalban

„Először apukámék jutottak eszembe, egyből kinéztem rájuk, láttam, hogy nagyon büszkék. Én is az vagyok magamra, hogy végre meg tudtam szerezni az első gólomat” – mondta Horváth Kevin a távoli lövésből született bombájáról, amely vezetést eredményezett a Paksnak az Újpest ellen.
Videónkban bővebben is beszél a találatról, elárulja, a lefújást követően tudott-e néhány szót váltani az édesapjával, illetve összességében is értékeli a 2–1-re megnyert mérkőzést. Továbbá szóba kerül az is, hogy a lecserélésekor kicsit magára haragította az újpesti szurkolókat.
LABDARÚGÓ NB I
3. FORDULÓ
Újpest FC–Paksi FC 1–2 (1–1)
Budapest, Szusza Ferenc Stadion, 8650 néző. Vezette: Berke
Gólszerző: Matko (43.), ill. Horváth Kevin (38.), Lenzsér (76.)
|AZ ÁLLÁS
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Ferencváros
|3
|2
|1
|–
|8–2
|+6
|7
|2. Paksi FC
|3
|2
|1
|–
|10–5
|+5
|7
|3. Debreceni VSC
|3
|2
|1
|–
|6–4
|+2
|7
|4. Puskás Akadémia
|3
|2
|–
|1
|6–5
|+1
|6
|5. MTK Budapest
|3
|1
|1
|1
|6–2
|+4
|4
|6. Újpest FC
|3
|1
|1
|1
|5–4
|+1
|4
|7. Kisvárda
|3
|1
|1
|1
|4–7
|–3
|4
|8. Zalaegerszeg
|3
|–
|3
|–
|6–6
|0
|3
|9. ETO FC Győr
|3
|–
|3
|–
|5–5
|0
|3
|10. Nyíregyháza
|3
|–
|1
|2
|4–8
|–4
|1
|11. Diósgyőri VTK
|3
|–
|1
|2
|3–10
|–7
|1
|12. Kazincbarcika
|3
|–
|–
|3
|2–7
|–5
|0