A Groupama fantomja – Thury Gábor jegyzete

A 2–2-ES DÖNTETLENNEL végződő Ferencváros–Paks labdarúgó-mérkőzést követően a tolnaiak öt győzelemmel és négy döntetlennel állnak a tabella élén az élvonal kilencedik fordulója után. Továbbá tény, hogy Robbie Keane edzősége idején a két csapat négy egymást követő találkozójából csak egyet nyert meg az FTC, a Magyar Kupa-döntőt 11-esekkel elbukva kettőt elveszített, és a vidéki együttes a vesztett pontok tekintetében eggyel jobban áll.

Rögtön a Ferencváros előtt adódtak lehetőségek a Groupama Aréna 14 ezres, idénybeli nézőcsúcsát hozó mérkőzésen, némiképpen mégis váratlanul Pető Milán szerzett vezetést a vendégeknek. Noha a címvédő és a bronzérmes meccsén az igyekezet megvolt, a színvonal elmaradt a várttól – azt mondani sem kell, hogy a házigazda Varga Barnabás révén egyenlített, s talán az is kitalálható, fejesből. A legjobb magyar csatár 2023 júniusa óta tartozik a Ferencváros kötelékébe – éppen Paksról érkezett –, századik meccsén szerzett gólt. Más kérdés, nemcsak fejben, fejjel volt a pályán, hanem szövegben is…

A második játékrészben Mohammed Abu Fani beállásával megélénkült a Fradi játéka, de ez sem hozott minőségi változást, igaz viszont, hogy tapintani lehetett a feszültséget. Nem sokkal a vége előtt Alekszandar Pesics góljával eldőlni látszott a rangadó a hazaiak javára, ám a felugró Tóth Alex egy beívelést követően kézzel eltalálta Windecker József fejét, aki – a mondásra rácáfolva – sértettként értékesítette a 11-est, amivel kialakult a 2–2-es végeredmény.

Nem lehet azt mondani, hogy szalonremi született, ám ha egy mondatban kellene megfogalmazni, mit hozott a találkozó, inkább egy közmondás kívánkozik ide: vajúdtak a hegyek és egeret szültek.

A következtetés: a Ferencváros nem tudott közelebb kerülni a Pakshoz, ami a két edző vetélkedését illeti, Bognár György némiképpen túljárt Robbie Keane eszén. Hogy a bajnokságban döcög a Fradi szekere, mi sem bizonyítja jobban, hogy a bajnok már a harmadik döntetlenjét játszotta.

Ha a vendégek szemszögéből nézzük, a Paks a Groupama Aréna fantomja.

