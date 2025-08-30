Brazil centert igazolt a Zalaegerszeg – hivatalos

A ZTE a klub hivatalos oldalán közölte, hogy Daniel Lima náluk folytatja a pályafutását.

A 2004-es születésű támadó szülővárosában, az Atlético Goianiensében kezdte a karrierjét, a korosztályos gárdák után a felnőttek között is bemutatkozhatott. A brazil másodosztályban 56 mérkőzésen lépett pályára, ezeken négy gólig és egy gólpasszig jutott.

„Nagyon örülünk, hogy egy ilyen tehetséges játékos, mint Daniel Lima, együttesünkhöz csatlakozott. Mindössze húszéves, mégis Brazília egyik legígéretesebb csatárának tartják, és a benne rejlő lehetőség kétségtelen. Számunkra most az a legfontosabb, hogy minden támogatást és időt megadjunk neki, amire szüksége van ahhoz, hogy beilleszkedjen és megtalálja a helyét. Ha sikerül beverekednie magát a kezdőcsapatba és jó teljesítményt nyújtania, fényes jövő várhat rá. Bízunk benne, hogy képes lesz gyorsan alkalmazkodni, és bizonyítani, hogy a legmagasabb szinten is megállja a helyét” – nyilatkozta az új érkezőről Andrés Jornet, a ZTE sportért felelős elnöke.

A ZTE egyéves kölcsönszerződést kötött a brazil klubbal, a zalaegerszegieknek egy év múlva kivásárlási opciójuk lesz a futballista megszerzésére.

„Nagyon örülök, hogy itt lehetek, és már most otthon érzem magam. Nagy lelkesedéssel érkeztem, szeretném gólokkal és jó játékkal segíteni a csapatot, s mindent megtenni azért, hogy együtt sikeresek legyünk. Tudom, hogy ebben a bajnokságban kemény védőkkel kell majd szembenéznem, de szeretem a párharcokat. Szeretek üres területeket keresni, mélységből érkezni, megtartani a labdát, és a fejjátékban is igyekszem erős lenni. Fontos számomra a gyorsaságom és a mozgékonyságom, ezeket szeretném a pályán kamatoztatni. Nagyon várom, hogy megismerjem a szurkolókat, és hogy együtt élhessük át a közös élményeket. Ígérem, mindig azon leszek, hogy örömet szerezzek nekik a pályán” – nyilatkozta Daniel Lima.

Korábban saját forrásainkra hivatkozva megírtuk, hogy a ZTE 21 éves csatára, Németh Dániel elbúcsúzott a csapattól, és kölcsönben a Fehérvárhoz szerződik.

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS A ZALAEGERSZEGI TE FC-NÉL

Érkezők: Bakti Balázs (Puskás Akadémia FC, kölcsön után végleg), David López (Cedilllo David Jaret López, mexikói, Toluca – Mexikó), Zan Mauricio Lalovic (szlovén, NK Nafta – Szlovénia), Nagy Zsombor (MTK Budapest, szabadon igazolhatóként), Joao Victor (Joao Victor Vieira Ferreira Sousa, brazil, Ceará – Brazília), Bodnár Gergő (Vasas, szabadon igazolhatóként), Daniel Lima (brazil, Atlético Goianiense – Brazília)

Kölcsönbe érkezők: Fabricio Amato (argentin, Estudiantes de La Plata – Argentína, legutóbb kölcsönben: Independiente Rivadavia – Argentína), Krajcsovics Ábel (Bp. Honvéd, ismét kölcsön), Maxsuell Alegria (Maxsuell Alexandre Alves Soares, brazil, Nova Iguacu – Brazília), Joseth Peraza (Costa Rica-i, AD San Carlos – Costa Rica), Skribek Alen (Paksi FC)

Kölcsönből visszatértek: Huszti András (Videoton FC Fehérvár), Klausz Milán (NK Nafta – Szlovénia), Papp Csongor (Szentlőrinc), Senkó Zsombor (NK Nafta – Szlovénia)

Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek: Wolf Gergő

Kiszemeltek: Daniel Lima (brazil, Atlético Goianiense – Brazília)

Távozók: Marko Cubrilo (bosnyák, Radnik Bijeljina – Bosznia-Hercegovina), Anderson Esiti (nigériai, Diósgyőri VTK, szabadon igazolhatóként), Sztefanosz Evangelu (görög, Nyíregyháza Spartacus, szabadon igazolhatóként), Jack Ipalibo (nigériai, Torreense – Portugália, szabadon igazolhatóként), Medgyes Sinan (magyar-szlovák, Kisvárda, szabadon igazolhatóként), Bojan Szankovics (szerb-horvát, Nyíregyháza Spartacus, szabadon igazolhatóként), Olekszandr Szafronov (ukrán, Unirea Slobozia – Románia, szabadon igazolhatóként), Szalay Szabolcs (FK Csíkszereda – Románia, legutóbb kölcsönben NK Nafta – Szlovénia), Sajbán Máté (Diósgyőri VTK, szabadon igazolhatóként)

Kölcsönbe távozók: Németh Ervin (NK Nafta – Szlovénia), Németh Dániel (Videoton FC Fehérvár)

Kölcsönből visszatért klubjához: Almási László (szlovákiai, Baník Ostrava – Csehország)

Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: Yohan Croizet (Diósgyőr), Dénes Vilmos (KV Kortrijk – Belgium), Huszti András