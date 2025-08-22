Nemzeti Sportrádió

Belga ajánlat Dénes Vilmosért, a ZTE visszautasította – sajtóhír

2025.08.22. 14:21
Akrobatikus mozdulat Dénes Vilmostól az FTC elleni tavaszi bajnoki meccsen (Fotó: Szabó Miklós)
ZTE Dénes Vilmos Kortrijk magyar átigazolás
A belga második ligás Kortrijk egyelőre hiába dolgozik Dénes Vilmos szerződtetésén, a fiatal labdarúgó magyar klubja, a ZTE nem fogadta el az ajánlatot.

A belga érintettségű átigazolási ügyekben utazó Sacha Tavolieri biztos forrásra hivatkozva állítja, hogy a Kortrijk érdeklődik Dénes Vilmos iránt.

A szakújságíró tudni véli, hogy a Kortrijk 650 ezer eurót, bónuszokat és továbbértékesítési részesedést kínált a ZTE-nek, de a zalai klub visszautasította az ajánlatot.

A Kortrijk a legutóbbi idényben kiesett a belga élvonalból, a másodosztály 2025–26-os kiírását két győzelemmel kezdte.

A 20 éves szélső a Puskás Akadémiától 2019-ben Csákvárra került, majd a Fehérvár II és a Siófok érintésével tavaly igazolt a ZTE-hez, amely a közelmúltban 2027-ig meghosszabbította a szerződését.

Néhány nappal ezelőtt a játékos a Nemzeti Sportnak adott interjúban az esetleges külföldi szerződéséről is beszélt:

Labdarúgó NB I
2025.08.14. 15:11

Dénes Vilmos a szintlépés előtt a ZTE-nél fejlődne tovább

Dénes Vilmosnak többet kell védekeznie, de úgy érzi, az új feladatkörében is „tud villanni” a szélső.

„Elég magasra lőtték be a piaci áramat, amit a nyáron egyik érdeklődő klub sem akart kifizetni, ám úgy kalkulálnak, akár már a télen, de legkésőbb jövő nyáron olyan ajánlat futhat be értem, amit remélnek. Elsősorban az amerikai piacot célozták meg, azt mondják, a stílusom alapján az MLS-ben tudnának elképzelni. Szerintem is remek lenne a tengerentúli lehetőség, úgyhogy »csupán« annyi a feladatom, hogy jól játsszak, gólokat szerezzek és gólpasszokat adjak.”

 

