Belga ajánlat Dénes Vilmosért, a ZTE visszautasította – sajtóhír

A belga érintettségű átigazolási ügyekben utazó Sacha Tavolieri biztos forrásra hivatkozva állítja, hogy a Kortrijk érdeklődik Dénes Vilmos iránt.

A szakújságíró tudni véli, hogy a Kortrijk 650 ezer eurót, bónuszokat és továbbértékesítési részesedést kínált a ZTE-nek, de a zalai klub visszautasította az ajánlatot.

A Kortrijk a legutóbbi idényben kiesett a belga élvonalból, a másodosztály 2025–26-os kiírását két győzelemmel kezdte.

🔴⚪️ Infos #KVKortrijk :

🇭🇺 The Challenger Pro League club has an interest and made a €650K bid plus bonuses and sell on clause that has been rejected by Zalaegerszegi TE FC for their Hungarian talent Vilmos Denes. #mercato

⏳ Interest confirmed. Wait&See… #CPL #JPL pic.twitter.com/WzFFCpS9o8 — Sacha Tavolieri (@sachatavolieri) August 21, 2025

A 20 éves szélső a Puskás Akadémiától 2019-ben Csákvárra került, majd a Fehérvár II és a Siófok érintésével tavaly igazolt a ZTE-hez, amely a közelmúltban 2027-ig meghosszabbította a szerződését.

Néhány nappal ezelőtt a játékos a Nemzeti Sportnak adott interjúban az esetleges külföldi szerződéséről is beszélt: