Belga ajánlat Dénes Vilmosért, a ZTE visszautasította – sajtóhír

A belga érintettségű átigazolási ügyekben utazó Sacha Tavolieri biztos forrásra hivatkozva állítja, hogy a Kortrijk érdeklődik Dénes Vilmos iránt.
A szakújságíró tudni véli, hogy a Kortrijk 650 ezer eurót, bónuszokat és továbbértékesítési részesedést kínált a ZTE-nek, de a zalai klub visszautasította az ajánlatot.
A Kortrijk a legutóbbi idényben kiesett a belga élvonalból, a másodosztály 2025–26-os kiírását két győzelemmel kezdte.
A 20 éves szélső a Puskás Akadémiától 2019-ben Csákvárra került, majd a Fehérvár II és a Siófok érintésével tavaly igazolt a ZTE-hez, amely a közelmúltban 2027-ig meghosszabbította a szerződését.
Néhány nappal ezelőtt a játékos a Nemzeti Sportnak adott interjúban az esetleges külföldi szerződéséről is beszélt:
„Elég magasra lőtték be a piaci áramat, amit a nyáron egyik érdeklődő klub sem akart kifizetni, ám úgy kalkulálnak, akár már a télen, de legkésőbb jövő nyáron olyan ajánlat futhat be értem, amit remélnek. Elsősorban az amerikai piacot célozták meg, azt mondják, a stílusom alapján az MLS-ben tudnának elképzelni. Szerintem is remek lenne a tengerentúli lehetőség, úgyhogy »csupán« annyi a feladatom, hogy jól játsszak, gólokat szerezzek és gólpasszokat adjak.”