Az MTK bejelentette: Molnár Rajmund Lengyelországban folytatja – hivatalos

Az MTK Budapest szombat délutáni közleménye szerint Molnár Rajmund iránt több klub is érdeklődött, a Pogon Szczecin pedig olyan ajánlatot tett, amely a játékos és a klub számára is elfogadható volt, így a lengyelek végleg megszerezték a játékjogát.

Molnár már átesett az orvosi vizsgálatokon, Lengyelországban tartózkodik, így a szombati, Újpest elleni bajnokin már nem lép pályára az MTK Budapest színeiben.



Molnár az elmúlt két idényben alapemberré vált, 58 tétmérkőzésen 18 gólt szerzett és 10 gólpasszt adott. A jelenlegi idényben öt bajnokin öt találatig jutott, teljesítményének köszönhetően Marco Rossi, a magyar válogatott szövetségi kapitánya is meghívta őt a legutóbbi kerethirdetésnél.