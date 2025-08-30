Nemzeti Sportrádió

Az MTK bejelentette: Molnár Rajmund Lengyelországban folytatja – hivatalos

R. D. P.R. D. P.
2025.08.30. 16:33
Molnár Rajmund a 9-es mezszámot kapta új állomáshelyén (Fotó: Pogon Szczecin)
MTK Budapest átigazolás Molnár Rajmund
Az MTK Budapest megállapodott a lengyel élvonalban szereplő Pogon Szczecinnel Molnár Rajmund átigazolásáról, így a 23 éves támadó az előző bajnoki idény negyedik helyezettjénél folytatja pályafutását.

Az MTK Budapest szombat délutáni közleménye szerint Molnár Rajmund iránt több klub is érdeklődött, a Pogon Szczecin pedig olyan ajánlatot tett, amely a játékos és a klub számára is elfogadható volt, így a lengyelek végleg megszerezték a játékjogát.

Molnár már átesett az orvosi vizsgálatokon, Lengyelországban tartózkodik, így a szombati, Újpest elleni bajnokin már nem lép pályára az MTK Budapest színeiben.


Molnár az elmúlt két idényben alapemberré vált, 58 tétmérkőzésen 18 gólt szerzett és 10 gólpasszt adott. A jelenlegi idényben öt bajnokin öt találatig jutott, teljesítményének köszönhetően Marco Rossi, a magyar válogatott szövetségi kapitánya is meghívta őt a legutóbbi kerethirdetésnél.

 

Ezek is érdekelhetik