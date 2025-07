Bárány Donát: Sokkal nagyobb szabadságot kapunk

– Három gólt vágott a DEAC-nak a hétközi felkészülési meccsen: kezdődhet is a bajnokság?

– Részemről igen – felelte lapunknak Bárány Donát, a debreceniek első számú gólfelelőse, akire alighanem az előttünk álló idényben is nagy teher hárul klubjában, hiszen tőle várják leginkább a gólokat. – S nem csak azért, mert háromszor is a kapuba találtam… Nem rossz ez a három gól, de a felkészülési meccseken sokkal fontosabb, hogy a taktikát ­begyakoroljuk, hogy a kirakós részletei minél hamarabb a helyükre kerüljenek.

– Azért a gólok csak jót tesznek egy csatár lelkének, nem?

– Gólt szerezni mindig jó, még ha csak edzésről, felkészülési mérkőzésről is van szó. A csatárok élete már csak olyan, hogy ha jönnek a gólok, nő az önbizalom, ellenkező esetben egyre görcsösebbé, nyugtalanabbá válhat az ember. A fontos kérdések úgyis a tétmérkőzéseken dőlnek el.

– Sergio Navarro személyében a nyáron spanyol vezetőedző érkezett a csapathoz: ő miben más, mint az elődei?

– Eddig a külföldi vezetőedzőink többsége Kelet-Európából érkezett, a stílusuk, a futballhoz való hozzáállásuk teljesen más volt, össze sem lehet hasonlítani mostani vezetőedzőnk felfogásával. A korábbi trénerek teljesen mást követeltek tőlünk, mint Sergio Navarro, azelőtt sokkal inkább keretek közé voltunk szorítva, a szakmai stáb a legapróbb részletig kidolgozta a követendő taktikát, az egyes szituációkban kinek mi a dolga. Most sokkal nagyobb szabadságot kapunk.

– De ez jó a futballistának, nem?

– Inkább másnak mondanám. A korábbi rendszerben tudtuk, kitől mire számíthatunk, az adott játékhelyzetben miként dönt a másik, hogy tízből kilencszer mi történik. A felkészülés alatt rengeteget léptünk előre, egyre inkább ráérzünk az új stílusra, de idő kell, míg teljesen elsajátítjuk ezt a rendszert, nem megy egyik napról a másikra.

– Ennek tükrében mire lehet képes az újjáalakuló Loki?

– Ezt most még képtelenség megmondani. Egyébként sem igazán érzi ilyenkor a játékos, hogy milyen idény vár a csapatára, így pedig, hogy új játékstílust próbálunk elsajátítani, még nehezebb megjósolni. Öt-hat fordulónak biztosan el kell telnie, hogy képet kapjunk a mögöttünk hagyott időszakról, mennyire volt sikeres a felkészülésünk.

– A futball mellett a Debreceni Egyetem tanulója is: hogyan sikerültek a vizsgák?

– Szerencsére mindegyik sikerült, ilyen teher tehát már nincsen rajtam. A tanulással néhány hétig nem kell foglalkoznom, a felkészülés alatt nem is lenne rá időm, erőm.

– Hét közben kaptak egy szabad délutánt. Mit csinál ilyenkor? Hogyan tudja a legjobban kipihenni magát?

– Próbálok minőségi időt tölteni a családommal, a barátaimmal. A barátnőm kezét a közelmúltban kértem meg, ebből a szempontból emlékezetes időszak áll mögöttem.

– A lagzi mikor lesz?

– Egyelőre nem tűztük ki a konkrét időpontot. Tizenhat éves korunk óta ismerjük egymást, ahogy mondani szokták, meglepetés egyikünket sem érheti már a másikkal kapcsolatban. Élvezzük az együtt töltött időt, a házasságkötés dátumán ráérünk később gondolkodni. Most egyébként is a futballra, a közelgő bajnoki rajtra koncentrálok.

– Zalaegerszegen kezdik az idényt: elégedett lenne azzal, ha ezúttal nem kellene a kiesés rémétől fenyegetve futballozniuk hétről hétre?

– Annál többre vágyom! Konkrét célokat nem szeretnék mondani, kitűzni a csapat elé – nem is az én dolgom –, de az biztos, hogy sokkal stabilabbnak kell lennünk, mint a mögöttünk hagyott idényben. Nem engedhetjük meg magunknak, hogy még egyszer ilyen nyögvenyelős évadunk legyen. Igen, Zalaegerszegen kezdünk, úgyhogy rögtön hosszú túrával indul a bajnokság, jó lenne sikeres rajtot venni, hiszen ez mindig alapjaiban határozza meg a csapat hangulatát.

– Debrecenben ismét öntől várják a gólokat, továbbra is az első számú gólfelelősnek számít – nem nyomasztja ez?

– Nem, inkább motivál.

Kora: 24 éves

Posztja: csatár

NB I-es mérkőzései: 81

NB I-es góljai: 26

NB I-es meccsei 2024–2025-ben: 29

NB I-es góljai 2024–2025-ben: 13 Névjegy: BÁRÁNY Donát

NYÁRI FELKÉSZÜLÉS A DEBRECENI VSC-NÉL

Edzőtábor: Ausztria, június 22.–július 6.

Felkészülési meccsek

Június 25. (szerda), St. Pölten (Ausztria): DVSC–Csíkszereda (romániai) 1–0 (Silué)

Június 30. (hétfő), Bad Hall (Ausztria): DVSC–CFR (Kolozsvár, romániai) 0–2

Július 4. (péntek), Böhlerwerk (Ausztria): DVSC–Sigma Olomouc (cseh) 1–3 (Nwachukwu)

Július 12. (szombat), Pallag: DVSC–FC Kassa (szlovákiai) 1–4 (Regenyei)

Július 16. (szerda), Pallag (2x35 perces meccs): DVSC–DEAC (NB III) 5–2 (Bárány 3 – az elsőt 11-esből, Nwachukwu, Regenyei)

Július 19. (szombat), Pallag, 17.00: DVSC–Olimpia Satu Mare (Szatmárnémeti, román II.)

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS A DEBRECENI VSC-NÉL

Érkezők: Adrián Guerrero (spanyol, Tenerife – Spanyolország, szabadon igazolhatóként), Julien Dacosta (francia, Sochaux – Franciaország), Fran Manzanara (Francisco Jesús López de la Manzanara Delgado, spanyol, Racing Ferrol – Spanyolország), Josua Mejías (Josua Antonio Mejías García, venezuelai, Kallithea – Görögország, szabadon igazolhatóként)

Kölcsönbe érkezők: Varga Ádám (Ferencváros)

Kölcsönből visszatértek: Batai Tamás (BVSC-Zugló), Engedi Márk (Tiszakécskei LC), Erdélyi Benedek (BVSC-Zugló), Gyenti Kristóf (Békéscsaba 1912 Előre), Kohut Máté (Békéscsaba 1912 Előre), David Nwachukwu (nigériai, BVSC-Zugló). Kooperációs kölcsön után (Mezőkövesd Zsóry): Cibla Flórián, Doktor Zsolt, Hornyák Csaba, Vidnyánszky Mátyás

Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek: –

Kiszemeltek: Djordje Gordics (szerb, Lommel – Belgium, legutóbb kölcsönben NK Radomlje – Szlovénia), Adrián Guerrero (spanyol, CF Tenerife – Spanyolország, szabadon igazolható), Katona Levente (Kecskeméti TE)

Távozók: Henrik Rönlöff Castegren (svéd, IK Sirius – Svédország), Brandon Domingues (francia-portugál, Real Oviedo – Spanyolország), Ferenczi János (FK Csíkszereda – Románia, szabadon igazolhatóként), Gonda Suicsi (japán, szabadon igazolható), Kocsis Gergő (szabadon igazolható, Videoton FC Fehérvár), Krisztijan Malinov (bolgár, szabadon igazolható), Megyeri Balázs (ETO FC Győr, szabadon igazolhatóként)

Kölcsönbe távozók: Vidnyánszky Mátyás (Mezőkövesd, ismét kölcsönbe)

Kölcsönből visszatértek klubjukhoz: Hegyi Krisztián (West Ham United – Anglia), Maurides (Maurides Roque Junior, brazil, FC St. Pauli – Németország, onnan Radomiak Radom – Lengyelország, végleg), Arandjel Sztojkovics (szerb, Partizan Beograd – Szerbia)

Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: Jorgo Pëllumbi (albán)