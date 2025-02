Mosoly – Somogyi Zsolt jegyzete

KATONA BÁLINT mosolygott – már ezért érdemes volt figyelni a KTE–MTK bajnokit. A 22 éves játékos kissrácként a Vasasban nevelkedett, megfordult Újpesten (ahol testvére, a már Fehérváron futballozó Mátyás is játszott), de a Ferencváros játékosa volt, amikor megismerhették a szurkolók. A bajnokcsapatba persze nehéz beférni, ezért 2021-ben az akkor második ligás Kecskeméthez került kölcsönbe: öt góllal és kitűnő játékkal járult hozzá a csodaszámba menő feljutáshoz. S a KTE mezében azt is azonnal megmutatta, hogy élvonalbeli játékos, a Fradi-szurkolók örömmel látták, milyen szépen fejlődik az ezüstéremig szárnyaló liláknál a fiatal tehetség. Nem volt meglepő, hogy az FTC visszarendelte, de csak tizenkét bajnokin jutott szóhoz, ezek közül egyet játszhatott végig. Érkezett Pascal Jansen, és világossá vált, nála még ennyi játéklehetőségre sem számíthat – ilyen előfordul, a Ferencváros tényleg más szint. Bár sokan szeretnék, hogy tehetséges magyar fiatalok (is) repítsék a zöld-fehéreket, nem szégyen, ha az ember belátja: más szinten van e két csapat.

Most úgy tűnik, Katona Bálint nagyon jól tette, hogy visszament Kecskemétre, és bizony lehet, a Fradi nagyon is sokat tehet azért, hogy az ősszel leszakadó együttes a mezőny után eredjen. Ott van ugye Gera Zoltán, a Ferencváros ikonikus alakja, akit a mindentudó kommentszekció néhány rosszul sikerült U-válogatott meccs után azonnal elkönyvelt alkalmatlan edzőnek – szombaton az MTK-hívek mást tapasztaltak. Noha a középpálya oszlopa, Nikitscher Tamás Spanyolországba szerződött, a gárda egyáltalán nem roppant meg: győzelem a ZTE ellen, pontszerzés Nyíregyházán (igaz, sokáig emberelőnyben futballozva, így két elvesztett pont miatt bánkódtak a kecskemétiek), és most az idén szerzett gól nélküli MTK kiütése. A KTE már ősszel, a Fradival vagy az Újpesttel szemben is megmutatta, képes egységesen, szervezetten futballozni, s ha jó egyéni teljesítmények (itt említhető a szombaton a csapatot kiválóan mozgató Zsótér Donát) mellett szerencséje is van az együttesnek, a feljebb kapaszkodás sem elképzelhetetlen. A szombati immár a hetedik veretlen meccse volt a Kecskemétnek egymás után, 2025-ben három bajnokin hét pont, hat szerzett, nulla kapott gól, ez egyértelműen jó irányt feltételez.

S ha már Fradi… Meg kell említeni Botka Endre nevét, aki hétszeres bajnokként érkezett a védelembe, és nyugalma, rutinja láthatóan aranyat ér a sereghajtó hátsó alakzatának. Érkezett Pászka Lóránd is, aki a folytatásban teheti hozzá a magáét a kiesés elleni küzdelemhez.

Szóval Katona Bálint mosolygott az MTK elleni diadal után, éppúgy, mint bármelyik kecskeméti játékos. A KTE nem adja fel és hisz a csodában, a bennmaradásért hatalmas harc várható.

A Nemzeti Sport munkatársainak további véleménycikkeit itt olvashatja!