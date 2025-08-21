Gavrics-dupla, győri előny – Deák Zsigmond jegyzete

A sors segített, így e hét csütörtökön már a bécsi zöld-fehérek rándultak át Győrbe, hogy a párharc első felvonásában megküzdjenek helyi „színtársaikkal” (bár a vendégek ezúttal valamiért piros mezben feszítettek) az alap-, avagy ligaszakaszba kerülésért. A magyaros vonatkozások adták magukat, például a rivális csapat jobb oldalán válogatottunk, Bolla Bendegúz készült a felfutásokra, a kispadon pedig a Ferencvárosnál is megforduló Peter Stöger ült. Az sem olyan régen történt, hanem csak két éve, hogy ugyanebben a sorozatban, egy körrel korábban a Debrecen is összejött a Rapiddal, ám a sokat ígérő idegenbeli 0–0 után otthon, a Nagyerdőben 5–0-ra kikapott. Most volt olyan érzésem, nem lesz ekkora a különbség, annak ellenére, hogy a két gárda keretének értéke között mintegy négy és félszeres a különbség, nem ide; ezt természetesen az ETO hónapok óta tartó, felfelé ívelő remek formájára alapoztam.

Az első félidő megérzésemnek megfelelően abszolút kiegyenlítetten telt, az elején és a végén némi győri, a közepén bécsi fölénnyel és helyzetekkel, valamint egy szabálytalanság miatt meg nem adott vendéggóllal. Szünet után húsz másodperccel jött aztán egy megadott is, amelyet mintaszerű támadás végén, Ouro megindulása és beadása után szerencsére Gavrics szerzett a hazaiaknak. Felébredt a Rapid, és negyedóra elteltével áthatolt a Krpics sérülése miatt kényszerűségből megbontott győri védelmen, bár Petrás épp védhette volna Wurmbrand lövését. Lendületben maradtak a Bolla révén is veszélyes bécsiek, amit Gavrics szakított meg a lehető legjobb módon: húsz méterről kilőtte a jobb felső sarkot! Maradt a 2–1-es győzelem s az esély arra, hogy az ETO túljusson a Kl előző idényének negyeddöntősén is.

Jövő csütörtökön Bécsben is szívesen koccintanék Világi Oszkárral…

